100 дней и почти 8,5 тысяч километров на лыжах в память о Победе

Сегодня в Хабаровске стартовала акция – 100-дневный лыжный переход до Москвы. Его проведут военнослужащие Восточного военного округа для того, чтобы почтить память о героизме и мужестве советских солдат, победивших в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие прошло на площади Славы в Хабаровске. В церемонии приняли участие командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко, ветераны вооруженных сил, руководители правительства края, представители мэрии, юнармейцы, жители и гости города, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

- 2020-й год Президент России объявил Годом памяти и славы. Памяти тех, кто ценою своей жизни отстоял независимость нашего народа, тех, кто ковал Великую Победу, тех, кто освободил мир от фашизма. Прошло 75 лет, и практически не осталось свидетелей той кровавой войны, но Победа, как символ гордости, воинской славы и доблести, остается в наших сердцах. И сегодня воинам Восточного военного округа предстоит показать своим походом то, что совершали наши деды и прадеды на полях сражений. Мы городимся вами ребята, в добрый путь, - напутствовал участников перехода командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко.

От имени правительства края к военнослужащим обратился заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев. Он подчеркнул, что этот переход можно назвать миссией, которая имеет особое значение для всех жителей России.

- Эта акция поможет сохранить историческую память о событиях, от которых зависело будущее России. Она также станет символом исторической правды о воинах-победителях, - добавил он.

Основной группе пробега 7 человек. Им за 100 дней предстоит преодолеть 8492 км. Лыжники пересекут территорию 17 регионов, побывают в 741 населенном пункте, в каждом из которых пройдут патриотические акции. Там, где не получится проехать на лыжах, марафонцы будут передвигаться на снегоходах, армейских вездеходах, бронеавтомобилях и велосипедах. С собой военнослужащие Восточного военного округа пронесут копию Знамени Победы, которое передадут в Москве Министру обороны РФ. После этого они примут участие в главном военном параде на Красной площади в столице России.

Фото: khabkrai.ru