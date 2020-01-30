Осторожно: по Хабаровску бродит волк!

Горожане сообщают о волчьих следах в жилом микрорайоне

Как свидетельствуют жители района с распространенным в народе названием "Собачий хутор", расположенного рядом с памятником "морякам -амурцам" (он же - "бронекатер") в ближайшем лесопарке обнаружены следы волка. А один из собаководов, для которых лесопарк - излюбленное место прогулок с питомцами, утверждает, что лично видел "серого". Следует констатировать, что так глубоко в Хабаровск (напомним, что описываемая локация входит в состав Краснофлотского района) волки не заходили очень давно.

Ометим, что этот лесопарк популярен не только у собаководов. Здесь горожане любят бегать на лыжах, устраивать пикники, гулять с детьми.

Прибывший на место охотоинспектор обследовал территорию и подтвердил, что следы действительно принадлежат волку. Будем надеется, что не оборотню.