В хабаровском ТЮЗе зрители благодарно услышали то, что не хотели слышать

Как-то совершенно неожиданно слово стало ценно. Казалось, погрязли во вранье по самую маковку, а слово, что девка вокзальная – грязная, вонюченькая, готовая лечь за стакан водки да пирожок с котятами от уличной торговки. И вот посреди этой бучи - вдруг интерес к поэзии. Нет, это не тиражирование полуобразованными пустенькими дамочками пошло нравоучительных цитаток из певца советской сентиментальности товарища Асадова, это нечто другое, совсем непохожее. Или почти непохожее. И это не бунт молодежи, а попытка осмысления современности и, как следствие, в этой словесной музыке сложные синкопированные ритмы, диссонансы, и смыслы порой даже оскорбительные, и либидозность до неприличия. Тонкий голосок: «Там матерятся!». А где вы видели не матерящуюся Россию? Ах да, по телевидению. Так там и правды на обол не наберется.

Увидел на афише хабаровского ТЮЗа «Инопланетяне» и дернулся: «Опять будут искать позитив и звать в какое-то светлое будущее! И упиваться: посмотрите-де молодежь-то у нас какая! Тонкая! Поэтичная! Непонятная-непонятная, как будто не в пылу страстей наструганная, а во время прослушивания скандирования покойным Кобзоном патриотических песен». А дальше - в зале дамочки с разной степенью заразного заболевания под названием «яжмать», какие-нибудь поклонницы «Мумий Тролля» в крайней степени своей продвинутости: не везет в сексе, так повезет в любви к детям.

А еще завывания, подвывания и навывания всего этого банально цветастого, с частушечным ритмом и обязательными глагольными рифмами для почти пушкинской классичности.

Вкупе с этим спектакль представляли на новогодних каникулах, а значит, что-нибудь к этому еще снегурочно-дедморозовское и дальше - народное караоке с обязательной «В лесу родилась елочка»

Слава Пушкину или Бродскому, ничего этого не было. Публика была вдумчивой, благодарной. Такой публикой гордиться нужно. А еще двадцать два поэтических текста Андрея Родионова, Федора Сваровского, Даны Сидерос, Инги Кузнецовой, Али Кудряшовой, Аси Анистратенко и др. Так что новогоднее развлечение для хабаровчан в этом театре было нормальным, не скрепным – без порванных баянов и убитых в драке приглашенных для важности мероприятия.

Начало – коллективная мелодекламация, почти забытый прием почти невозможен для порой аритмичных до идиотизма хабаровчан, а еще и общая тональность, и музыкальные интервалы, которые держались (порой было заметно, каких это мук стоило актерам), и синкопы, синкопы... И вдруг, а может, и не вдруг, протестом против пустенькой напевности полуграмотных училок из каких-нибудь педучилищ, посреди верлибров – странных, словно искореженных (а мы-то какие?) - нечто четко ритмично организованное, чуть ли не с частушечной ритмикой, а начинка-то у этой простоты далеко не простенькая.

Стоит отметить, что актерства в этом поэтическом спектакле было минимум, так же, как и всяких режиссерских украшательств. Сегодня-то в моде пустенькость, телевизионность, комиксовость: а вдруг набежит тупой зритель? Упор был сделан на слово, которое жило своей странной, порой совсем непонятной жизнью. И это держало внимание, завораживало.

После того как все закончилось, казалось, что для режиссера Петра Нестеренко спектакль еще идет, а точнее, он раз за разом прокручивает в голове самые «удачные» куски. Поэтому особо долго «мучить» вопросами не позволила совесть. Наверное, зря.

- Что же это было?

- На мой взгляд, это поиск новой формы чтения стихов. Хотелось отойти от формы «Я вышел к микрофону и читаю», чтобы появилось пространство. Мы все делали в пространстве. В основе - не этюдный метод, мы не делали этюды на каждое стихотворение. Тут было: «А давайте найдем позицию для рассказывания, для чтения, для взаимодействия, позицию, как нужно отдавать стихи».

- Что такое современная поэзия?

- Это одна из форм, которая организует, структурирует человековедение. Стихотворная форма нас собирает, заставляет думать, настраивает на восприятие друг друга. Мы всегда ищем границы, в которых мы будем друг с другом разговаривать, а стихотворная форма создает эти границы. Это ритмика, это звучание. А есть еще что-то в этой поэзии, и неважно, какая она, современная или нет.

Современная поэзия сложна и неконкретна, она хаотична, как современный нестройный мир. И более того, в этой поэзии есть попытки нарушить даже намеки на стройность. Что мне нравится, так это проговаривание вслух сегодняшних фобий, о чем человек не может ни думать, ни писать. И еще формула, заданная Андреем Родионовым, чьи стихи два раза звучали в спектакле, я его очень уважаю как поэта. Когда мы с ним встретились, он сказал, что современная поэзия это то, что люди не хотят слышать.

Вместе с проговариванием проблем современного человека мы обсуждали и проблемы современного театра. Куда-то делась сегодня вера в человека и в театр. Даже приходя в театр, мы не верим в него. Мы не верим, что может случиться нечто, способное повлиять на нас, изменить. В современную поэзию тоже не верят. Современный человек не верит в другого человека. В основе спектакля - поиск новой искренности.

Мы сегодня ищем какого-то гармоничного человека, а современный человек - кривой, неуклюжий, неправильный, у него очень много изъянов. Современный человек неустроенный. Я не могу поверить в сегодняшнего гармоничного человека. Если человек транслирует, что он гармоничен и то, что он получает от жизни удовольствие, в этом я вижу закрывание глаз на проблемы. Как мы можем быть гармоничными, когда рядом с нами негармоничные люди, в которых такая внутренняя неустроенность! У Юрия Левитанского есть такие строки: «Завидую, кто быстро пишет и в благости своей не слышит… А я так медленно пишу, как ношу трудную ношу». Есть разные правды, разные реальности.

- В этом спектакле Петр Нестеренко - режиссер, а почему не актер?

- Я бы с удовольствием вышел и сделал бы все сам. Передоверить, отдать все другим людям для меня непросто.

- Сколько длилась работа над спектаклем?

- Месяцев пятнадцать. Ребята контактировали с современной поэзией через меня, я с ней контактирую ежедневно.

Юрий Рязинкин