Стартовал десятый сезон международного фестиваля социальной рекламы LIME

Крупнейший фестиваль социальной рекламы начинает принимать конкурсные работы.

Каждый год эксперты LIME оценивают более 700 заявок от профессионалов рекламной индустрии, талантливых студентов и школьников. Тематика работ затрагивает такие социально значимые темы, как проблемы семьи и детей, культура, профилактика ВИЧ, волонтерство, здоровье и спорт, профилактика наркомании, курения, игромании, алкоголизма, активное долголетие, защита животных, привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью. Кроме того, традиционно принимаются работы на свободную тему. Главный тематический критерий — это поднятие автором общественно значимого вопроса!

География фестиваля охватывает не только 76 российских регионов, но и такие зарубежные страны как США, Испания, Нидерланды, Латвия, Израиль, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Белоруссия и Молдова.

На протяжении 10 лет жюри фестиваля возглавляет Владимир Евстафьев — официальный представитель МФК «Каннские Львы» в России, вице-президент АКАР, член правления IIA и РАСО. В состав жюри также входят ведущие российские и зарубежные эксперты, включая членов Общественной палаты РФ, СМИ, информационных и рекламных агентств.

Начиная с сезона прошлого года, изменился подход к номинациям. К традиционным добавились самые современные форматы, такие как VR/AR, «Мультиплатформенный проект», «Визуализация данных», «Человек года в социальной рекламе и коммуникациях», «Блогер года в социальной рекламе и коммуникациях».

LIME -2020 принимает работы в следующих номинациях:

Digital video (open) Lime. Digital video (open, under 18 age) Corporate social responsibility (company) Print classic (open) Lime. Print classic (open, under 18 age) Print digital (open) Lime. Print digital (open under 18 age) Media video social advertising (VSA) Media video social advertising (VSA) (open, under 18 age) Future ideas (under 23 age) Визуализация данных (open) Lime. Digital AR + VR (open) Lime. Multiplatform (open) Lime. Event (open) Lime. Street Art (open) Человек года в социальной рекламе и коммуникациях (open) Блогер года в социальной рекламе и коммуникациях (open)

Еще одна инновация десятого фестиваля – единая открытая платформа приема работ - https://welcome.limefestival.ru/ Благодаря этому, участники смогут видеть в он-лайн режиме всех претендентов на победу в конкурсе.

Участие в фестивале бесплатное.

Дедлайн приема работ - 10 апреля 2020 г.