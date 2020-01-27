Дела самоцветные

А ведь мог Хабаровский край быть славен мастерами-камнерезами и огранщиками. Не срослось

«Земля у нас богата, порядка только нет». Это не просто цитата из произведения Алексея Толстого, не того, кто придумал хождение по мукам Буратино, а тот, чьим стихом про колокольчики-цветики степные изнуряли не одно поколение советских детишек. Земля-то у нас фантастически богата. При таком богатстве нужен большой талант, чтобы жить в полунищете. И талантов, и драгоценных руд в недрах вдосталь, только копни.

Вот и копнул Алексей Бабуров, знаменитый хабаровский ювелир. Пожалуй, сегодня это один из самых известных художников. Именно ему шлет благодарности Борис Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Редкие жители знают, что Хабаровский край – один из немногих регионов в России, где есть своя уникальная ювелирная школа. Дальневосточники могут достойно представлять Россию на выставках любого уровня. По словам Андрея Гилодо, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заведующего отделом металла Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, эксперта Министерства культуры РФ, члена Британского общества историков ювелирного искусства, хабаровские изделия достойные, имеют свой неповторимый стиль и почерк. Он считает, что это событие для России. И если говорить о хабаровской ювелирной школе, то именно Бабурова можно назвать ее основоположником.

Мудрые китайцы говорят, что не нужно кормить голодного, лучше дать ему удочку. Вот и раздали они удочки населению, в итоге сегодня Китай - главный конкурент Америки. Ну а мы пока мастаки раздувать щеки, стращать ядерной кнопкой и орать о скрепах.

«Причем здесь удочка, Китай и знаменитый хабаровский ювелир?» - спросите вы. Все просто. Уже больше года назад Алексей Бабуров выступил с инициативой создать учебно-производственный центр для камнерезов и огранщиков. Это не только может возродить отрасль, но и принести доход городу и Хабаровскому краю.

- Мы буквально ходим по большим деньгам, но не пользуемся природными богатствами так, как могли бы, - считает ювелир. – Любой регион славен и известен народными промыслами, изделиями декоративно-прикладного искусства, своими мастерами, художниками. Есть просто сырьевые регионы. Например, африканские страны. Я бы не хотел, чтобы Дальний Восток воспринимался как сырьевой придаток. Давайте попробуем что-то изменить. У нас есть природные ресурсы, давайте попробуем их перерабатывать самостоятельно. Хотя бы начать с сувенирного направления и тем, чем я занимаюсь всю жизнь, - художественной обработкой металлов и работой с камнями. У меня есть опыт в обучении людей. Мои ученики уже члены Союза художников России. Их работы побеждают в международных и всероссийских конкурсах. Для меня обучать людей не будет чем- то новым.

Алексей Бабуров готов привлечь высококлассных специалистов из других регионов для организации мастер-классов. Тут снимается давняя проблема. Из западных районов России с советских времен специалисты преподавать не приезжают.

- Если говорить о полудрагоценных камнях, что может стать символом региона?

- У нас настолько богатая палитра камней, что я даже затрудняюсь ответить. Каждый природный камень, в отличие от синтетики, уникален. Есть и красивые агаты, и сердолики, и чароиты, и нефриты. В Приморье добывают опал.

Только в Хабаровском крае есть месторождение ирнимита - «синей яшмы». Аналогов в мире такое месторождение не имеет.

- Вот такой пример. Пол Владивостока торгует янтарем, привезенным из Калининградской области. Получается, что мы активно поддерживаем наших калининградских товарищей. Не весь еще янтарь и природного происхождения. В наше время может быть все, что угодно. Между тем есть месторождения уникального янтаря на Сахалине, находили его и в Хабаровском крае.

Если открыть учебное заведение и дать людям не рыбу, а удочку, мы увеличим туристическую привлекательность региона, обеспечим людей работой.

Учебно-производственный центр для камнерезов и огранщиков должен быть краевой собственностью, уверен Алексей Бабуров. Туристов можно было бы привозить на фабрику, где на их глазах создавались бы изделия из самоцветов русскими мастерами. Так, чтобы видели, что это ручной труд, что это самоцветы, а не синтетика. Китайцы сегодня даже живопись приобретают при наличии флешки с видео, где русский художник эту картину пишет.

- Обращался ли с такой инициативой к властям?

- Писал письмо на имя полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обращался в региональный парламент. Вызывали в министерство культуры, общались. Было совещание и в Белом доме. Все говорят, что Хабаровскому краю это нужно, что это хорошее дело. Даже нашли помещение в районе Комсомольской площади и мне показали. Кстати, во Владивостоке под патронажем Юрия Трутнева открыта органичная фабрика, где обрабатывают якутские алмазы, для того чтобы продавать эти бриллианты в Гонконге. Почему бы и в Хабаровске не открыть центр по обработке камней? Природные ископаемые добыли, обработали, продали. Не только заработали деньги, но и подняли престиж страны.

И еще пример. Допустим, драгоценный камень третьей категории продается по 500 рублей за килограмм, а изделие из него весом 10 граммов может стоить и четыреста долларов.

Кстати, знаменитую мозаику Геннадия Павлишина «Поэма о Приамурье», сделанную из самоцветов, добытых в Хабаровском крае, раз двенадцать хотели купить. Почему сегодня мы не можем изготавливать то, что производилось тридцать лет назад?

Было еще несколько встреч и заседаний, поговорили-поговорили, а воз и ныне там. Как там у Алексея Толстого, «порядка только нет»? Тут не только порядок, тут проблемы с предприимчивостью.

Между тем «братья из-за большой реки» интересуются не только нашими месторождениями, но и ювелирами. Уже поступило предложение помочь с организацией камнерезного дела в Поднебесной.

Юрий Рязинкин





Работы ювелира Алексея Бабурова, члена Союза художников России, находятся в основных фондах Государственного Эрмитажа. Авторские украшения Бабурова приобрёл Музей истории камнерезного и ювелирного искусства Урала, который расположен в одной из ювелирных столиц России — Екатеринбурге. Алексей удостоился двух почетных наград Международного мемориального фонда Карла Фаберже за вклад в развитие российского ювелирного искусства. Алексей Бабуров - кавалер Большого знака ордена «Карл Фаберже — придворный ювелир», он награжден орденом Михаила Перхина. Его заслуги были отмечены премией губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства за серию ювелирных изделий «Драгоценности Дальнего Востока России».