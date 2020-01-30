Налоговое время

Чем обернется для бизнеса назначение на пост премьер-министра налоговика?





16 января в должность председателя правительства Российской Федерации вступил Михаил Мишустин. До этого он в течение более чем 9,5 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. Как хабаровские бизнесмены отреагировали на новость о том, что второй по важности пост в правительстве страны занял представитель органа исполнительной власти в области государственного экономического надзора?

«Мишустин в качестве руководителя ФНС осуществил цифровизацию, благодаря ему были внедрены современные электронные сервисы, повышена собираемость налогов, - считает Сергей Мазунин, председатель хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». – Но при этом налоговое давление на бизнес в некоторых моментах мы считаем чрезмерным. Экономика в России на спаде, а рост налогов продолжается. Это противоречащие друг другу вещи. Сейчас у Мишустина задача обеспечить экономический рост страны, о чем он и заявил в Госдуме. В их числе прозвучали инициативы о преодолении административных барьеров для бизнеса. Получится ли это у него? Мишустин технократ с точки зрения построения эффективной управленческой системы. Поручения, которые давались президентом России, четко исполнялись и достигали своей цели. Наверное, он должен справиться со своей новой должностью».

«Я жду от этого назначения только усугубления ситуации с бизнесом, - говорит Владимир Фридман, генеральный директор ООО «Самстрой». – Бизнес платит огромное количество налогов, и число таких налогов будет увеличиваться. Мишустин в своем заявлении сказал, что государство будет принимать меры даже к самозанятым гражданам, чтобы и те платили налоги. Я думаю, что ничего хорошего не будет».

«Федеральная налоговая служба России организовала одну из лучших в мире систем по мониторингу и сбору налогов, - комментирует Юрий Егоров, президент компании «Невада Групп» (бренд «Самбери»). - Об этом, в том числе, информирует последний отчет Блумберга. Опять же из этого отчета следует, что профицитный бюджет РФ считается одним из лучших и устойчивых в мире. Слабость в том, что доходы населения падают. Но я надеюсь, что новая команда Мишустина исправит это. То, что они создали эффективную налоговую систему, говорит о многом: что они умеют мыслить системно, видят проблему комплексно и целостно и умеют решать вопросы. Сейчас уже стало невозможно утаивать налоги, весь бизнес уравнен – все должны платить налоги! Раньше предприятия соревновались, кто изощреннее придумает схему ухода от налогов. Сейчас думают о том, как эффективнее сделать свое производство. Если Мишустин навел порядок в налоговой системе, возможно, наведут порядок и в экономике. И если правительство начнет правильно инвестировать бюджетные деньги, чтобы они начали работать и приносить доход государству, то станут расти и доходы населения».

Андрей Канев