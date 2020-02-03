Воспитательный момент

«Вся школа играла поэзию Пушкина…»

Воспитанники Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводили 2019 год фейерверком коллективных творческих дел, посвященных Году театра в России и юбилею А.С. Пушкина.

Прикосновение к высокому, светлому и чистому делает чище и светлее. В размышлениях подростков с непростой судьбой прочитывается, что общение с Пушкиным научило их приносить радость другим: «Детям было интересно смотреть ключевое дело, и когда мы выступали, у них были радостные лица». Вчитайтесь в детские строки и порадуйтесь за них.

С уважением, А.Г. Петрынин,

заслуженный учитель Российской Федерации

Глубочайший талант артиста

- Прошло ключевое дело «Пушкиниана». Были очень красивые наряды и очень хорошая сплоченность. Тема была очень, очень интересная.

- У меня пропал страх сцены, я со всеми пел, репетировал слова, учил, сыграл хорошую роль и буду продолжать развивать свой талант.

- Мои одноклассники - такие искусники, я хочу научиться выступать как они.

- Открыл в себе глубочайший талант артиста. По своему мнению, я выступил как никогда, мы даже практически не волновались на сцене и поддерживали друг друга каждую секунду. Открыл в своих друзьях, что они верят в себя и то, что они не заорали: «Не хочу, не буду!», а встали и выступили - просто бомба! Наши учителя настолько хорошо нам помогли с выступлением, что нам хотелось за этим очень долго наблюдать. Спасибо Оксане Валерьевне и Евгении Витальевне.

- Я не боялся выходить на сцену: у меня актерский талант. Но я не ожидал одного - что Сергей выйдет, хотя я его ни разу не видел, чтобы он выступал.

- Александр Сергеевич Пушкин очень хороший и грамотный поэт. Его произведения всегда останутся у нас в душе и сердцах.

- Некоторые выбрали по две роли, я выбрал роль Черномора, который выходит из моря с тридцатью тремя богатырями. Открыл во взрослых доверие, они готовили нас к этому, помогали писать слова для выступления. Они все очень переживали за нас. Всем, кто для нас старался, всем большое спасибо!!!

И еще мне понравился Пушкин

Вся школа играла поэзию Пушкина. Я открыл, что мои товарищи были изначально не слажены, когда репетировали, а когда мы вышли на сцену, я удивился со своих товарищей.

- Я увидел сплоченность команды. И мне еще понравился Пушкин. Понравилось, когда проводились утренние встречи.

- Я играл князя Игоря, а мой друг - князя Олега. Мы думали, что у нас не получится, но у нас получилось, и всем почему-то понравился именно я.

- В товарищах я открыл их многие таланты. К примеру, 8 «А» неплохо сыграли Моцарта и Сальери. Деревообработка классно, прекрасно показали дуэль Пушкина с Дантесом. Автодело вообще меня поразило: очень компактное выступление и очень веселое - Сказка «О мертвой царевне и о семи богатырях»!

- Нового я открыла в себе очень много чего. Я начала хорошо выступать, лучше, чем в те годы, когда я боялась выступать и смеялась. Во взрослых я открыла, что они помогают и заботятся. Помогают выучить слова.

- Мы готовились целый месяц, очень долго и упорно. На производственном обучении мы готовили на выступление светильник, собирали его неделю.

- Взрослые помогают как и чем могут. Поддерживают как могут, и огромное спасибо Валерии Владимировне за то, что она нам помогла найти подходящую песню под сценарий. Детям было интересно посмотреть ключевое дело, и когда мы выступали, у них были радостные лица. Мы с Олегом Федоровичем делали реквизит для выступления: пистолеты, банку для чернил и перо. А с Ольгой Викторовной репетировали сценарий.

- Сначала стеснялся, а потом стало легче, и оказалось, что на сцене вообще не страшно выступать. Я увидел, что моя новая группа очень волнительно и кропотливо готовилась к ключевому делу. Открыл в себе доброту, хорошо пою.

- Я открыла для себя в педагогах, что они очень хорошие и помогают тебе все понять.

- Во взрослых я открыл, что они могут очень, очень много работать. После 2-го урока с понедельника по пятницу проходили утренние встречи. На них мы узнавали все больше и больше об Александре Сергеевиче Пушкине.

Ты для них в первую очередь ребенок

- Главное, что тебе доверили и надеются на тебя, и если у тебя есть уважение к людям, то ты не подведешь.

- Друзья все так же не перестают меня удивлять. С виду смотришь на них и не скажешь, что им можно что-то доверить. Кажется, что они просто не будут делать то, что их просишь. Но они показывают, что это не так. Когда смотришь на них из зала, так просто и не скажешь, что у них криминальное прошлое. С виду они - обычные дети с талантом от рождения, ну или их просто отдали в возрасте лет 5, и они уже прекрасно могут играть на сцене.

- Взрослые оригинально осуществляют идеи, смешивая старое с новым, и получается бомба, которая нравится всем. Они не бросят в беде и всегда помогут тебе, кем бы ты ни являлся (оболтусом или сорванцом), ты для них в первую очередь ребенок, которого нужно перевоспитать и отправить в люди. И когда ты выйдешь из этого Центра, они хотят слышать о тебе только хорошие вещи. Ведь они тебя воспитывали.

- Я открыла в себе, что я не подвожу коллектив и очень хорошо выступаю, получаю хорошие оценки по контрольным, а то постоянно были тройки, а тут 4-5, и для меня это очень новое. У меня очень плохое поведение, и я срываюсь на других, но обещаю, что исправлюсь, и будет как раньше и еще лучше. Некоторые девочки нас подводят, но если еще с ними поговорить, они поймут и будут лучше.

- Любовь Петровна шила капоры и платье подшивала и, конечно же, мы ей помогали. Людмила Петровна помогала делать оформление, нервы тратила на нас, мне очень стыдно и жаль, что я доводила их. Я думаю, они меня простят, так как они очень хорошие, терпеливые, добрые, спасибо им.

Придут и споют!

- Ребята очень вспыльчивы, но при этом добры, очень общительны.

- Мне понравился подход к детям и методика. Друзья тоже классные, они молодцы и, несмотря ни на что, придут и споют все, что надо! Взрослые – они крутые.

- Мне очень понравилось выступление о «Золотой рыбке» 6 «Б», у них мальчик хорошо сыграл бабушку, как будто я попал в сказку. Я хочу больше спектаклей.

- Открыла, что я не постоянная в своем мнении и могу очень быстро его в другую сторону изменить (в хорошую). Мне понравился мой внешний вид. Я красиво выгляжу в голубом платье. Мне понравилось, как несли Черномора и как Руслан отрезал ему бороду.

- Мы с удовольствием все делали. В ключевом деле я узнал, что жизнь Пушкина настолько интересна и увлекательна, занимательна, удивительна тем, что он путешествовал по России.

- Мне понравилось выступление, как Пушкин вышел на дуэль с Дантесом и получил пулю смертельную, чуть слеза не навернулась. Открыл в себе артистизм, творчество, помощь в любую минуту. Дети умеют импровизировать.