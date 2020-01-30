Бизнес на пропавших людях?

Возможно, представители волонтерской организации зарабатывают на чужой беде

Комсомольчанка Людмила М. обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд «Амур-Поиск» после того, как у нее пропал брат. 55-летний Сергей Избышев поехал на заработки в поселок Известковый (Еврейская автономная область). Известно, что 7 января 2020 г., когда он был проездом в Хабаровске, его задержали полицейские – мужчина был в подвыпившем состоянии.

На Избышева составили протокол и отпустили. К тому времени его поезд ушел. После ухода из отделения полиции о судьбе Сергея ничего не известно. Людмила М. поехала в Хабаровск, где встречалась с дежурившими в тот день на вокзале сотрудниками правоохранительных органов. Она написала заявление о пропаже брата. Также она попросила помощи у волонтеров ПСО «Амур-Поиск».

Прайс

По словам Людмилы, руководитель организации Сергей Савельев попросил у нее на поиски пять тысяч рублей. Узнав, что пропавший - инвалид второй группы, «сбросил» ценник до трех тысяч.

- Он сказал, что с деньгами у них плохо, надо платить за бензин, людей кормить и прочие расходы, - рассказывает Людмила М. – Я перевела ему деньги, сбросила всю информацию по брату. Савельев периодически присылал мне фотографии, где добровольцы его отряда ведут поиск. Затем от Савельева прозвучала фраза, что вроде бы его знакомые, возвращаясь ночью из Амурской области, видели бредущего по трассе мужчину, похожего на моего брата. В темноте они его не разглядели. Я зацепилась за эту информацию, стала писать Савельеву – да, это он, мой брат! Савельев мне говорит: «Я вам помогу, но вы же понимаете, как у нас с финансами…». Я спрашиваю: «Сколько?». Савельев отвечает: «10 тысяч рублей».

Людмила перевела деньги. На следующий день руководитель ПСО «Амур-Поиск» связался с ней и сообщил, что его добровольцы провели огромную работу. Они искали Избышева в Хабаровске, «оцепили» весь Железнодорожный район, проехали до Биробиджана, мониторили трассу, опрашивали людей. Но никого, похожего на пропавшего мужчину, так и не нашли. Отчет в виде фотографий был прислан на WhatsApp Людмилы.

По словам комсомольчанки, для продолжения поисков волонтерам понадобилось еще четыре тысячи рублей, о чем ей и сообщил Савельев. Однако такой суммы у нее не нашлось. В данный момент о Сергее Избышеве по-прежнему нет никакой информации. Полицейские осведомлены о происшествии, но ведется ли какой-то розыск с их стороны, неизвестно.

Не Рокфеллер

Как гласит Википедия, волонтерство, или добровольческая деятельность, - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, который осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение. Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации, - физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

Поэтому у меня возник закономерный вопрос к руководству ПСО «Амур-Поиск»: имеют ли право волонтеры требовать деньги за свою деятельность? Хотя Людмила М. в разговоре со мной подчеркивала, что просьбы о выплатах звучали в духе воззваний к совести – «поймите правильно, без денег тяжело» и т.д. Тем не менее даже такой подход со стороны тех, кто по собственному уставу должен осуществлять свои инициативы бесплатно, выглядит странным. Кстати, предложений официально оформить транш как пожертвование к женщине не поступало.

Я написал свои вопросы в аккаунт ПСО «Амур-Поиск» в «Инстаграме». Респондент, представившийся Сергеем Савельевым, ответил мне следующее.

«Есть два вида поиска – информационный и физический. При информационном все расходы несем мы. При физическом поиске дети до 18 лет и люди после 60 лет ищутся за наш счет или счет благотворителей. Об этом мы сообщили Людмиле. И ей было предложено, что если она желает, то просто заправляет машину. Работа была проделана, о чем был дан отчет. Никто с нее денег не требовал и не вымогал. У нас нет государственной поддержки, и резервные средства, которые у нас есть, тратятся только на поиски детей».

Далее мой собеседник заявил, что он не Рокфеллер, поэтому у него нет столько денег, чтобы оплачивать все расходы на поиски людей. Прозвучали фразы: «никого не интересует, что я ночь таксую, чтобы заправить отрядную машину» и «никто не спрашивает, сколько я сплю».

«Никто из благотворителей не даст денег для поиска человека, дружного с выпивкой, - продолжил человек, представившийся Сергеем Савельевым. – Все считают, что мы на господдержке. Но, увы. Нам один раз ответили – «крутитесь, как хотите». Вот я и кручусь, как могу… Мы не зарабатываем на поисках, это невозможно. За поисковые работы денег не брал и брать не буду. Только амортизационные расходы. И об этом сразу предупреждаем».

Я спросил: «Что вам мешает зарегистрироваться как ООО и вполне официально выставлять прайс? Зачем тогда регистрировались как НКО? Вы разве не знали, на что идете?». И получил следующие ответы.

«Это ООО развалится через неделю. Я знал на что иду… Все, что я делаю и буду делать, это для одной цели - поиска пропавших детей. А взрослые - это уже так, для оснащения отряда… Люди ставятся перед выбором. И мы уважаем этот выбор. Мы не мошенники. И делаем свою работу до конца. Поиск не будет прекращен до тех пор, пока не будет найден человек или пока сами родственники не откажутся от него. Еще раз повторяю: мы ничего не просим. Люди делают свой выбор сами. Есть выбор у нее, и есть выбор у нас. Я вправе отказать в поиске».

Выводы

Итак, мой респондент не стал отрицать факта просьбы денег у человека, чей родственник попал в беду. Более того, попытался его обосновать. Я не стану делать выводов из нашего разговора с представителем ПСО «Амур-Поиск». Лишь приведу выдержку из статьи «Хобби: найти и спасти», которую я написал еще в 2016 году и которая была посвящена другой волонтерской организации – ПСО «Восток».

«Когда в поселке Хор пропал ребенок, волонтеры столкнулись с неожиданным казусом. Бабушка мальчика долгое время не обращалась за помощью к добровольцам по одной-единственной причине. Женщина просто не могла решить, чем будет кормить поисковиков и где уложит их спать! Эти мысли расстроили ее до слез. Лишь потом «восточники» смогли объяснить женщине, что их организация полностью состоит на самообеспечении. Волонтерам есть где питаться и есть где ночевать.

«Родственники пропавших людей не должны об этом думать. От них мы ничего никогда не требуем», - сообщила Олеся Кутепова.

Увы, люди иногда об этом не знают. Из-за подобной мелочи они долго не обращаются за помощью, а драгоценное время между тем уходит…»

Андрей Канев