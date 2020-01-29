Али Мамедов: Пишем Конституцию вместе!

Определить, какие поправки в основной документ страны дальневосточники считают наиболее важными, поможет электронное голосование

Предстоящее голосование по поводу внесения изменений в российскую Конституцию - пожалуй, одно из самых значительных событий в жизни нашей страны с начала этого тысячелетия. Конституционные поправки могут задать вектор развития государства на десятилетия вперед. Именно поэтому так важны масштаб их обсуждения и глубина проработки. Граждане России оказались в уникальной ситуации - их идеи могут стать прочным фундаментом для государственного строительства. К этому, кстати, призывает и Президент страны, и Конституционная комиссия.

Дальневосточники, как известно, люди с особым характером. У них всегда есть мнение по ключевым вопросам, и скрывать его они не любят. А раз уж представилась такая возможность...

Гость нашей редакции - коренной дальневосточник, известный в Хабаровске общественный деятель, предприниматель Али Мамедов. Чтобы максимально учесть мнение жителей региона о поправках в Конституцию РФ и определить приоритеты, он счел необходимым организовать электронное голосование. Со 2 по 7 февраля оно будет проходить одновременно на площадке информагентства «Амурмедиа» и в социальной сети Instagram в популярном паблике @hbk_novosti. Принять участие в голосовании сможет каждый. Результаты будут тщательно проанализированы и в качестве предложения направлены в Конституционную комиссию РФ. Мы решили предвосхитить события и выяснить у Али, какие, по его мнению, поправки должны быть отражены в главном документе страны.

О Конституции

- Али, вы предложили внести поправку в новую редакцию Конституции РФ, которая закрепила бы особый экономический, культурный и социальный статус Дальнего Востока. О чем идет речь? Ведь все территории России равны.

- Конечно, равны! Но давайте посмотрим на ситуацию под другим углом - что такое Дальний Восток в принципе? Это, в первую очередь, форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть каждый из нас, по большому счету, является пограничником, оберегающим эти рубежи. Одним своим присутствием мы охраняем эти земли. Не будет нас - сюда придут другие люди, и уж точно не россияне. Поэтому государство и должно создавать условия для местных

жителей. Чтобы никто не уезжал отсюда в регионы, где жить удобнее, дешевле и вообще проще. Есть в этой связи и другой момент - Дальний Восток, как известно, исключительно богат своими природными ресурсами. Нефть, газ, алмазы, золото, уголь… Да почти вся таблица Менделеева в наших недрах сосредоточена. Не говоря о водных биологических ресурсах. Или о наших громадных лесных массивах. И мы с вами понимаем - кто-то, опять-таки, должен все это добывать и охранять. Логично, что эту миссию будут выполнять дальневосточники. И они нуждаются в государственной поддержке. Что и требуется закрепить в Конституции РФ.

- Но ведь есть идея, которая уже не раз озвучивалась в СМИ - осваивать Дальний Восток можно и вахтовым методом?

- Те, кто так рассуждают, либо недалекие люди, либо вообще предатели. Природа не терпит пустоты. И если мы потеряем население Дальнего Востока, мы потеряем сам Дальний Восток. А с какой стати? Вот лично я - коренной дальневосточник, тот же Хабаровск это моя родная земля. Здесь живу я, здесь живет моя семья, мои дети. И я никуда отсюда уезжать не собираюсь, ни в какие теплые края. Думаю, такое мнение разделяет большинство дальневосточников.

- И чтобы сдержать отток населения с Дальнего Востока необходимо закрепить за этой территорией особый статус?

- Не совсем так. Особый статус Дальнего Востока необходимо закрепить в Конституции РФ для динамичного развития этой территории. И для создания комфортного образа жизни для самих дальневосточников. А если жить здесь будет удобно - никто отсюда не уедет. Поэтому мы сейчас и занимаемся подготовкой предложений по налоговым и иным льготам именно для Дальневосточного федерального округа.

- Каким образом в Конституции можно, что называется, «застолбить» преференции для дальневосточников?

- В рамках присвоения региону особого статуса мы предлагаем узаконить в такое определение, как «Коренные народы Дальнего Востока» (КНВД), которые будут иметь право на денежные доплаты и финансовые надбавки.

- Подождите, но ведь есть Коренные малочисленные народы Севера (КМНС). Здесь нет противоречий?

- Абсолютно никаких. С огромным уважением отношусь к представителям КМНС. И их обязательно необходимо поддерживать. Кстати, эту работу я также планирую начать в самое ближайшее время. Но опять же, а чем представители других народов, того же русского, которые живут на Дальнем Востоке, хуже? Ведь доходит до смешного - в одном поселке из поколения в поколение живут две семьи. Одна нанайская, другая русская. У них там и предки похоронены, и дети с внуками выросли. Но при этом одна семья имеет льготы по добыче рыбы,

а другая нет. Это лишь маленький пример, штрих, так сказать. Поэтому я считаю, что необходимо узаконить такое понятие, как «Коренные народы Дальнего Востока» (КНВД). Оно должно распространяться на всех, кто здесь родился и вырос. Вне зависимости от национальности. И это должно быть закреплено в основном документе страны - Конституции Российской Федерации.

О пенсиях

- Али, еще когда шли выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края, вы предложили оставить пенсионный возраст для дальневосточников на прежнем уровне - для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. А позже эта идея была озвучена полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, он заявил, что будет обсуждать ее на федеральном уровне. Чем вы руководствовались, выдвигая эту инициативу?

- В первую очередь, условиями жизни дальневосточников. У нас особые климатические и экономические условия. Жить в Хабаровске, конечно, сложнее, чем, например, в Москве, Ростове-на-Дону или Краснодаре. У нас люди и болеют чаще, и вообще лишены многих других цивилизационных преимуществ. Да у нас просто холоднее, о чем мы говорим. Что также не добавляет здоровья дальневосточникам. Поэтому я убежден - пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока должен быть прежним, оставшимся с советских времен.

- Как вы оцениваете отношение к этой идее Юрия Трутнева?

- Думаю, не ошибусь, если скажу - Юрий Петрович Трутнев это профессионал высочайшего уровня. И вообще неравнодушный человек, который знает проблемы Дальнего Востока и живет проблемами Дальнего Востока. И я очень рад, что он также считает необходимым рассмотреть возможность снижения нынешнего пенсионного возраста для дальневосточников предметно.

О доплатах

- Али, еще одна ваша инициатива - закрепить законодательно доплаты пенсионерам из региональных бюджетов. Грубо говоря - пенсионеры из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Охотска, Вяземского и других населенных пунктов должны получать дополнительные деньги из местной казны. И так - по всей России. Скажите, это не популизм?

- Нет, иначе этого бы не было в той же Москве, где пенсионеры как раз получают доплаты из столичного бюджета. А чем другие регионы хуже? Чем вообще хабаровские пенсионеры отличаются от московских? Поэтому мы говорим как раз о реалиях.

- Вы предлагаете «привязывать» эти доплаты к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ)?

- У меня, в этой связи, свое предложение - региональные пенсионные доплаты должны исчисляться из стоимости потребительской корзины в конкретном субъекте федерации. Ведь понятно, что у нас в Хабаровском крае основные продукты питания, а также одежда, лекарства и все остальное стоит дороже, чем в Москве. Значит, и пенсионные доплаты должны быть выше.

О тарифах

- Вы регулярно поднимаете вопрос о необходимости снижения тарифов на услуги ЖКХ. На ваш взгляд эта проблема входит в число приоритетных для дальневосточников, жителей Хабаровского края?

- Безусловно, входит. Но я предлагаю сконцентрировать внимание не только на тарифах ЖКХ. Необходимо на государственном уровне менять тарифную политику в отношении Дальнего Востока. Если способствовать снижению тарифов на услуги ЖКХ можно и на местном уровне, ведя целенаправленную работу с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, то, к примеру, регулирование транспортных тарифов - это уже в чистом виде федеральные полномочия. Уверен, что дифференцированный подход при определении тарифа на перевозки по железной дороге придал бы дополнительный импульс развитию регионов. Логика такая: чем дальше от центра - тем ниже тариф. Своего рода «ставка за версту». Представляете, насколько может вырасти товарооборот с Дальним Востоком, объем транзитных грузов? Что касается тарифов на услуги ЖКХ, то мы уже собрали группу, в которую вошли эксперты-экономисты, юристы, представители ТСЖ. Их вердикт однозначен: потенциал для снижения есть. Сейчас прорабатываем конкретные механизмы.

- Пласт проблем, которые вы поднимаете, весьма обширен. Но ведь невозможно предусмотреть их в Конституции РФ отдельными пунктами. Да и не увяжутся они с общей канвой документа…

- А все эти проблемы и не надо рассматривать по отдельности. Мы предлагаем, и именно этот вопрос будет вынесен на электронное голосование, закрепить в главе 3 Конституции РФ, она называется «Федеративное устройство», особый статус Дальнего Востока. Особый экономический, социальный и культурный статус должен определить комплекс мер поддержки жителей Дальневосточного федерального округа и организаций, зарегистрированных на его территории. В этом комплексе мер, в свою очередь, будут предусмотрены преференции для Коренных народов Дальнего Востока, прежний возраст выхода на пенсию для дальневосточников, льготные тарифы и региональные доплаты к пенсиям из расчета стоимости продовольственной корзины в конкретном субъекте Федерации. Поэтому главный вопрос голосования: Поддерживаете ли вы закрепление особого статуса Дальнего Востока в Конституции РФ?

Но было бы несправедливо высказаться самим и не дать такой возможности другим. Ведь идеи дальневосточников и, в частности, жителей Хабаровского края, могут оказаться очень ценными. Поэтому, помимо ответа на указанный вопрос, голосующие смогут оставить свое предложение о поправке в главный документ страны. Самое популярное мы направим в Конституционную комиссию.

- И вы надеетесь на массовый отклик?

- Я не просто надеюсь. Я уверен, что дальневосточникам предоставлен уникальный шанс, который неправильно было бы упускать. Поэтому призываю: давайте напишем Конституцию вместе!

Дмитрий Мартыненко





Электронное голосование о поправках в Конституцию РФ будет проходить со 2 по 7 февраля на площадке информагентства «Амурмедиа» и в социальной сети Instagram в популярном паблике @hbk_nov