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В санаторий за счет ФСС
В прошлом году Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования было направлено 18,6 млн. рублей на обеспечение застрахованных санаторно-курортными путевками. Реабилитацию в санаторно-курортных организациях Приморского, Хабаровского, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и Еврейской автономной области получили 330 пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, - сообщает пресс-служба ведомства.
Еще 40 пострадавших получили санаторно-курортное лечение в Федеральных бюджетных учреждениях Центрах реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский» и «Туманный».
В 2020 году на эти цели запланировано 23,0 млн. рублей.
В настоящее время уже закуплено 302 путевки на сумму 15,0 млн. рублей (из них 45 путевок в ФБУ Центры реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский» и «Туманный»).
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