"Торексу" убавили газа

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» предложило ООО "Торэкс-Хабаровск" ограничиться в потреблении природного газа, так как долги предприятия перед газовиками растут, как снежный ком.

"ТОРЭКС" не смог ни прислушаться.

Предприятие снизило потребление «голубого топлива» до 60% от общего потребления всего завода.

Введенное ограничение продлится до полного погашения просроченной задолженности, она составляет около 30 млн рублей. Руководство завода намерено погасить задолженность в течение первой декады февраля. Газпром ждет.