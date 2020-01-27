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Первый "Круг благотворителей" пройдет в Хабаровске
«Круг благотворителей» –фандрайзинговое мероприятие, в ходе которого хабаровчане могут поддержать три некоммерческих проекта.
Со своим проектом в «Круге благотворителей» могут участвовать как некоммерческие организации, так и представители общественных инициатив, т.е. и юридические и физические лица. К участию в конкурсе принимаются проекты, которые будут реализованы на территории Хабаровского края, - сообщает АНО ЦИПРХК “Гражданские медиа”.
Сумма, запрашиваемая у благотворителей, не должна превышать 40 000 рублей. Это может быть весь бюджет проекта, или недостающая для реализации проекта часть необходимых средств.
Необходимо иметь в виду, что в «Круге благотворителей» может быть собрано больше или меньше необходимого количества средств. Это зависит от того, насколько авторы отобранных для «Круга» проектов смогут убедить, заинтересовать потенциальных благотворителей.
Содержание проектов не ограничено - это могут быть как мероприятия, так и создание объектов или оперативная поддержка целевой группы.
АНО ДВИСОР объявляет о начале приема заявок на участие в Круге благотворителей.
Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года (включительно) по электронной почте pochta@anodvisor-khv.ru
Контакты для связи:
pochta@anodvisor-khv.ru, anodvisor@onlyomail.com
Тел.: 8-914-202-01-68, 8-914-540-52-39
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