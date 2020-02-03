Война. Победа. Память:Паечку за испуг

В России сырьем, едой и идеей может стать абсолютно все

У нас любую дату можно подвести под повод для патриотической акции. Последнее околоисторическое событие отмечалось в Хабаровске за несколько дней до 27 января. В этот день в 1944 году была окончательно снята блокада Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга.

К дате хабаровские патриоты подошли единым строем. «Цель и задачи акции «Блокадный хлеб» - почтить память жертв блокадного Ленинграда, привить любовь к Отечеству и его истории», - объявил Никита Кобзев, председатель Хабаровского регионального отделения общественного движения «Поисковое движение России». К организаторам подключились патриотические движения «Волонтеры Победы», Юнармия. Помощь в изготовлении хлеба оказали сотрудники Управления Росгвардии по Хабаровскому краю и студенты Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания.

Знать и помнить

С нацгвардейцами не удалось поговорить, а вот со студентами пообщался. Один из десяти что-то знает о Ленинграде 40-х и может назвать основные даты - начала и конца блокады. История - не их конек. Зато хлеб из как бы «блокадных» ингредиентов - мука двух сортов, жмых, солод, соль, вода, дрожжи, целлюлоза - получился. В качестве «блокадного наполнителя» – просто резаная мягкая бумага. Мешали все это руками в тазу, массу серого цвета разложили по формам и выпекли тестовую партию. Не по блокадным технологиям. Но все равно получилось похоже. Вот только сами студенты эту пайку не собирались пробовать. «Нет, это не нужно, хлеб не съедобный, люди тогда его ели, чтобы заглушить голод. В данный момент блокадный хлеб нам не нужен. И сейчас есть новые технологии и съедобный хлеб», - честно сказал студент-первокурсник Альберт Кудряшов, будущий повар-кондитер.

Этот «блокадный хлеб», выпеченный студентами порциями по 125 граммов, с поясняющим флаером раздавали в прошедшие выходные в трех крупных торгово-развлекательных центрах города Хабаровска - «Большая медведица», «Южный парк», «Макси Молл». Места бойкие. Аттракцион прикольный. И инфографика интересная. Что еще надо для успеха?

Легкое образование

Для школ организаторами акции заготовлена своя «мулька». С раздачей паечки «рекомендовалось проводить с воспитанниками от 6 до 18 лет» лекцию. В подготовленной общественниками-патриотами справке все острые углы и мерзости блокады обходятся и умалчиваются. Дивные пассажи и повторение одних и тех же мантр: «8 сентября германцам удалось разбомбить Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия».

В 1979 году в книге Бурова «Блокада день за днем» даются следующие цифры: «27 августа … в городе осталось муки (включая зерно) на 17 дней, крупы - на 29, рыбы - на 16, мяса - на 25, масла животного - на 28», на 53 странице сообщается о потерях при пожаре Бадаевских складов: «Сгорело 3 тысячи тонн муки и 2500 тонн сахара». Сходите в библиотеку, полистайте. Но документы из Питерских архивов все-таки лучше. Исходя из того, что в Ленинграде в то время проживало порядка 3 миллионов человек (эвакуированных из ближайших областей, Прибалтики и Карело-Финской ССР не считаем), на Бадаевских складах сгорело по килограмму муки и менее килограмма сахара на человека.

«Во время блокады хлеб по карточкам ленинградцы получали ежедневно, остальные же продукты - ежедекадно» - еще один пассаж про еду. Зачем гадать? В исторический оборот несколько лет назад были введены подлинные документы времен блокады, в частности фонды Центрального городского архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Любой желающий может ознакомиться, сколько и как получали в ноябре-декабре 1941 года жители: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, крупа и макароны, масло животное и растительное, сахар и кондитерские изделия. Считали граммами (мясо и мясопродукты -25 граммов, крупа - 25, масло животное и растительное - 25, рыба - 100), отоваривали раз в 10 дней, если эти продукты были в наличии. И пока одни стаскивали продукты по крохам, «управление Госрезервов отправляло зерно и муку со своих баз Ленинградской области в Калининскую и Ярославскую области» - цитата из документов ЦГА СПб.

«В декабре 1941 года, для организации праздников в детских садах и школах, в Ленинград было доставлено 1000 елок и порядка 50 тонн мандаринов. Сколько жизней спасли эти мандарины, подсчитать никто не берется», ­- написано в подготовленной общественниками-патриотами справке. Судя по дневниковым записям очевидцев, мандаринов на всех детей не хватило. 30 декабря ученик 4-го класса 370-й ленинградской школы Юра Байков записал в своей тетради: «Сегодня нам сказали, что в 5 часов мы будем встречать Новый год в 4-й школе. Там был большой концерт и елка из сосны... А потом был обед. Дали суп из чечевицы, 2 котлеты с макаронами и какое-то желе, очень вкусное. Все очень вкусно. Хорошо все-таки в школе».

Смерти вопреки

Про трагедию блокады – голодные смерти – в пояснительной записке сказано в общем и целом: «125 граммов, минимальная дневная норма, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и привела к ужасающей смертности среди простых горожан». И опять зацикливание на одной цифре: 125 граммов – норма хлеба для иждивенцев. Если с документами работать лень, доводим до сведения: в самое люто голодное время, в конце ноября - декабря 1941 года, МИНИМАЛЬНАЯ ежедневная выдача «хлеба печеного» составляла: рабочим и ИТР – 250 граммов; все остальные служащие, иждивенцы, дети - 125 граммов, фронтовики получали по 500 граммов (по данным ЦГА СПб). С января 1942 года «хлебная пайка» начала расти в весе. А вот цифры «ужасающей смертности» так до сих пор и не названы. Очень приблизительно – от 400 до 900 тысяч человек. Верхнюю планку смерти мирных граждан от «алиментарной дистрофии», боюсь, так и не назовут.

Да чего там, организаторы акции «Блокадный хлеб» в Хабаровске очень изящно обошли количество беженцев, что набилось в Ленинград в 1941 году: «…с началом войны в Ленинград прибыли не менее 300000 беженцев из прибалтийских республик и соседних с ними областей». «Более» - это насколько? До сих пор, при всей советской системе учета и отчетности, реальное количество беглецов от нацистов в Ленинград неизвестно – от полутора миллионов до трех. А может, и свыше…

Да много чего не нашел в этом рекомендованном послании. Об авиасообщении сказали, о «дороге жизни», где грузовики шли, сказали. А вот про санные обозы, Ладожскую военную флотилию и Северо-Западное речное пароходство, что производили перевозки во время навигации, когда озеро не было покрыто льдом, наверное, в спешке забыли упомянуть. А ведь этим транспортом была перевезена добрая половина материалов для жизни города.

Знание – сила

Бездушно и механически повторять один раз сказанное - это патриотично. А знать и помнить разве преступно? Гражданская война, оборона Астрахани летом 1919 года. В условиях полной блокады со стороны «белых» (при поддержке англичан) город начал недоедать. Благодаря массовым заготовкам корневищ камыша на речном мелководье лютой голодухи тогда удалось избежать. Из корней терли муку для выпечки хлеба. Для вылова из воды этих самых корневищ «красные» поставили «под ружье» все свободное население города. В 1941 году в Ленинграде, где до сих пор на задворках Северной столицы - на улицах, во дворах, на пустырях и болотистых низменностях увидишь заросли съедобных дикоросов, люди ели столярный клей и прочее, но так и не вышли на окраины копать мучнистые корни. Все потому, что в 1919 году в Астрахани были большевики. И жители, что по социальному статусу, что по навыкам, были иными, чем в Ленинграде 1941 года.

Хватит эмоций, пора приниматься за дело. Патриотов у нас много (список указан в начале публикации), в архивы доступ открыт. История - это все-таки наука. Выполним наказ Президента, не дадим очернить победу: «В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира». Ну что, за работу? Или так и будем оперировать эмоциями и рассказывать с надрывом?

Андрей Дунаевский





Автор благодарит сотрудников архивов города Санкт-Петербург за возможность ознакомиться с фондами.