Штрафом в 300 тысяч наказали застройка в селе Тополево

Прокуратура Хабаровского района проверила объект долевого строительства «Сблокированный 9-ти квартирный жилой дом по ул. Пригородной в с. Тополево».

В ходе проверки установлено, что имеются несоответствия параметров построенного объекта проектной документации. Выявлены значительные недостатки при строительстве дома, которые повлекли к промерзанию стен, образованию плесени.

По информации предоставленной прокуратурой Хабаровского района, в связи с неисполнением должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства Комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Хабаровского района, норм градостроительного законодательства, прокурором района в адрес главы администрации Хабаровского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности – объявлен выговор.

По факту халатного отношения должностных лиц к исполнению своих обязанностей, прокурором района вынесено постановление о направлении материалов проверки в СО по Хабаровскому району СУ СК России по Хабаровскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании.

13.05.2019 возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ – халатность, расследование которого находится на особом контроле в прокуратуре района.

В отношении застройщика ООО «Город», прокуратурой района принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 9.4 ч. 2 КоАП РФ. Ответственность по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ установлена за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий, в случае, если эти действия создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

17.01.2020 Арбитражным судом Хабаровского края, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.