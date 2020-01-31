Добровольцы Хабаровска посетили ветеранов-блокадников

В Хабаровском крае подходит к концу Всероссийская акция в память о блокаде Ленинграда, приуроченная к Году Памяти и Славы. Акция призвана напомнить о трагедии города, о мужестве, стойкости и подвиге её жителей. За 872 дня блокады погибло более 1 500 000 горожан.

На сегодняшний день в регионе проживает 53 жителя и защитника блокадного Ленинграда, из них в Хабаровске – 32 человека.

В ходе акции в память о блокаде Ленинграда добровольцы из двух общественных организаций «Поисковое движение России» и «Волонтеры Победы» навестили ветеранов-блокадников и вручили им подарки. В ходе каждой встречи ветераны желали молодым активистам-помощникам успехов в учебе и делились своими воспоминаниями.

С удивлением добровольцы услышали историю Валерии Алексеевны Зайцевой - 16-летней девушкой она спасала раненых на ленинградском фронте. Совсем маленькими детьми пришлось пережить голод и холод блокады нынешним хабаровчанам Галине Павловне Силантьевой и Леониду Григорьевичу Глущенко.

«Мне было очень интересно услышать рассказы ветеранов о войне, а также становилось тепло на душе от того, что получилось сделать приятно ветеранам» – делится впечатлениями активист поискового отряда «БРиЗ», Лехтувье Александр.