Манипуляции с разводом

История с супругой Губернатора Сергея Фургала становится похожей на эксперимент с котом Шредингера. Жена, как и кот, то появляется, то исчезает. В зависимости от обстоятельств.

В агитационных материалах кандидата в губернаторы Сергея Фургала указано, что кандидат женат. Данный факт зафиксирован на информационных стендах, размещенных на избирательных участках края в 2018 году. Это, безусловно положительная характеристика кандидата. Она свидетельствует о том, что кандидату, как минимум, не чужды семейные ценности.

На процедуру инаугурации 28 сентября 2018 года уже избранный Сергей Фургал явился также в сопровождении Ларисы Стародубовой, представленной в качестве жены.

Однако, согласно появившимся в сети Интернет документам, брак между Фургалом С.Н. и Стародубовой Л.П. был расторгнут еще 7 мая 2013 года.