Здоровье: Корона на оба ваших дома

По старинной привычке активно дезинфицируемся, проветриваем помещения, моем руки с мылом, и смертельный китайский вирус нам не страшен

Эти вирусные страшилки стали привычными: то птичий грипп, то свиной, то какая-то африканская зараза, то китайская. Зараза из Поднебесной чаще.

Китай подарил мировому сообществу новый вид коронавируса. Число погибших там от этой новой болезни и зараженных растет на глазах. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавируса. По его словам, «ситуация сложная». В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен высший уровень ЧС. Финансовые департаменты Китая всех уровней выделяют в общей сложности 11,21 млрд юаней (около $1,63 млрд) на борьбу с коронавирусом.

Источником вируса могли стать змеи. К такому выводу пришли китайские учёные. Тут же появились другие ученые, которые отрицали виновность змей. По их мнению, вся эта суета из-за летучих мышей. Вскоре по социальным сетям стал гулять видеоролик с китаянкой, поедающей мышь. Между тем стоит напомнить, что первые зараженные этот вирус подхватили на рынке морепродуктов.

Некоторые граждане, фанаты теорий заговора и рептилоидов, стали тиражировать в социальных сетях, что это не коронавирус, а бубонная чума, и лучшее лекарство от него – 200 граммов чистого спирта одним глотком и крякнуть в кулачок. Нашлись и те, которые стали на этой почве продвигать сомнительные аптечные средства против ОРЗ.

Вирус шагает по планете: есть заболевшие в США, Австрии, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии.

Говорят, что во Владивостоке у четырех граждан, побывавших в Китае на новогодних каникулах, по всем экспресс-анализам - коронавирус. Обещают привезти экспериментальные вакцины из Москвы для Владивостока, заодно и для Хабаровска.

В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян, поэтому собираются всерьез оградить граждан от новой китайской заразы: ужесточат санитарный контроль, в аэропортах, говорят, будут проверять на вирус даже исподнее пассажиров, багаж и ручную кладь.

В Хабаровском крае усилены меры профилактики: стали чаще проветривать помещения и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Запас антибактериальных и противовирусных препаратов приведен в соответствие с сезонными особенностями. Сотрудники медучреждений обеспечены масками. Правда, говорят, вакцины от новой болезни пока еще нет, а тряпичная маска вряд ли послужит панацеей.

Уже появился экспресс-тест для определения коронавируса путем взятия мазка из полости рта. 4 часа - и понятно, смертельно заражен человек или нет. В настоящее время ведут контроль граждан, прибывающих из Китая через аэропорт и пункт пограничного пропуска Покровка.

И еще. Заражение вирусом также происходит от употребления в пищу недоваренного или недожаренного мяса, сырых морепродуктов.

Что советуют врачи? Чаще мыть руки хотя бы с мылом.

О симптомах. Они вполне обычные. Все похоже на стандартную простуду, но последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до смерти.

Так что на Бога надеемся, сами не плошаем и чаще моем ручки.

Юрий Рязинкин