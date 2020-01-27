Перезирение: Взгляд из Хабаровска на восточную кулинарию

Новый ресторан восточной кухни спрятался за популярным общепитовским предприятием с грузинской кухней. Почему спрятался? Потому что здание одноэтажное, как показалось, и находится чуть ниже вышеназванного заведения, куда потребительские тропы давно и надежно утоптаны.

На входе в зал встречали фигуры, чем-то напоминающие идолов с острова Пасхи. «Вот она, встреча с вечностью», - почему-то подумалось.

Все было, как говорится, в струю. И меню, и посуда, и даже множественные инсталляции из золотого новогоднего дождя на потолке.

Салат из запеченного баклажана под кисло-сладким соусом с рукколой и шариками из мягкого сыра, посыпанный тертым грецким орехом, был хорош. Даже очень хорош. Можно даже сказать, волшебно хорош. Вот остановился бы на нем и дальше бы орал на весь белый свет о самом лучшем заведении в Хабаровске. Подвела прожорливость. Взял еще шурпу и люля-кебаб.

Шурпа была странной. Она напоминала настойку из зиры, подкрашенную томатом. Эту приправу на Востоке считают королевской. Стал лихорадочно вспоминать, что же лечат этой травкой, чтобы хоть как-то обосновать такой вкус у шурпы. Не вспомнил. Мясная нотка присутствовала, но была так необычно слаба, словно появилась не из-за того, что долго и упорно варили бульон (говяжий варится восемь часов), а из-за того, что перед подачей бросили туда мясо, срезанное с отварных коровьих ребер.

- Нам часто посетители жаловались, что шурпа у нас слишком жирная, вот мы ее и облегчили, -объяснила официантка. Я даже поверил. Хабаровчане, они такие. Любят, допустим, ходить в корейский ресторан и просить, чтобы приготовили им национальные кушанья без красного перца, а в Таиланд везут плитку, чтобы готовить там борщ. Привычные они к своему жореву.

- А почему шурпа и люля-кебаб были примерно одного вкуса, словно люля делалось не из мяса, а из-той же зиры?

Официантка не нашла что ответить.

И тут я вслух стал размышлять и даже успокаивать ее.

- Видимо, мясо или мой сверстник (мне 54 года), или чуть младше, но не на много, - пошутил я.

Такая привычка у рестораторов в Хабаровске – готовить из дешевого перемороженного мяса из стратегических запасов страны. Никакого тебе вкуса, аромата говядины. Считалось в советские времена, что замороженное мясо должно использоваться только в дешевых рабочих столовках, а вот в кафе и ресторанах – готовить из охлажденного мяса.

Фигурки молчаливо смотрели вслед и уже не ассоциировались с вечностью. Их даже немного было жалко почему-то, как и услужливых, суетящихся официанток.

Кстати, говорят, что зира обладает противораковым свойством и препятствует образованию тромбов в сосудах.

Юрий Рязинкин