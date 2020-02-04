Голый хвост - еще не голый зад

Год Свиньи далеко не для всех закончился благополучно. Новый, наступивший 25 января по китайскому лунному календарю год Белой Металлической Крысы пока тоже не радует

Хотя… Умные гороскопы обещали всем силу, процветание, творческую энергию, которая может проявиться в реализации различных планов, и прочие счастливые события.

Больше всех не повезло пока жителям Поднебесной, которые заранее готовили подарки и готовились отметить в кругу своих семей один из самых любимых праздников. Но в городе Ухань, который временно решили изолировать, появилась страшная зараза - так называемый коронавирус, от которого уже умерли десятки людей. По данным специалистов, он вызывает поражение дыхательной системы и кишечника, а как итог - тяжелую форму пневмонии. Причем не исключается, что опасный вирус, от которого еще не придумали вакцину, «подарили» людям именно грызуны. Возможно, поэтому многие люди, особенно женщины, их недолюбливают.

Как рассказала Ирина Москвитина, подруга попросила присмотреть на выходные за ее белой крысой. «Вроде милая такая… Пока не вспомнишь, что она КРЫСА! Не понимаю тех, кто их заводит. А больше всего раздражает голый хвост». Кстати, я провел небольшой опрос. Так вот: 57,1% относятся к крысам с брезгливостью, 35,7% - с интересом, 7,1% - безразлично.

Пусть яйца и не золотые

Впрочем, крысы достаточно умные и организованные животные. Вы видели, например, как они воруют яйца? Причем, что интересно, самих кур не трогают. У моей бабушки завелись такие воришки. Живут они семьями, поэтому ущерб был довольно значительный. Часть яиц они выпивали прямо на месте преступления, а остальные уносили в нору про запас. Одна - сам видел - обхватывала лапами яйцо и переворачивалась на спину. А вторая брала ее зубами за хвост, и как на саночках затаскивала в щель. Потом возвращались за новой добычей. На моих глазах они уволокли четыре яйца. Зрелище было настолько любопытным, что я не стал им мешать. А вот бабушке все это надоело, и она завела кота-крысолова. Он то ли извел, то ли прогнал вороватую семейку. Бабушка тогда еще не слышала, что такое рок- музыка и как эти грызуны ее не любят.

Кстати, некоторые ученые считают, что крысы могли стать причиной вымирания… динозавров. Аргументируют это тем, что грызуны могли уничтожить их потомство путем поедания яиц - одного из любимых лакомств.

А еще бабушка Тамара рассказывала, как в послевоенные годы работала в магазине. И там стали пропадать деньги. Недостача была вроде не очень большой, но все равно было неприятно. А когда у одной девушки пропало кольцо, продавцы вообще перестали доверять друг другу, пока в обеденный перерыв не заметили крысу. Девчата стали визжать и залезать на прилавки, а бабушка крепко осерчала. Схватила за хвост и ахнула об пол. У убитой крысы в зубах оказалась монета. Когда решили вскрыть полы, то нашли не только деньги, но и пропавшее колечко.

- Вот-вот, - подтверждает подобную историю Леся Пустовитова. - Я как-то утром рано зашла на склад в пионерском лагере. Как раз в момент кражи яиц. Признаться, обомлела. Потом там тоже вскрывали полы. Конфеты шоколадные рядками лежали, и крупы кучками. Аккуратненько так…

А Ольга Опекунова рассказала, как крыса приносила монетки в обмен на угощение. Известны свидетельства воровства крысами часов и даже зубных протезов. Все украденное или «обменянное» крысы используют для украшения интерьера норы. Она, кстати, чаще всего многокомнатная: есть спальня, кладовка и… туалет!

Впрочем, бывают случаи куда хлеще. Помню, отец, вернувшись из Индии, рассказывал, что владелец ювелирного магазина в индийском штате Бихар заявил в полицию о пропаже бриллиантовых серег стоимостью 400 долларов США. Предприниматель заподозрил в краже драгоценностей своего сотрудника, но после просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что похитителем украшений стала обычная крыса. Она забралась на полку с драгоценностями и стянула оттуда желтую коробочку с серьгами. Правда, украшений ювелир так и не нашел. А в другом индийском штате техники, приехавшие чинить неработающий банкомат, установили, что весь аппарат был забит мелкими кусочками купюр, которые были съедены крысами. В общей сложности грызуны полакомились банкнотами на сумму более 17 тысяч долларов. Удалось спасти всего лишь несколько тысяч целых купюр.

Как мы объедали крыс и мышей

В студенческие годы мы с товарищем вернулись во Владивосток задолго до конца каникул. Все хорошие и добрые знакомцы еще не приехали, а у нас денег оставалось, как говорится, кот наплакал. Пришлось, чтобы как-то выживать, устраиваться дезинфекторами. И ходить по домам с одним и тем же вопросом: «Крысы-мыши есть?».

Тогда мы и познакомились с ветераном дератизации дядей Васей, который щедро делился опытом по травле грызунов, а еще всякими интересными историями. С мышами все было достаточно просто. А вот крысы, оказывается, обладают отличным нюхом. Именно поэтому так живучи, поскольку здорово чувствуют даже малые дозы яда в пище. А еще всей стаей на корм не бросаются. Запускают так называемого смертника и ждут. Если тот жив и здоров, то все в порядке. А если чахнет, к этому корму никто из сородичей больше даже не притронется. Вот как так?

Поэтому нам каждый день выдавали самые разные продукты для крыс: то печенье, то селедку, и т.д. и т.п. Это, кстати, здорово выручало: какое-никакое, а питание. Причем еще и разнообразное. А кроме того, часть уже разбавленной ядовитой смеси мы фасовали в небольшие бумажные кулечки и носили продавать их в частном секторе. Тоже здорово выручало…

Раньше мы слышали немало баек про крыс, пожирающих своих сородичей. Дескать, моряки ловят с десяток грызунов и помещают их в железную бочку. С голода они начинают поедать друг дружку. В конце концов выживает самый сильный, его выпускают на волю, и он уже привычно продолжает свое грязное дело. Но дядя Вася нас огорчил, сказав, что все это, похоже, сущая ерундистика. Поймать сразу кучу крыс не так уж и просто. И кто будет заниматься подобной охотой? А вот котов-крысоловов на кораблях действительно заводят, обычно по несколько штук. Хотя бывали, правда, нечасто, случаи, когда крысы всей стаей рвали даже таких матерых бойцов.

Еще мы узнали тогда, что крысы очень хорошо предчувствуют опасность. Не случайно же говорят, что они первыми бегут с корабля. Прошедшие войну моряки рассказывали, что крысы убегали не только с тонущих судов, но и с тех кораблей, которых на следующий день ожидала торпедная атака. А в Сталинграде перед бомбежками наблюдался исход крыс из города. Кроме того, люди во время бомбежек прятались в домах, куда убегали крысы. Известны факты, когда крысы покидали полигоны и места испытаний оружия за день-два до этого.

Но больше всего нас поразила невероятная история про крысу, которая, можно сказать, спасла жизнь одинокому жителю Приморья. Дядя Вася клятвенно утверждал, что это действительно реальный случай, который произошел, если не ошибаюсь, в Дальнереченском районе. Беглые зэки, которые были представлены в разыскных ориентировках как особо опасные преступники, ворвались в дом к мужчине, избили, связали и ограбили. Что называется, просто так. А потом, чтобы скрыть следы своего жестокого преступления и решив, что терять им уже нечего, оставили его связанным и подожгли дом.

Потерпевший наверняка сгорел бы заживо, если бы не крыса, которую тот приручил и постоянно подкармливал всякими вкусняшками. Она догадалась перегрызть его путы, и они вместе бросились на улицу. Мужчина еще пытался спасти дом, но от него мало что осталось. Вот только свою ручную крысу он больше не встречал…

Крысы задружились с котами

Помните старый анекдот? Мужик говорит приятелю: «Иду вчера около мусорных контейнеров и вижу, как две огромные крысы дерутся, а неподалеку, вжавшись в стену, кошка сидит и с ужасом на них смотрит. - По ходу, кошку делили...».

Смешно, но факт: недавно на такой же помойке я наблюдал несколько другую картину. Возле баков крысы вместе с кошками гоняли голубей и собак. Холод и голод, видимо, их объединили. Когда я вынес кости, сначала на это дело набросились голуби, а потом появились крысы. Они и стали зачинщиками драки с прибежавшими собаками. Не поверите - страшнее зверя нет. Голубей особо не трогали, а вот на собак кидались как потерпевшие. Кстати, крысы в агрессивном состоянии могут напасть даже на человека, с легкостью допрыгнув до его лица. Всем известна их способность прогрызать не только бетон, но и металл. Зубы у них растут постоянно. Доказано: если не позволять грызунам стачивать резцы, за год они вырастут на 13 сантиметров, что приведет к их гибели.

Что интересно, и собак, и голубей от мусорных баков отогнали. Мой пес попытался было ввязаться в эти разборки, еле утащил. Кошки маленько шугались, а вот крысы вели себя очень даже агрессивно. Правда, на следующий день нашел возле контейнеров двух уже мертвых. То ли еды на всех не хватило, то ли пали в неравной борьбе неизвестно с кем. Собак не было видно. А голуби по-прежнему летают и клюют возле помойки.

Когда вечером обсуждали с соседом, как обычно, «политику партии и правительства», он рассказал детский анекдот.

Пацаны хвастаются:

- А у моего папы сотовый телефон!

- А у моего шестисотый Мерседес!

- А у моего - вот такая крыса в подвале!

Все хором:

- Да ты что? Покажи!

Так что будем надеяться, что этот год все же принесет хоть немного счастья, благополучия и удачи нам и нашим близким!

Вадим Решетняк