Дороги без контроля

Слабый надзор или его отсутствие способны «убить» самые благие начинания

В конце 2018 года инженер-дорожник Евгений Бургасов рассказал о ситуации, которая сложилась с ХГУП «Крайдорпредприятие». Вкратце: крупная государственная компания, занимающаяся ремонтом и содержанием территориальных автомобильных дорог, пала под ударами безответственности. На смену «Крайдору» пришло акционерное общество «Региоснаб». Тем не менее, по мнению Бургасова (который недолго возглавлял данную структуру - с января по апрель 2019 года), полностью восстановить порядок в компании пока не сильно удалось.

«Убитая» техника

«Региоснаб» вместо «Крайдорпредприятия» стал заниматься дорогами в крае, - рассказывает Евгений Бургасов. – Компания работает, заказы есть. Но пока нельзя говорить про стабильность предприятия, так как до сих пор у него в собственности нет никаких мощностей для содержания дорог. Точнее, из техники у него в собственности пикап и грузовой автомобиль с крановой установкой. Все остальные 75 единиц техники в аренде (часть ее – в безвозмездной). Технику хотели передать на баланс «Региоснабу», но так и не передали. Что же касается передачи в безвозмездную аренду, то ее можно передать максимум на один месяц в году. Почему не больше? Потому что действует закон о защите конкуренции. И либо она должна быть выставлена на торги (кто выиграл, тот и будет ее использовать), либо должна быть включена в эти контракты».

Небольшой экскурс в историю. В 2015 году Бургасов встречался с тогда еще заместителем председателя правительства Хабаровского края Николаем Брусникиным, где рассказал чиновнику о плачевной ситуации вокруг «Крайдорпредприятия».

«Я предложил поставить на краевые дороги другое предприятие, которое не будет банкротом, которое при этом будет принадлежать краю и которое будет выигрывать контракты. После выигрыша контракта его бы передавали «Крайдору» на субподряд под минимальные проценты, и за счет такой схемы предприятие бы работало. Нужно было взять нормальных дорожных инженеров, которые бы начали формировать команду и нарабатывать опыт. Пускай даже компания не имела бы свою технику, главное, чтобы она потихоньку участвовала бы в торгах. Сложного в этом ничего нет. Однако сделали все по другой схеме. В результате «Региоснаб» не участвовал в торгах и ничего не выигрывал до конца 2018 года. Фактически «Региоснаб» существовал номинально».

Потом ситуация начала выходить из-под контроля. Результат – ликвидация «Крайдорпредприятия». Возникла угроза массового увольнения сотрудников. В итоге, в январе 2019 года часть работников (около ста человек) перешли в АО «Региоснаб».

«Региоснаб» вроде бы собственными силами стал работать, - продолжает Бургасов. - Появились люди, компания взяла в аренду технику. Но какое было состояние у этой техники? Очень плохое! Она требовала огромного ремонта. Для примера. Есть три высокопроизводительных мощных асфальтоукладчика Volvo. Цена каждого из них порядка 20 миллионов рублей. Когда «Региоснаб» взял их в аренду, ни один из них не имел исправной электронной аппаратуры, которая бы позволяла укладывать асфальтобетон по «струне» и выдерживать поперечный уклон. Гидравлика и механическая часть также были в ужасном состоянии».

По словам дорожного инженера, у части техники отсутствовала обязательная система ГЛОНАСС, где-то не работали одометры (прибор для измерения количества оборотов колеса). Поэтому возникают закономерные опасения – не постигнет ли «Региоснаб» судьба «Крайдорпредприятия»?

Контроль за дорогами

Хотя в целом ситуация с дорогами в Хабаровском крае стала немного лучше, чем несколько лет назад, все же со стороны профессиональных дорожных инженеров существует немало нареканий к строительству трасс. В качестве не очень положительного примера Евгений Бургасов приводит улицу Краснореченскую.

«Изначально следовало сделать нормальный дорожный проект. Ведь получилось, что где-то ливневую канализацию не туда положили, не смогли состыковать, чтобы вода стекала с дороги в колодцы. Ошибки были связаны с проектированием прочности дорожной одежды на основании ОДН 218.046-01. Грубо говоря, в расчетах применили одни материалы, а фактически использовали другие. Соответственно, у дороги оказались другие прочностные характеристики. Строители применили битум с меньшей прочностью. В результате возникли продавленности, которые мы видим в виде колеи на дороге. Особенно это заметно на выделенной полосе под автобусы и на остановках».

Исправить это можно, считает Евгений Бургасов. Например, внесением коррективов в дорожную одежду.

«Учитывая, что «пирог» дорожной одежды сформирован на основании технических расчетов, надо подымать дорогу сантиметров на пять. И применять другой асфальтобетон, с другим битумом. Это, конечно, дополнительные деньги. Также должен быть входной контроль проектной документации, и эти ошибки должны быть указаны и отданы проектировщикам на исправление. Кто должен был следить за этим? Вообще тот, кто выиграл торги. Дорожная компания должна была проверить, что там нарисовал проектировщик. Он ведь тоже человек, тоже может ошибаться. Это прописано в нормативных документах – должен быть входной контроль как документации, так и материалов. В данном случае я понимаю, что входного контроля сделано не было».

Обход Хабаровска

Срок сдачи глобального дорожного проекта, известного как «Обход Хабаровска», снова перенесен. На сей раз на 2021 год. Почему так происходит?

«Если переносят сроки, значит, не все нормально с его возведением, - отвечает Евгений Бургасов. – Связано это с тем, что строительная компания закрывает объемы не по утвержденной форме. Не раскрывается, не показывает, что там сделано. Для примера. Был закрыт объем работ по устройству временных работ. Если пересчитать, как там написано, получается, что погонный метр временной дороги высотой 50 сантиметров стоит 320 тысяч рублей. Ширина дороги 8 метров. Получается, что привезти, уложить, укатать 8 квадратных метров дороги (это 4 «куба») стоит более 300 тысяч рублей. «Куб» материала, который там используется, вместе с доставкой стоит порядка 800 рублей. Четыре куба 3200 рублей. Ну накрутим, пусть будет 10 тысяч рублей. А там он стоит 320 тысяч рублей. Завышение идет в десятки раз. Мне довелось там однажды поработать, я видел, как это там делается. И я удивлялся – как так?»

Бургасов считает, что «Обходу Хабаровска» требуется серьезная и глобальная проверка со стороны правоохранительных органов.

БКД

Сейчас немалые средства выделяются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако из-за действий местных чиновников происходит все наоборот, убежден Бургасов.

«По программе «Безопасные и качественные дороги» выделяются деньги. Дороги следует сдать в срок. Но происходит ситуация, когда поздно заключили контракты либо не хватает мощностей, чтобы уложиться в срок. Деньги возвращать чиновники не хотят, чтобы не получить штраф. В таком случае происходит нарушение технологии строительства. Это будет видно на улицах, которые сделаны по данной программе в 2017-2018 годах. Они уже стали сыпаться. Например, улица Трехгорная. Ее сделали в 2018 году, а на следующий год там уже ямы появились. Такая же ситуация с Краснодарской».

Вывод напрашивается простой – если нет должного контроля, то нашему краю хороших дорог не видать. Это видно на примере и ситуации с «Крайдорпредприятием», и с программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и с «Обходом Хабаровска», и с ремонтом улицы Краснореченской.

Игорь Свинников

Хотя в целом ситуация с дорогами в Хабаровском крае стала немного лучше, чем несколько лет назад, все же существует немало нареканий к строительству трасс со стороны профессиональных дорожных инженеров. В качестве не очень положительного примера Евгений Бургасов приводит улицу Краснореченскую.