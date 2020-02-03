Опрос о закреплении особого статуса Дальнего Востока продолжается

В Инстраграм в профиле https://www.instagram.com/hbk_novosti/ в сторис и на сайте www.Amurmedia.ru продолжается опрос о закреплении особого статуса Дальнего Востока в Конституции РФ.

Инициатором опроса выступил хабаровский предприниматель и общественный деятель Али Мамедов. По его словам, Конституционные поправки могут задать вектор развития государства на десятилетия вперед. Именно поэтому так важны масштаб их обсуждения и глубина проработки. Граждане России оказались в уникальной ситуации - их идеи могут стать прочным фундаментом для государственного строительства. К этомупризывает и Президент страны, и Конституционная комиссия.

Подробнее в материале https://khabarovsk.md/main/18843-ali-mamedov-pishem-konstituciju-vmeste.html

Опрос стартовал 2 февраля и продлится до 7 февраля включительно.



