Новости
Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
Хабаровские предприятия «Полиметалла» произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
Общий объём выпуска золота на предприятиях «Полиметалла» в Хабаровском крае в 2019 году составил 17,51 тонны. В IV квартале производство золота на Амурском гидрометаллургическом комбинате выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовое производство - на 36%. Произошло это на фоне поступления в переработку концентрата Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП, Казахстан) с высокими содержаниями, - сообщает Пресс-служба Хабаровского филиала АО «Полиметалл» УК
По итогам прошлого года АГМК увеличил производство до 13,4 тонн. На долю образующего с комбинатом Амурский хаб предприятия «Ресурсы Албазино» пришлось производство 6,47 тонн золота. АГМК переработал 142 тыс. тонн концентрата с месторождения Албазино в районе им. Полины Осипенко.
В течение 2019 года БГП стало вторым по величине поставщиком сырья на АГМК. За отчётный период было вовлечено в переработку 52 тыс. тонн концентрата из Казахстана (в прошлом году переработано 2 тыс. тонн), из которого произведено 5,86 тонн золота.
Производство золота на Светлом в IV квартале, которому предшествовали неблагоприятные погодные условия в течение первых девяти месяцев 2019 года, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года благодаря удлинению сезона и росту объёма отсыпки руды до декабря. По итогам года «Светлое» произвело 4,15 тонн золота (в 2018-м – 4,2 тонны).
Поделиться
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 750
Полный абсурд: в Хабкрае выделили 37 миллионов на отлов бездомных животных13 990
С места событий: Останки на берегу водоема11 023
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы10 105
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136