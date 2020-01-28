Общественная приемная открыта для жителей Хабаровского края

Если кто-то плохо слышит – ему рекомендуют слуховой аппарат. Если кто-то плохо видит – врач выписывает очки. Если кто-то черствеет изнутри – ему показывают дорогу к храму.

Все чаще полный набор хворей встречается у чиновников – и тогда они глухи, слепы и безразличны к нуждам обычных людей. Мы предлагаем исправить это.

Когда вы последний раз писали обращение в правительство Хабаровского края? В управляющую компанию? В министерство социальной защиты населения? Возможно, ваш ответ будет: «Никогда».

«Никогда», потому что теща, коллега по работе, сосед или однокурсник когда-то пытались – и без толку. Потому что нет сил переслушивать раз за разом эти истории – написал туда, послали сюда, потом вернули назад, а там попросили переписать другим почерком и непременно золотым пером, вложить в конверт с редкой маркой и оправить голубиной почтой. Мы, конечно, утрируем. Но, согласитесь – то, как власть предержащие разных уровней умеют замучить вежливыми «посылами» или вогнать в тоску бесперспективным «ждите ответа», знает каждый, даже не столкнувшись лично.

С этого дня мы меняем правила!

Наша редакционная почта, городской и мобильный телефонные номера – та служба приема обращений, которая станет альтернативой официальным адресам.

Записывайте и сохраняйте:

e-mail: gazeta@khabarovsk.md;

телефон: 477-100 (код Хабаровска 4212);

WhatsApp: +7 909 802 80 88.

О чем можно сообщить? Да обо всем, что вас волнует, что мешает жить, что, по вашему мнению, может и должно быть исправлено.

Помните историю с бабушкой в Советской Гавани, которую избила депутат горсовета? Если бы не СМИ и соцсети, тихо пообсуждали бы этот инцидент жители побережья, да и смирились. Но к делу подключились журналисты, даже из Москвы съемочная группа приехала. И вот результат: самоуправство раздухарившейся не по делу народной избранницы стало достоянием гласности по всей стране, а сама она, отослав своей жертве письменные извинения, сидит тише воды ниже травы. А главное – в следующий раз избиратели будут куда внимательнее к личностям тех, за кого они ставят галочки в бюллетенях, не станут уже безоговорочно верить партийному бренду (в данном случае – ЛДПР). Широкая огласка оказалась куда действеннее, чем обращения к однопартийцам «мадам Брошкиной» по-Совгавански.

Приведем вам свежий пример – как жители расположенного на севере края поселка Софийск (Верхнебуреинский район) предприняли попытку написать губернатору. Им долго внушали – пишите в инстаграм, и со всем разберутся, всем помогут. Современный и простой способ прямого диалога с властью.

Пожаловались северяне на нашествие машин – в буквальном смысле. Золотодобывающая артель многие годы добывает здесь драгметалл тяжелыми передвижными установками – драгами. В прошлом году из окрестностей поселка техника вдруг начала перемещаться едва ли не в огороды местных жителей.

Ситуация непростая, на местном уровне не решить: председатель артели и глава поселка - родственники.

Видя, как дороги, которые и так дышат на ладан (в прошлом году Софийск вообще был какое-то время отрезан от внешнего мира из-за разрушенных мостов), окончательно превращаются в грязное месиво, жители поселка решили пойти на самый верх – пожаловались на бесчинство золотодобытчиков губернатору Сергею Фургалу. Он же «народный»!

«В нашем поселке есть золотодобывающая артель «Ниман» (председатель Кочев Е.В.). Так вот, в деревню начинает подходить драга. Муниципальную дорогу тронула, эта драга мешает людям. Просьба помочь жителям», - сообщили жители поселка, подтвердив свои слова видеозаписью.

В ответ – вежливое: «Добрый день! Благодарим за предоставленную информацию. Данный вопрос передан на рассмотрение». И – тишина… Некий автор посланий, представляющийся «помощником губернатора», советовал писать в администрацию района и обращаться снова «если не предоставят информацию»…

С похожей ситуацией столкнулись и жильцы ветхих бараков на проспекте им. 60-летия Октября в Хабаровске. В ответ на просьбу обратить внимание на разваливающие «деревяшки», в инстаграме губернатора тот же безымянный «помощник» сначала дал телефон, куда обращаться. А после того, как люди ни разу по указанному номеру не смогли дозвониться, вовсе перестал отвечать.

«Как обидно, что в вашей команде работают люди – недолюди! Не читая и не вникая в проблему, дают смешные ответы», - написала пару дней назад главе региона хабаровчанка Анжелика Тян. «На мой вопрос по поводу больных ни ответа, ни привета», - жалуется Андрей Беннер. «А когда поднимут вопрос по медицине, первое звено?» - это Тамара Белоглазова из Ванино.

Такие вопросы, вероятно, теряются в потоке постоянных пожеланий здоровья губернатору и восхищенных комплиментов от жителей других российских территорий. Что уж там, ведь по «лайкам» Сергей Фургал входит в тройку самых популярных губернаторов в инстаграме – вместе с главами Чечни и Татарстана. И ерунда, что каждый третий подписчик у Сергея Ивановича – бот, т.е. искусственный, не живой. Это не мы придумали, это в прошлом году эксперты ЦПК (Центра политической коньюнктуры) подсчитали.

Мы не обещаем решить ваши проблемы. Но мы берем на себя обязательство регулярно рассказывать о них на нашем сайте и на страницах газеты. Если чиновники не могут выстроить коммуникацию с населением и предпочитают закрывать глаза – мы поможем им их открыть.

Итак, пароль – «Алло, редакция!».





Евгений Мезенцев















