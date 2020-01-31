АллоРедакцияМД: Выньте пробку из поселка!

Хабаровчане уверены: для того, чтобы решить проблему с загруженностью трассы до поселка Горького, необходимо вернуть на этом участке реверсивное движение

С проблемой, которая тревожит многих жителей послелка Горького и окрестностей обратились к нам читатели.

- Хотелось бы, что бы вы посодействовали в решении проблемы с транспортной ситуацией в поселке им Горького, - говорится в письме. - При мэре Хабаровска Соколове отремонтировали и расширили дорогу от улицы Выборгской до поселка имени Горького. Всё было хорошо, пока несколько лет назад не сделали новую разметку.

Благодаря ей, хорошая трехполосная дорога превратилась в двухполосную. Из-за этого, по мнению авторов обращения, по утрам и вечерам, весь поселок Горького превращается в одну большую пробку, растянутую вплоть до Выборгской. И это при свободной полосе для поворота, которая пустует на протяжении всего этого отрезка. Доходит до того, что короткое расстояние от остановки до остановки пассажирский автобус преодолевает примерно за 15 минут. Для сравнения, до нововведения с разметкой весь путь от Горького до центра города занимал минут 30-35.

Еще более ситуация усугубилась после ремонта дороги по улице Донской, известной в народе как "пьяная" дорога.

- Решение проблемы элементарное, - считают жители поселка Горького. - Повесить знак "реверсивное движение", которое там и было раньше. По двум полосам люди ехали в центр с утра и так же, по двум полосам, возвращались домой вечером.

Наша редакция будет отслеживать ситуацию с организацией дорожного движения на этом отрезке пути. Подробности - в ближайших выпусках газеты "Молодой дальневосточник XXI век" и на сайте khabarovsk.md