Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году





Общий объём выпуска золота на предприятиях «Полиметалла» в Хабаровском крае в 2019 году составил 17,51 тонны. В IV квартале производство золота на Амурском гидрометаллургическом комбинате выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовое производство - на 36%. Произошло это на фоне поступления в переработку концентрата Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП, Казахстан) с высокими содержаниями, - сообщает Пресс-служба Хабаровского филиала АО «Полиметалл» УК





По итогам прошлого года АГМК увеличил производство до 13,4 тонн. На долю образующего с комбинатом Амурский хаб предприятия «Ресурсы Албазино» пришлось производство 6,47 тонн золота. АГМК переработал 142 тыс. тонн концентрата с месторождения Албазино в районе им. Полины Осипенко.





В течение 2019 года БГП стало вторым по величине поставщиком сырья на АГМК. За отчётный период было вовлечено в переработку 52 тыс. тонн концентрата из Казахстана (в прошлом году переработано 2 тыс. тонн), из которого произведено 5,86 тонн золота.





Производство золота на Светлом в IV квартале, которому предшествовали неблагоприятные погодные условия в течение первых девяти месяцев 2019 года, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года благодаря удлинению сезона и росту объёма отсыпки руды до декабря. По итогам года «Светлое» произвело 4,15 тонн золота (в 2018-м – 4,2 тонны).



