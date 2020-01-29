Хабаровский общественник Али Мамедов опередил Минтруд России

В сегодняшнем номере еженедельника "Молодой дальневосточник XXI век" вышло интервью с известным общественным деятелем и предпринимателем Али Мамедовым. Он объявил о проведении электронного голосования по подготовке предложений жителей ДФО, касающихся изменений в Конституцию РФ. По его мнению, в основном документе страны должна появиться отдельная статья, гарантирующая жителям территории и предприятиям, зарегистрированным на Дальнем Востоке, различные преференции. Это налоговые льготы, льготы на услуги ЖКХ, снижение пенсионного возраста, доплаты пенсионерам из региональных бюджетов. Последний пункт Али Мамедов выделил особо. Отвечая на вопрос корреспондента, из чего исчислять эти доплаты (из МРОТ, например) он подчеркнул: "У меня в этой связи другое предложение - региональные пенсионные доплаты должны исчисляться из стоимости потребительской корзины в конкретном субъекте Федерации. Ведь понятно, что у нас в Хабаровском крае продукты питания, а также одежда, лекарства и всё остальное стоят дороже, чем в Москве. Значит, и пенсии должны быть выше".

Таким образом, Мамедов предложил не руководствоваться МРОТ или прожиточным минимумом. Как выяснилось - не зря. В день входа газеты с этим интервью ведущие российские СМИ сообщили: Минтруд России выступил с предложением снизить прожиточный минимум. Так что можно констатировать - Али Мамедов в очередной раз опередил события. Так было и с его инициативой снизить пенсионный возраст для дальневосточников, которую впоследствии поддержал ряд ведущих российских политиков.