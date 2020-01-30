АллоРедакцияМД: Детям клуб не нужен

«Не положено», - сказала глава поселения жителям с. Прудки района им. Лазо, когда они в очередной раз обратились с просьбой отремонтировать клуб, закрытый на ремонт еще в 2013-м. Мол, вас тут 120 человек живет, только лишние расходы.

Жители села с болью наблюдают, как ветшает и разваливается строение, которое с каждым годом все труднее и труднее привести в божеский вид. Был бы клуб, была б и самодеятельность, было бы, где с детьми заниматься – в Прудках 35 ребят, от 0 до 16, было бы место для общения.

Вот хоть ту же елку провести. В этом году что сделали – собрались две пенсионерки, воткнули в снег искусственную елку, украсили. По дворам прошли – родители детям подарки собрали. Попросили местного предпринимателя Юрий Марченко, что конезавод держит – он привез двух лошадей, сани. Нарядились пенсионерки в Деда Мороза и Снегурочку - подарки дарили, в санях катали, поздравляли ребят с праздником. А сколько таких совместных праздников можно провести в закрытом помещении?

И, глядишь, у кого-то и работа бы появилась . Прудки-то сегодня деревня неработающих: кто на пенсию выживает, кто на детское пособие, а если случится у частника подработать – так за счастье.

Брошенные властью люди, брошенные дети. В больницу и ту на консультацию не попасть. «Записывайтесь по интернету», - говорят. А как, если провайдеры Прудков, как чумы боятся, обходят стороной? Или 120 человек – слишком незначительная цифра в масштабах страны? Надолго ль хватит, если Прудками разбрасываться?

Отправляем запрос местным и районным властям для разъяснения ситуации.