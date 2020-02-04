Экология: Обещания разошлись с делом

Ситуацией, сложившейся вокруг перевалки грузов в портах Ванино и Советская Гавань, крайне обеспокоены жители побережья Татарского пролива. Их возмущает, что обещания представителей ЛДПР опять разошлись с делом. Совгаванцы подозревают, что и губернатор, и кандидаты в депутаты всех уровней, активно посещавшие побережье минувшей осенью, вводили местных жителей в заблуждение только для того, чтобы получить сиюминутные политические бонусы.

Как сообщает портал Наша-гавань.рф, выборы закончились, а вместе с ними испарился интерес ЛДПР к борьбе за экологию. Исчезла из поля зрения ставшая сенатором бывший депутат краевой думы от ЛДПР Елена Грешнякова. Теперь она на побережье гость редкий.

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