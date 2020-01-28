Хабаровские ТОСы делают первые шаги

Депутаты хабаровской городской думы приняли решение об установлении территориальных границ для первой, стартовой тройки в области территориального общественного самоуправления, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска

Для осуществления территориального общественного самоуправления «Виктория» определены земельные участки нескольких многоквартирных домов в районе Казачьей горы, для ТОС «Максимум света» - в районе переулка Краснодарского, а для ТОС «Камская, 6» - в районе улиц Сигнальной и Камской.

Как рассказал заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов, территориальное общественное самоуправление – это форма объединения граждан с целью решения вопросов благоустройства, занятости и организации досуга.

- Мэр города Сергей Кравчук поручил усилить работу в этом направлении, снять возможные административные барьеры, оказать необходимую помощь горожанам. В Хабаровском крае на протяжении нескольких лет работает система грантовой поддержки ТОСов, что позволяет им получать финансовые средства на реализацию своих идей. В нашем субъекте создано более 600 таких объединений, они воплотили в жизнь около 500 проектов. В 2019 году на эти цели из краевого бюджета выделено 75 миллионов рублей, - сообщил он.

Следующим шагом после закрепления территориальных границ для трех хабаровских «первопроходцев» станет регистрация ТОСов, после чего общественники вплотную займутся своими проектами, которые выдвинут на краевой конкурс грантов.

Планами поделился один из активистов, представитель ТОС «Камская, 6» Алексей Королев: «Мы приступили к разработке проекта большой детской площадки, которой так не хватает в нашем микрорайоне. Я считаю, что территориальное общественное самоуправление – это перспективное направление, которое позволит жителям, объединив усилия, сделать жизнь интереснее, а город - краше».

Грантовая поддержка ТОСов осуществляется на основе софинансирования. Хабаровчанам, которые решили объединиться по территориальному принципу для решения своих задач, необходимо обращаться за консультациями в комитеты по управлению районами города.