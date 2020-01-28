Гуляй, рванина!

Сто лет назад на дальней окраине Советской России…

Пожалуй, именно Восточная Сибирь и Дальний Восток в годы Гражданской войны стали этаким эталоном смуты. Рядом стояли мужество и трусость, доблесть и подлость, высокие идеи и самые низменные чувства.

Весьма странные союзы быстро подписывались и так же быстро распадались. Вчерашние герои оборачивались мерзавцами. Казалось бы, надежные союзники предавали и продавали. Так, в середине января 1920 года, в Иркутске чехословацкий корпус по прямому указанию французского генерала Жанена передал адмирала Колчака эсеро-меньшевистскому Политцентру. Если уж верховного правителя слили за мелкий прайс, то что говорить о таких типичных представителях атаманщины как Иван Калмыков.

Освободители и союзнички

Начинал Палыч за здравие - как освободитель от «красной заразы». Но кончил за упокой, оставив после себя дурную славу вешателя и японской подстилки. Если при его вступлении в Хабаровск в начале сентября 1918 года лучшие люди города встречали казачков-лампасников хлебом да солью, выпивкой да ласковым словом, то к концу года радушие закончилось. Считай, 10 процентов хабаровских обывателей эта лампасная мразь «списала в расход». Из-за баб, из-за денег, из-за золотишка, из-за пьяного куража не щадили никого. Казачки вволю глумились как над земляками, так и над иностранными подданными. Одно ограбление и насилие с убийством представителей шведского Красного креста чего стоит!

Тут и японские союзнички атамана Калмыкова давали массу поводов – начиная от приставаний к дамам и девицам и заканчивая прямыми оскорблениями горожан. «В нашу редакцию поступило несколько писем от граждан, в которых сообщается, что японские конные солдаты часто разъезжают на лошадях по тротуарам, причем пешеходам приходится сходить с тротуаров, при сырой погоде – в грязь. Просят японское командование разъяснить чинам японской армии, что тротуары служат исключительно для пешего движения», - писала хабаровская газета «Приамурская жизнь» 15 сентября 1918 года. Массовые акции типа парада войск в честь дня рождения японского императора (31 октября 1918 года) не сильно помогли.

Среди обывателей угнездилась глухая, но лютая ненависть, пассионарная часть шла в партизаны – разных мастей и оттенков. Казачки, уставшие от атаманщины, все чаще высказывали недовольство. Порой весьма радикально.

Пулеметы для Вредного

«В ночь на 1 января 1920 года к партизанам ушла пулеметная команда 36-го Сибирского стрелкового полка Хабаровского гарнизона с боевым снаряжением», - сухо и как-то казенно сообщают издания советской поры. Вот как об этом в 1929 году, на официальном мероприятии (!), но образно, рассказывает бывший командир партизанского отряда Федотенко (Вредный): «Когда понадобились патроны, Безпрозванный, сагитированный партизанами, был дежурным. Поручик Барышников тоже был дежурным. Безпрозванный заходит к нему с тесаком и говорит: «Разрешите закурить». Тот отвечает: «Можно». «Дайте папиросочку в последний раз». Тот спрашивает: «Да почему же в последний раз?» Тогда он берет его за голову и отрезает ее тесаком. Собираются ребята, грузят весь скарб на подводы и ведут через японскую казарму пулеметную команду». Четыре пулемета с солидным запасом патронов значительно усилили огневую мощь отряда.

Вот только не надо считать всех «красных» партизан бесконечно преданными делу революции. Вооруженные отряды, что щипали на Дальнем Востоке «белых» и интервентов были настолько разными! Что по идеям – начиная от «красных», продолжая «зелеными», заканчивая «черными». Что по делам - порой весьма и весьма неоднозначным. И наряду с достаточно сознательными в плане дисциплины отрядами такие были кадры среди «р-р-р-революционных бойцов»!

Бухой дракон революции против зеленого змия

Японцев били все, но по-разному. В окрестностях Вяземского трудились несколько партизанских отрядов. Как могли, так и сражались - разбирали железнодорожное полотно, перерезали телефонные и телеграфные провода. Сильно вредили мостам, так на перегоне Дормидонтовка – Вяземская деревянный мост сжигали 16 раз. К осени 1919 года начались массовые налёты на мелкие японские и белогвардейские отряды. Так, Денис Тацу из отряда Григория Коваля без малого три часа в одиночку сдерживал наступление японского подразделения. Герой! Ну, ну…

«Он отправился погулять на свадьбе в деревню Виноградовку. Очевидно, гульнув, возвратился на станцию Котиково с гармонией и лошадью. Когда он прибыл на станцию, то начальник этой станции сказал тов. Тацу, что с Вяземской выехал и идет сюда японский эшелон. Он выбегает с криком: «Никаких эшелонов не боюсь!». Устроил скандал и не хотел уходить со станции, а когда эшелон подъехал, он вышел в 3-й класс, выбил окно, выставил винтовку, сел на какой-то чурбан и один открыл стрельбу из винтовки. Японцы высыпали на линию железной дороги и в течение двух с половиной часов обстреливали из пулемета станцию. При этом тов. Тацу благополучно выбрался под пулеметным огнем со станции. …только упал с лошади и получил небольшое ранение. Он приехал в отряд сонный. Мы его разбудили», - из стенограммы выступления бывшего командира партизанского отряда Григория Федотовича Коваля в 1932году. Очень рекомендую книгу его воспоминаний «По долинам и по взгорьям». Кстати, с японского «Тацу» переводится как «дракон».

Мать ее - анархия!

Но самой «диковатой» фигурой среди революционного воинства Дальнего Востока можно считать Якова Тряпицина. Его «знаменитое» деяние – поход из-под Хабаровска на нижний Амур в конце 1919 года, с последующим захватом Николаевска-на-Амуре. Далее - сшибка с японцами, уничтожение большей части зданий города и репрессии в отношении окрестных промыслов и некоторых низовых сел, майский расстрел японских военнопленных. И отступление перед регулярными японскими частями в район приисков Керби. Там в июле 1920 года «дикого Яшу» с ближайшем окружением «пустили в расход».

Вот только не надо Якова Тряпицына считать этакими демоном. Атаманщина Калмыкова и дикость Тряпицына - две крайности Гражданской войны на Дальнем Востоке. По всей стране в то время такая «каша» варилась - что в политической жизни, что в головах людей! Выйдя из Вятского с отрядом порядка 100 человек, к Николаевску Тряпицын подошел с «войском» в несколько тысяч. Значит и идея, хоть какая-то, но была. Среди бойцов Якова Тряпицына кого только не было - начиная от большевиков, продолжая анархистами всех мастей и заканчивая откровенной уголовной мразотой. Они потом рассеялись по нижнему Амуру. Сил у этих деятелей хватало, дурных идей было в избытке. «Придем в Хабаровск - камня на камне не оставим, Муравьева с утеса спихнем, этих гадов комиссаров, цацкающихся с японцами, уничтожим, с гадами японцами разделаемся, как в Николаевске; если понадобится - и деревни зажжем, а крестьянам место найдем», - обещал и частично делал по Амуру летом 1920 года один из сподвижников Тряпицына - Яков Рогозин (Лапта). По свидетельству современника, зуб на этого, без сомнения, талантливого мерзавца, точили многие: «Хабаровск и Николаевск - японцы, с верховьев Амгуни - красные (уже не черно-красные) андреевцы и совдеп Амурской области».

С шашкой – на гражданку

Если читать ранние воспоминания «красных партизан», то многие из них становились жертвой не калмыковской шашки или японской пули, а «зеленого змия». Сплошь и рядом в части подразделений о дисциплине и порядке имелись ну очень смутные понятия. «Приказом политического уполномоченного областного военного совета №11 от 22 марта преданы военно-революционному суду арестованные и содержащиеся на гарнизонной гауптвахте: служащие хабаровской контрразведки солдаты 1 особого Советского отряда Брюкарев и Березин – за учиненные ими в пьяном виде, в 6 часов вечера, против здания военно-революционного штаба, 14 сего марта буйство и хулиганство, выразившееся в бросании бомбы, обнажении шашки и погоне за проходившей мимо гражданкой, и солдаты 1-го кавалерийского Дальне-Восточного эскадрона Зыкин и Радченко – за буйство и стрельбу в пьяном состоянии 19 марта», - сообщалось в хабаровской газете «Единение» №12 от 24 марта 1920 года.

Солдаты из «особого советского» отряда Иванова – еще те деятели. «В Кадетском корпусе находились кадеты возрастом от 13 до 17 лет. «Золотую молодежь контрреволюции» мы отправили по домам к своим маменькам. Теперь мы блаженствовали на волосяных матрацах, белых простынях и мягких пуховых подушках, после жестких нар в зимовьях, холодных покровов снега тайги. Привыкли спать, не раздеваясь, где попало, понятно, забывалось сперва держать чистоту. Другой придёт, не раздеваясь, не разуваясь, ляжет на постель», - в 1935 году вспоминал партизан Табунов, рядовой «особого советского» полка Иванова, в том полку было порядка 250 человек. Спустя некоторое время, за деяния, описанные выше, командира «полка» - совсем не «товарища» Иванова по приговору революционного суда свои же и вывели в расход

С такими «своими» и врагов не надо, что бы «пролюбить» завоевания революции. И нет ничего удивительного в том, что к выступлению японцев 5 апреля 1920 года большая часть воинских формирований ДВР оказалась не готова. И если бы не стойкость отдельных отрядов и подразделений, то 5 апреля 1920 года в Хабаровске могло быть более кровавым.

Андрей Дунаевский