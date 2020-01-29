Транспорт: Им бы в небо

Большой вопрос малой авиации

Меняем борт?

18 декабря 2019 года жители северных районов края могли прочесть в местных газетах следующее: «Министерством транспорта и дорожного хозяйства края рассматривается вопрос об изменении схемы полетов с перебазированием воздушных судов Л-410 (2 ед.) и Ан-24 (1 ед.) в Николаевск-на-Амуре и перевозкой пассажиров в северные аэропорты с пересадкой в аэропорту Николаевск-на-Амуре на воздушные суда Л-410, Ан-24 и при обратном следовании на DHC-8-Q400 авиакомпании «Аврора».

Если проще, то при такой схеме в Чумикан или пос. им Полины Осипенко, Богородское или Аян придется летать с пересадками. И не просто с борта на борт, а с самолета одной авиакомпании на самолет другой авиакомпании. Сегодня на севера летают рейсы «Хабаровских авиалиний» с посадкой в Николаевске.

Можно было бы принять сообщение как данность, но правительство решило поиграть в демократию.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края предложило узнать, что вы думаете по этому поводу, уважаемое население», - написано, не вырубишь.

Спрашивали? Услышьте наше «нет»!

Жители северов не замедлили с ответом: «Единогласно и категорически против изменения схемы воздушных судов». Так, к примеру, сказали жители Аяно-Майского района и даже отправили обращение губернатору. Под обращением подписалось все взрослое население района – 821 человек.

Аргументы против изменения схемы выдвигают такие. Между четырьмя селами в районе – Аян, Нелькан, Джигда, Аим – по триста километров непроходимой тайги. Тут чтобы до аэропорта добраться, немалая сила духа и сила воли требуются. А зачем им в аэропорт? Так в Хабаровск лететь. Большей частью жители района вылетают в краевую больницу - либо обследоваться, либо лечиться. Это целая экспедиция – собраться в Хабаровск: и деньги нужны, и время. Вряд ли кто-то отправится в путешествие до больницы ради развлечения, как иногда это делают городские старушки. То есть тянут до последнего. А теперь представьте, каково болезному добираться.

«Пересадка с самолетов компании «Хабаровские авиалинии» Л-410 и Ан-24 на воздушные суда компании «Аврора» DHC -8-Q400 сразу вызвала среди населения социальную напряженность. Жители Аяна, Нелькана, Джигды, Аима выражают уверенность, что опять будем «жить» в Николаевске-на-Амуре. Длительное ожидание рейса в аэропорту Николаевска мы уже «проходили» - месяцами не могли улететь. А мы хотим доехать вовремя и благополучно, нам удобно летать напрямую», - пишут жители в обращении к Сергею Фургалу.

- А как мы грузы будем возить? – волнуется за земляков почетный гражданин села Аян Антонина Пахомова. – Ведь каждый, бывая в Хабаровске, везет с собой те же фрукты. К нам-то как осенью яблоки завезли, так и все. Яйцо везем, молоко, потому что дешевле в три-четыре раза! Двадцать килограммов багажа положено – все и выбираем. А на маленьких самолетах – вполовину меньше. Я уж о коммерсантах и не говорю.

- Предполагаю, если произойдет изменение схемы, изменятся и цены на билеты?

- Этого я не знаю. Сейчас жители района два раза в год могут летать по цене 4,5 тысячи рублей за билет, губернатор обещал и сделал. «Аврора» тоже готова летать по такой цене, до Николаевска. А вот дальше... Но мы сегодня бьем во все колокола. Несмотря на отрицательное мнение населения, министерство не оставляет данный вопрос. Вот строки из ответа: "Пока новая схема не утверждена. Прорабатывается возможность таких перевозок, анализируется мнение населения. Введение новой схемы возможно при подтверждении ее сравнительной эффективности для краевого бюджета и авиакомпаний, удобства для пассажиров». То есть министерство транспорта ищет выгоду для краевого бюджета, не обращая внимания на людское несогласие. Люди, живущие на севере, и так лишены многих благ цивилизации, зачем же создавать им лишние проблемы и трудности? Люди перестали верить и ждать справедливости от власти чиновников. Создаётся впечатление, что схема, предложенная министерством транспорта, лоббирует чьи-то личные интересы, но не в пользу пассажиров. Если мы промолчим, то министерство транспорта постепенно переведет все северные территории на придуманную ими схему полетов.

«А теперь со всей этой… попробуем взлететь»

В понедельник с представителями министерства встречались и профсоюзные лидеры «Хабаровских авиалиний». У них против предлагаемой схемы свои резоны.

- Авиакомпания создана на базе Николаевского авиаотряда и занимается обеспечением авиаперевозок и авиаработами в северных регионах края, - рассказывает Александр Кривенцов, председатель профсоюза летного состава КГУП «Хабаровские авиалинии». – После банкротства «Дальавиа» мы остались единственным перевозчиком пассажиров, почты и грузов в этом направлении. У нас есть и необходимая база, и техника, и квалифицированные летчики. Обеспечиваем бесперебойное авиасообщение северных территорий края и Сахалинской области. Нареканий по поводу работы авиакомпании ни от пассажиров, ни от администраций районов нет. И вот перед Новым годом пришел новый министр, и появилась новая схема, которую якобы вынесли на обсуждение. Давайте посмотрим, к чему она приведет. Все экипажи живут в Хабаровске, а при условии, что летать мы будем только из Николаевска, людям придется жить в командировках месяцами. Расходы на питание, проживание, плюс зарплаты увеличатся на северный коэффициент. Все это бремя ляжет на плечи предприятия.

Другой момент: министерством транспорта Хабаровского края принято решение на приобретение самолетов канадского производства DHC-8 Q300 для обновления парка «Хабаровских авиалиний». Кроме того, что эти самолеты не сильно моложе (им более 20 лет) тех же Ан, на которых компания летает, у DHC еще и очень дорогое обслуживание. Сравните: летный час на таком самолете стоит 400 тысяч рублей, на Ан – 210-220. А запчасти, которые придется покупать за валюту? Более того, все инструкции у этих самолетов – на английском языке, значит, предприятие должно переучить летный состав за свой счет до 4 уровня владения английским. По времени – это несколько месяцев, но есть еще и финансовая нагрузка. Доводы о том, что такая политика приведет к убыткам компании, не принимаются. А между тем дотационные рейсы, где стоимость билетов субсидируется государством, волевым решением передаются компании, базирующейся в другом регионе. Соответственно, в том регионе остаются и налоги.

Приведу еще пример: для DHC-8 Q300 нужна бетонная взлетная полоса, на северах - грунтовка или железо. Будем строить новые аэропорты? За чей счет? Не будем? Куда станем девать приобретенные самолеты?

- Если так пойдет, то «Хабаровские авиалинии» дойдут до банкротства, как когда-то было с «Дальавиа», в регионе вообще не останется своего авиапредприятия! Мы готовы предоставить свои экономические выкладки, доказать, что подобные решения неэффективны, не выгодны ни населению, ни предприятию, ни Хабаровскому краю, - говорит Александр Кривенцов.

- В понедельник вы были на совещании в правительстве…

- Без комментариев.

Интересен и ваш взгляд на проблему, дорогие читатели.

Ирина Северцева