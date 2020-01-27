Больше 5 тысячи человек могут остаться без газа в Хабаровском крае

Должники за газ получили уведомление о прекращении поставки голубого топлива в Хабаровском крае. По итогам 2019 года поставка сжиженного углеводородного газа прекращена более 570 абонентам.

- Отключение абонентов от газоснабжения выполняется вынужденно в связи с накопившимися долгами потребителей газа. По итогам 2019 года просроченную дебиторскую задолженность имеют более 14,3 тыс. абонентов, что составляет свыше 51,1 млн рублей. Из 6 тыс. абонентов, получивших уведомление, 574 уже отключены от газоснабжения. Работа по отключению недобросовестных потребителей продолжается, - сообщил заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Алексей Лукьянов.

По его словам, самое большое количество должников - это жители г. Хабаровска и Хабаровского района - более 11 тыс. абонентов. Еще около 2 тыс. абонентов в г. Комсомольске-на-Амуре и Амурском районе. Остальные должники проживают в Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Бикинском районах и районе им. Лазо.

Представитель компании напомнил, что основанием для отключения газоснабжения служат отсутствие оплаты или неполная оплата потребленного газа более двух месяцев подряд.

- В соответствии с законодательством газоснабжающая компания имеет право приостановить поставку газа уже через 20 дней после направления абоненту уведомления об отключении. При этом непроживание по адресу или отказ в получении такого уведомления не снимает ответственности с собственника или нанимателя жилья, - подчеркнул Алексей Лукьянов.

Он также отметил, что газоснабжающая организация имеет право в судебном порядке расторгнуть договор газоснабжения, если абонент в течение трех месяцев со дня приостановления подачи газа не оплатил имеющуюся у него задолженность.

Работы по взысканию задолженности и отключению должников от газоснабжения чаще всего проводится во взаимодействии с органами исполнительной власти. В том случае, если неплательщик препятствует отключению, то доступ в помещение могут обеспечить судебные приставы-исполнители. Но тогда абонент вынужден будет оплатить судебные издержки, иначе на его имущество может быть наложен арест.

Чтобы вернуть газ в свой дом, абоненту придется не только погасить долги, но и оплатить работы по отключению и подключению газа, стоимость которых составляет около 1 тыс. рублей.

Распечатать бланк квитанции, проверить состояние лицевого счета и внести показания по приборам учета газа жители Хабаровского края могут через личный кабинет на сайте Вычислительного центра www.khab-vc.ru и www.kms-vc.ru (жители Комсомольского и Амурского районов) или позвонить по тел. 8 (4212) 380-380 для получения справочной информации.

Оплатить услугу газоснабжения можно в отделениях и терминалах ПАО Сбербанк, «Почты России» и с помощью сервиса Сбербанк Оn-line. Дополнительно оплату принимает МУП «Амурский расчетно-кассовый центр» (для жителей Амурского района) и МУП «Единый расчетно-кассовый центр» (для жителей г. Комсомольска-на-Амуре).