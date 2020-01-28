Сергей Кравчук раскритиковал работу управляющих компаний по вывозу мусора

По поручению мэра Сергея Кравчука контрольное управление администрации города проверило, как содержатся контейнерные площадки во всех районах краевого центра, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

«Неуд» получили 15 мусоросборников. В Краснофлотском районе замечания есть к обслуживанию территорий по адресам: Уборевича, 77, Кирова,6, Островского, 8, 2-й Портовой, 13/1. В Индустриальном складированные мешки и коробки обнаружены у дома 5 по улице Павловича. В Кировском «отличились» жилищные организации, обслуживающие дворы по адресам: Орджоникидзе, 8, Серышева, 9, переулку Полоцкому, 2. В Центральном районе инспекторы взяли на карандаш стихийные мусорные свалки, образовавшиеся у домов 62 по улице Дикопольцева, 32 и 38 по Павловича. Есть нарушители и в Железнодорожном районе. Поставлена задача срочно вывезти мусор и коробки с дворовых территорий по улицам Краснодарская,33-35, Хабаровская, 27-27а, Карла Маркса,108 корпус 2 и по улице Поселковой, 69. Устранить выявленные замечания необходимо в срок до 30 января 2020 года.

«В случае повторного нарушения мы вызываем представителей управляющих компаний на разговор, выясняем причину несвоевременной санитарной очистки контейнерных площадок, - рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ. – По всем обращениям граждан мы будем выезжать на места, и, в случае подтверждения факта, совместно с управлением административно-технического контроля будем составлять протокол об административном нарушении правил благоустройства».

По результатам проверки контрольного управления мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал работу управляющих компаний.

«Ко мне обращаются жители Хабаровска с жалобами на ненадлежащую уборку контейнерных площадок. Я солидарен с гражданами, которые регулярно обращают внимание на эту проблему: она действительно существует. Задача следующая: всем ответственным структурам мэрии усилить контроль в районах, где обнаружены грубые нарушения правил благоустройства, а представителей жилищных организаций призываю повысить уровень качества уборки вверенных им дворов и контейнерных площадок», - сказал на аппаратном совещании градоначальник.

Напомним, на сайте мэрии во вкладке управления ЖКХ регулярно публикуется рейтинг управляющих компаний-«двоечников», на которые чаще всего жалуются хабаровчане. Размещен здесь и список «отличников» - жилищных организаций, которые выполняют свою работу без нареканий.