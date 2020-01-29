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Манипуляции с разводом
История с супругой Губернатора Сергея Фургала становится похожей на эксперимент с котом Шредингера. Жена, как и кот, то появляется, то исчезает. В зависимости от обстоятельств.
В агитационных материалах кандидата в губернаторы Сергея Фургала указано, что кандидат женат. Данный факт зафиксирован на информационных стендах, размещенных на избирательных участках края в 2018 году. Это, безусловно положительная характеристика кандидата. Она свидетельствует о том, что кандидату, как минимум, не чужды семейные ценности.
На процедуру инаугурации 28 сентября 2018 года уже избранный Сергей Фургал явился также в сопровождении Ларисы Стародубовой, представленной в качестве жены.
Однако, согласно появившимся в сети Интернет документам, брак между Фургалом С.Н. и Стародубовой Л.П. был расторгнут еще 7 мая 2013 года.
Получается в Краевой Избирком кандидатом были представлены недостоверные сведения? Или документы о разводе, гуляющие по сети, просто фейки? Либо, после развода губернатор успел жениться снова?