Первый "Круг благотворителей" пройдет в Хабаровске

«Круг благотворителей» –фандрайзинговое мероприятие, в ходе которого хабаровчане могут поддержать три некоммерческих проекта.

Со своим проектом в «Круге благотворителей» могут участвовать как некоммерческие организации, так и представители общественных инициатив, т.е. и юридические и физические лица. К участию в конкурсе принимаются проекты, которые будут реализованы на территории Хабаровского края, - сообщает АНО ЦИПРХК “Гражданские медиа”.

Сумма, запрашиваемая у благотворителей, не должна превышать 40 000 рублей. Это может быть весь бюджет проекта, или недостающая для реализации проекта часть необходимых средств.

Необходимо иметь в виду, что в «Круге благотворителей» может быть собрано больше или меньше необходимого количества средств. Это зависит от того, насколько авторы отобранных для «Круга» проектов смогут убедить, заинтересовать потенциальных благотворителей.

Содержание проектов не ограничено - это могут быть как мероприятия, так и создание объектов или оперативная поддержка целевой группы.

АНО ДВИСОР объявляет о начале приема заявок на участие в Круге благотворителей.

Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года (включительно) по электронной почте pochta@anodvisor-khv.ru

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