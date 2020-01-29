Выше головы - прыгнешь!

Хабаровский край занял первое место в РФ по борьбе с браконьерами





Об этом сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Вероятно, браконьеров стало меньше уже после того, как Сергея Фургала избрали губернатором.

Напомним, что некоторое время назад в социальных сетях появилось видео с невероятными приключениями на лоне природы человека, похожего на нашего

губернатора









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