АллоРедакцияМД: В Комсомольском районе бьют тревогу

В Комсомольском районе бьют тревогу







Пострадавшим от наводнения дачникам отказывают в компенсации ущерба

"Уважаемая редакция!

Обращаемся к Вам, потому что не знаем, куда обращаться далее…

Наше садовое товарищество «Подъемник» в период наводнения в августе – сентябре 2019 года подверглось местами частичному, местами - полному затоплению. Мы обратились в администрацию Комсомольского района и нам рекомендовали собирать списки «подтопленцев». Желательно с фотографиями, подтверждающими факт подтопления. Наша администрация подготовила списки, составила необходимый акт и предоставили его в администрацию Комсомольского района.

11 сентября 2019 года районная администрация издала постановление о зонах подтопления Комсомольского района, но наше товарищество в это постановление почему-то не попало.

Примечательно, что территорию нашего садоводства не обследовала компетентная комиссия, состоящая из гидрологов. Приезжал лишь представитель районной администрации, главный архитектор района Аникин. На территории садоводства он находился всего 35 минут, как он за это время умудрился обследовать территорию в 88 гектар – не понятно.

Мы уже обращались и в прокуратуру Комсомольского района и в правительство Хабаровского края, но ответ был один – обращайтесь в суд.

Мы подали заявление в Комсомольский районный суд. Но, честно говоря, на благополучный исход дела не надеемся.

Стоит учесть, что костяк нашего товарищества составляют пенсионеры. У них погиб урожай, "на смарку" пошел тяжелый труд. А ведь для них дача - основа продовольственной безопасности."

Члены нашего садоводства пытались прийти на прием к главе района. Но он утверждает, что приезжал и сам обследовал нашу территорию. Возникает вопрос: если он сам приезжал – почему не известил об этом администрацию нашего садоводства?

Наша редакция попробует разобраться в деталях этой истории. Подробности в ближайших номерах газеты "Молодой дальневосточник XXI век" и на сайте khabarovsk.md