Почему губернатор Сергей Фургал предпочитает умалчивать о своем разводе?

Последние пару дней медиапространство будоражит новость о том, что в Хабаровском крае есть завидный холостяк - губернатор Сергей Фургал.

Такое оживление произошло после того, как в социальных сетях появилась копия решения суда о расторжении брака между гражданином Фургалом С.И. и гражданкой Стародубовой Л.П. А вслед за ним и свидетельство о расторжении брака, в котором указано, что брак прекращен 7 мая 2013 года. Само свидетельство, отметим, выдано 1 августа 2017 года. Задолго до того, как господин Фургал стал губернатором.

Казалось бы, эта новость может встрепенуть лишь мечтательных дам, либо иных лиц, очарованных высшим должностным лицом.

Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. А что если кандидат в губернаторы забыл упомянуть о своем разводе в документах, поданых в краевой избирком? Какие данные были указаны на информационных стендах, которые были размещены на избирательных участках в день голосования?

Надеемся, что достоверные. В противном случае, сами результаты выборов можно поставить под сомнение.

Но тогда почему экс-супруга губернатора фигурировала в подаваемых им декларациях? И зачем было размещать на официальном сайте краевого правительства сведения о том, что губернатор женат?