АллоРедакцияМД: Столкновение тяжеловесов

В армейский тягач въехал грузовик, который не мог находиться на дороге

Позиция, которую заняли сотрудники ГИБДД, выехав на место столкновения армейского тягача и гражданского большегруза немало удивила, если не сказать - возмутила, нашего читателя.

Обстоятельства происшествия таковы: вчера, 29 января, на улице «Проспект 60 лет Октября» водитель самосвала FAW, перевозящий щебень, двигаясь в сторону города допустил столкновение с буксируемым транспортным средством, которое тягач с левым поворотом эвакуировал в гараж. При этом, уверен читатель, водитель тягача начал маневр поворота убедившись, что времени для него достаточно.

Тем не менее, виновным в аварии инспекторы ГИБДД признали водителя тягача. Осмотр места ДТП, со слов читателя, не производился.

Интересен в этой истории еще один факт: как признался сам водитель самосвала "FAW", вес его автомобиля с грузом на момент передвижения по городу составлял примерно 49 тонн. Между тем, максимальная масса автомобилей, которые могут двигаться по этой дороге, составляет 26 тонн. Об этом свидетельствуют дорожные знаки.

Кроме того, предполагает читатель, рабочая смена водителя самосвала к моменту аварии подошла к концу. По словам водителя самосвала, тахограф в машине не работает, поэтому проверить сколько времени отработал водитель - невозможно. Аварии могло способствовать еще и то, что автомобильные шины на самосвале разного рисунка и разной степени износа.

- Вроде бы рядовая ситуация, - говорит читатель Александр Иванович. - Но возмущает тот факт, водитель автомобиля FAW, проехав на запрещающий знак, стал участником аварии, но отделается штрафом в 500 рублей (со скидкой заплатит 250). Исходя из требований постановления правительства 1090 1993 года, автомобиля FAW на дороге не должно было быть. А исходя из требований приказа Минздрава и Минтранса, автомобиль вообще не должен выезжать в рейс.