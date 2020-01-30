Гимнастки Хабаровского края завоевали серебро на чемпионате ДФО

В Уссурийске завершился чемпионат ДФО по художественной гимнастике. Спортсменки из Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, республики Бурятия, а также Магаданской и Сахалинской областей боролись за медали и путевки на чемпионат страны.

В командном зачете сборная Хабаровского края стала серебряным призером, пропустив вперед соперниц из Приморья. Третью ступень пьедестала заняли гимнастки Магаданской области. В составе нашей команды выступили воспитанницы хабаровской СШ «Олимпия»: Мария Широкшина, Ева Бовсуновская, Александра Копунова, Ирина Ли и комсомольчанки Виктория Протасова и Светлана Колчина.

В групповых упражнениях хабаровская команда «Олимпия» также заняла второе место. Серебряными призерами в составе нашей команды стали: Мария Широкшина, Ева Бовсуновская, Валерия Диденко, Ирина Ли, Виктория Бирюкова и Виктория Думченко. Также эти спортсменки и гимнастки еще одной хабаровской команды – «Вдохновение» выполнили норматив «Мастера спорта». В составе второй команды выступали: Александра Капунова, Анастасия Ушакова, Анна Пантелеева, Дарья Кузницына, Милена Марченко и Алиса Сухомлинова.

В личном зачете по программе мастеров спорта гимнастка хабаровской «Олимпии» Ирина Ли стала бронзовым призером. Первое и второе места заняли спортсменки Приморья и Сахалина.

Оценивать гимнасток ДФО приехала судья международной категории Галина Оглезнева из Белгорода. Она также провела мастер-класс, где спортсменки познакомились с новыми трендами в мировой художественной гимнастики, разучили новые сложные элементы с разными предметами.

- На чемпионате Дальнего Востока всегда очень сильная конкуренция, и гимнастки из Приморья наши традиционные соперницы. В групповых упражнениях первое упражнение мы им проиграли, второе – выиграли, и в итоге стали вторыми. Всего было около 20 команд в групповых упражнениях, поэтому я считаю, что серебро в такой напряженной борьбе – это отличный результат. Девочки выступили очень достойно, были небольшие помарки, которые не позволили им стать первыми. Вторым местом мы очень довольны, к тому же 12 наших гимнасток выполнили мастерский норматив. Это достижение. И Ирина Ли завоевала путевку на чемпионат России в Москву, - рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

На чемпионат России в Москву хабаровчанка Ирина Ли отправится в конце февраля. А ближайшие соревнования по художественной гимнастике стартуют в краевом центре 13 февраля – финал первенства СШ «Олимпия».



