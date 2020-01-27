Колесо истории: Последний «Аккорд» империи

«Ноктюрн». Хронометраж этой незатейливой, но запоминающейся песни на русском языке - всего 3 минуты 25 секунд, а на латышском - 03.45. И сегодня, когда по радио звучит эта мелодия, начинающаяся с аккордов, напоминающих бессмертные фуги Баха, у слушателей успевает промелькнуть образ Риги с ее узкими средневековыми улочками, готическими домами, столетиями истории, культурным населением, высоким уровнем жизни, что и обеспечивала империя своей «парадной витрине» социализма.

Нет уж теперь былого высокого уровня жизни Прибалтики - промышленность и села развалены, население бежит на заработки в страны ЕС, шпроты и бальзам никому в России и даром не нужны. Нет и старательно культивируемого ранее союзными властями образа независимости: в каждой из трех Прибалтийских республик ведь были свои киностудии, академии наук, союзы композиторов, писателей, журналистов, республиканские издательства, республиканские газеты и телерадиокомитеты, не говоря уже о республиканских ЦК. Даже КВН и фестивали в Юрмале остались в прошлом.

Ничего этого не было в РСФСР, а теперь выяснилось, что на душу прибалтийского населения из союзного бюджета приходилось в несколько раз больше денег, чем на душу населения в РСФСР. Так «оккупанты» завоевывали маленькие, но гордые республики.

Не будет больше Россия вкладывать свои ресурсы в развитие экономики Прибалтики – другие страны, денежки врозь. И только книги, кинофильмы, картины, скульптуры, музыка и песни, созданные в Риге, Таллине, Вильнюсе, продолжают связывать народы бывшей империи. Одна из таких «скреп» - песня вокально-инструментального квартета «Аккорд» под названием «Ноктюрн».

Как она создавалась, как исполнялась, какова история всех причастных к ее рождению?

Композитор из Риги

Почему эта песня именуется «Ноктю́рн»? В переводе с французского nocturne - «ночной» - распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно инструментальных, реже — вокальных) лирического, мечтательного характера. Жанр ноктюрна возник ещё в Средневековье, тогда ноктюрном называли часть религиозной католической службы, исполнявшуюся между полночью и рассветом (как православная заутреня).

В основе ноктюрна лежит обычно широко развитая певучая мелодия, благодаря чему он представляет собой своеобразную инструментальную песню. Ноктюрн стал настоящей визитной карточкой романтизма. В классической концепции ночь была олицетворением зла, классические произведения заканчивались триумфальной победой света над тьмой. Романтики же, напротив, предпочитали ночь - время, в которое душа открывает свои истинные черты, когда можно мечтать и думать обо всём.

Мелодию «Ноктюрна» создал композитор Александр Кублинский. Как рассказал в последние годы жизни сам композитор местному музыковеду Виктору Подлубному, началась история, естественно, с женщины. Ее звали Рита, она была очень красива, на 7 лет старше Кублинского. А он только-только снял сапоги, вернувшись из армии, и устроился пианистом в Рижский эстрадный оркестр. И тут в филармонии давали Новогодний бал. Александр, естественно, пригласил на него замужнюю Риту. После чего она забеременела... Развелась, он на ней женился, родилась дочь - всё как у приличных людей. Но быт всё испортил: она не умела готовить, а он не сумел поладить с ее родственниками. Они его не понимали и не принимали. Он снял для них на лето дачу в Лиелупе, так они его туда однажды просто не пустили – поздно пришел…

Тогда Кублинский пошел в магазин спорттоваров, купил там палатку и надувной матрас, поставил палатку рядом с дачным забором, надул матрас и лёг спать. И тут на авансцену влетели мухи! Они набились в палатку композитора, и спасу от них не было. Тогда композитор палатку смотал, и пошел по улице Викингу к станции Лиелупе – на электричку.

Он шёл, стуча по асфальту модными тогда туфлями на сточенном каблуке, как у Юла Бриннера в «Великолепной семёрке», перекидывая палатку с плеча на плечо… Но он же композитор! А потому в стуке собственных каблуков вдруг уловил некий интересный ритм и даже мелодию. Поднял голову к ночному небу, а там звезды в кронах сосен играют в прятки. И композитор услыхал в их игре фугу Баха...

Но в Латвии песню не приняли. Пренебрежительно сказали: «Slavu melodija…». Что вовсе не означает «славная», это означает «славянская»… (И страшный КГБ не расстрелял всех националистов?- Авт.).

Тогда Кублинский позвонил другу и однокласснику Марису Лиепе в Москву, где тот был в большом фаворе, выступал на сцене Большого театра. Друг Марис тут же сказал: «Приезжай!» И наутро они с Лиепой были на Всесоюзном радио.

Там спросили, кого композитор видит в качестве исполнителей? Композитор ответил, что видит и слышит вокальный квартет, и он готов написать для него аранжировку.

– Хорошо, у нас теперь есть такой, называется «Аккорд». Но, простите, а слова?..

– Вот они! – и Кублинский протянул листок.

«Гимном Риги» мелодию сделал поэт Юрис Брежгис (1935–2002). Они впервые встретились в каминном зале филармонии, где композитор, присев к роялю, наиграл поэту мелодию… Юрис ушел. Пошел он, естественно, улочками старой Риги, и вскоре принёс стихи – на тему своей прогулки. (Юрис еще в советское время уехал в Израиль. - Авт.). А очень хороший перевод на русский язык сделал рижский поэт Григорий Горский (1911-1987).

…В это же время в Москве проходила международная выставка товаров народного потребления, на которой были представлены и музыкальные инструменты. В частности, была и техническая диковинка – японские и немецкие электроорганы. На одном из них Кублинский наиграл фрагменты вступления и финала песни, так похожие на фугу Баха...

Вот так в 1966 году и родилась музыка «Ноктюрна», музыка одиночества. Родилась вовсе не в узких улочках Риги, а на пустынной улице Викингу в Юрмале.

«Аккорд» и «Эолика»

Первым и, пожалуй, главным исполнителем «Ноктюрна» стал вокально-инструментальный квартет «Аккорд». Вот его состав.

Зоя Марковна Харабадзе (01.05.1932 - 16.01.2018) - вокал (сопрано), художественный руководитель. Получила образование на дирижёрско-хоровом отделении Музыкального училища при Московской консерватории.

Шота Георгиевич Харабадзе (15.07.1934 — 17.07.2002) - вокал (тенор), административная работа. В последние годы жизни тяжело болел.

Инна Константиновна Мясникова (1934 - 2010) - вокал (меццо-сопрано). Окончила дирижёрско-хоровое отделение Музыкального училища при Московской консерватории. Была женой Георгия Гараняна, руководителя ансамбля «Мелодия». В 1988 году Инна Мясникова уехала к своей дочери в США, умерла она в Нью-Йорке. Отъезд Мясниковой совпал с приближением пенсионного возраста Зои и Шоты Харабадзе, и квартет прекратил своё существование.

Владислав (Вадим) Брониславович Лынковский (19.05.1938 — 19.09.2003) - вокал (баритон), окончил мореходное училище в Ленинграде, служил во флоте, мастер спорта по классической борьбе. Окончил московский институт им. Гнесиных (хоровое отделение). Отличался яркой индивидуальностью, придумывал оригинальные номера (мог выехать на сцену в коляске для близнецов и с соской во рту). В 1969 году вышел его первый «гигант», в 1970 году - второй.

В 1974 году из-за проблем с алкоголем Владислав Лынковский был вынужден покинуть квартет «Аккорд». После этого работал в Москонцерте, записывал песни для спектаклей, кино и телефильмов. С 1987 года состоял в браке с Ириной Александровной Галанцевой.

Юрий Александров заменил в квартете Владислава Лынковского.

Отличительной чертой квартета стало максимальное использование возможностей голоса каждого участника, чистоты интонации, тембровой уравновешенности (гармоничного сочетания высоких и низких голосов). Так, по мнению участников квартета, полновесно, благозвучно даже в диссонансах и должен звучать аккорд. В каждой исполняемой песне квартет был узнаваем, хотя менял характер звучания, окраску голосов, сочетание тембров, щедро используя подвижные ритмические и динамические штрихи.

Уникальность «Аккорда» состояла и в том, что обычно вокальные квартеты полностью состоят или из мужских, или из женских голосов. Два мужских и два женских голоса не было больше ни в одном квартете мира.

История этого квартета началась в далеком 1955-м. На тот момент он не имел никакого названия. В составе группы было четыре выпускницы одного из отделений Музыкального училища при Московской консерватории (Инна Мясникова, Роза Романовская, Зоя Куликова и Элла Ольховская). Заслуженную славу коллективу принесло участие в кинокартине «Карнавальная ночь» с песней «Пять минут», которую они исполняли вместе с Людмилой Гурченко. На Московском фестивале молодежи и студентов в 1957 году в финале конкурса встретились два вокальных квартета: женский коллектив из Москвы, состоящий из воспитанниц Московской консерватории дирижёров-хоровиков (Зоя Куликова, Инна Мясникова, Элла Ольховская и Роза Романовская) под руководством Зои Куликовой, и тбилисский мужской из Политехнического института во главе с инженером Шотой Харабадзе.

В 1960 году Зоя Куликова и Шота Харабадзе поженились. В том же году Зоя Харабадзе предложила остальным участницам квартета сделать смешанный коллектив, но не нашла поддержки и ушла из группы выступать вместе с мужем. Вскоре к ним присоединилась Инна Мясникова. Четвёртого участника, Вадима Лынковского, посоветовал композитор Владимир Рубашевский. Получившийся квартет стал называться «Аккорд».

Первые гастроли прошли с оркестром Олега Лундстрема по лагерям Магадана. После квартет выступил на Всероссийском конкурсе артистов эстрады с джазовой программой, но жюри выступление никак не оценило. Однако вскоре на радио в передаче «С добрым утром!» выступал композитор Вано Мурадели, который обратил внимание радиослушателей на молодую группу. После этого ансамблем заинтересовались на радио. В том же 1960 году вышла первая пластинка.

Квартет становится участником праздничных эстрадных программ на ТВ - «Голубой огонек» и других, записывается на радио.

Осенью 1965 года два месяца коллектив вместе с Московским мюзик-холлом работает в Париже, выступает на сцене знаменитого концертного зала «Олимпия», где в это же время проходили концерты The Beatles, с которыми даже пообщались, но на их концерт не пошли, так как продолжали усердно репетировать.

Впоследствии в зарубежных гастролях ансамбль побывал в 46 странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки: Франция, Бельгия, Голландия, Финляндия, Алжир, Сомали, Йемен и других. На Дальнем Востоке квартет выступал и во флотских гарнизонах, и на БАМе.

Высшая награда ансамбля - «Золотая пластинка» на Международном фестивале грамзаписей в Канне (Франция) в 1969 г.

После распада ансамбля некоторое время оставшиеся участники давали концерты как трио. Также супруги Зоя и Шота Харабадзе выступали дуэтом, но уже без былой популярности.

Есть и второй исполнитель «Ноктюрна», но уже на латышском языке - Eolika («Эолика») - советский и латвийский вокально-инструментальный ансамбль, работавший в жанре поп-музыки. Название ансамбля связано с одним из видов арфы - эолой, которая в музыкальном мире является символом красоты и гармонии. На протяжении многих лет группу возглавлял композитор Борис Резник. Основан в 1967 году выпускниками Рижской средней специальной школы им. Э. Дарзиня. Первоначально группа назывались Varavīksne («Радуга»). С 1967 года принимала участие в концертной программе Рижского эстрадного оркестра под управлением Раймонда Паулса.

В первый состав группы входили: Борис Резник (пианист и композитор), Зигисмунд Лорен (вокал, гитара), Юрис Гринёв (вокал, гитара), Юрий Кузминов (вокал, бас-гитара) и Эдуард Новиков (вокал, барабаны).

В 1968 году была записана первая пластинка, на которой три песни были написаны участниками группы и одна песня Р. Паулса, исполненная Норой Бумбиере. В 1970 году по ряду причин группа прервала свою деятельность. В начале 1970-х название «Эолика» использовала группа под управлением солиста Латвийской государственной филармонии Александра Сотикова.

В 1977 году концертная деятельность «Эолики» была продолжена. Появились новые участники - певицы Илона Балиня и Илона Степанова. После победы на VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады (1979) к «Эолике» пришла популярность. Наибольшую известность получила песня «Ноктюрн». В 1980 году в группу влились Виктор Бураков (Земгалс) и Дайнис Добелниекс, место И. Балини заняла певица Олга Раецка. Были записаны альбомы «Сны Риги» (1980) на русском и Pasaule, pasaulīt (1985) на латышском языках. На это время пришлись зарубежные гастроли, коллектив выступал на Кубе и в Афганистане.

Большинство музыкантов коллектива получили классическое музыкальное образование (в том числе и высшее), что обусловило высокопрофессиональный подбор репертуара и манеру исполнения. Помимо владения музыкальными инструментами, каждый участник ансамбля пел, со сцены нередко звучали гармоничные композиции а капелла. Индивидуальное мастерство музыкантов позволяло коллективу исполнять произведения любой сложности, а красота инструментальной палитры создавала ощущение, что на сцене не шесть музыкантов, а целый биг-бенд. В последнее время группа принимала участие в небольших концертах на различных латвийских эстрадных площадках.

В общем, как говорится в одном советском кинофильме, «все они умерли». И только «Ноктюрн», исполняемый и на русском, и на латышском языках, продолжает радовать слушателей. Потому что, как писал А. Куприн в своем рассказе «Гамбриниус», «искусство все перетерпит и все победит».

Геннадий Ведерников