«Железная леди» из Комсомольска-на-Амуре

К ней относились по-разному. Но равнодушных людей, когда речь шла об этой сильной, волевой, где-то авантюрной и бесшабашной женщине, никогда не было. Думаю, что Светлана Рыбакова – вообще единственная дама бывшего Советского Союза (а может, и всего мира), которая проработала на очень ответственной, беспокойной, требующей огромной самоотдачи «мужской» должности целых 27 лет.

Именно столько времени Рыбакова, за которой прочно закрепилось прозвище «мать спорта», возглавляла комитет по физической культуре и спорта Комсомольска-на-Амуре.

- Наверное, потому, что я женщина, - объяснила Светлана Григорьевна корреспонденту. - Поэтому горе и радость каждого были моими, в мой кабинет можно было войти неофициально и в любое время. Я старалась находить подход к коллегам-мужчинам и разговаривала с ними на их лексиконе.

Несмотря на то, что уже восьмой год Рыбакова живет на берегу Черного моря, в Городе юности, где прошли ее лучшие годы, Светлану Григорьевну по-прежнему помнят и ценят. Часто вспоминает Комсомольск-на-Амуре и она сама.

Воля к победе у неё с детства

Еще с детства Светлана вырабатывала в себе силу воли, старалась всего добиваться сама. А ведь жизнь у нее поначалу складывалась отнюдь не безоблачной…

…Станция Известковая Облученского района Хабаровского края. Света Колдобская (это её девичья фамилия) идет в первый класс, но вскоре становится инвалидом, да еще каким!

- В школе была такая незыблемая традиция: дежурный по классу должен был забрать мел домой и принести его на следующий день на занятия. И это в Известковой, где все сопки меловые, - вспоминает Светлана Григорьевна. - Как-то я забыла его дома и получила нагоняй от учительницы. Надев на меня тонкое пальто (дело было зимой), она просто вытолкнула меня из класса: без мела, мол, не возвращайся. А идти надо было по заледенелой лестнице вверх - мой дом был на сопке, более чем в километре от школы.

Именно эта лестница стала для девчонки роковой и на три года поставила на костыли. Диагноз - раздробление правой коленной чашечки и сложный перелом голени левой ноги. Плюс ко всему воспаление легких. Длительное лечение в больнице и два костыля пугали и районо, и крайоно, и учительницу, но мел с тех пор стал лежать на школьных досках.

- Моя раздробленная коленка позволяла заниматься только в школьном хоре, - продолжает Рыбакова. - Но тренер по легкой атлетике говорил, что мне обязательно надо заниматься спортом, и весь мой недуг как рукой снимет. Врачи, однако, придерживались иной точки зрения. Каково же было их удивление, когда я впервые пришла за медицинской справкой для допуска на… соревнования. Только когда вмешались тренер и мой старший брат, врачи дали добро.

Затащили в будущую профессию

После окончания средней школы будущий спортивный лидер поехала поступать в Хабаровский педагогический институт не на факультет физвоспитания, а на иняз.

- Все видели во мне будущего переводчика, - объясняет свой первоначальный выбор Рыбакова. - Но я испытала позор на первом же вступительном экзамене со своим «деревенским» произношением. А за дверью уже ждали и молили, чтобы я завалила экзамен, известный специалист по легкой атлетике Алексей Пантелеймонович Катков и мой друг Костя Бабенко, который уже поступил на спортивный факультет. И меня буквально силой затащили в мою будущую жизнь.

После окончания вуза молодого педагога направили в школу № 26 Комсомольска-на-Амуре поднимать физкультуру. Как же Светлана Григорьевна поначалу не хотела ехать в этот город!

«Немедленно убирай косички и за работу!»

Отработала там положенные три года, а потом Рыбаковой предложили должность директора детско-юношеской школы при горспорткомитете. А с 1975 года она возглавила уже сам комитет. На долгие 27 лет.

- Сомнения и даже возмущения по поводу моего назначения витали в газетах, обрастали сплетнями, обсуждались на всех соревнованиях, - вспоминает Светлана Григорьевна. - Что греха таить, женщин на такую «мужскую» должность в больших городах не ставили. Да и у меня самой был мандраж: зачем такая обуза? Мне 28 лет, в спортивной школе работалось комфортно, я уже успела побывать на соревнованиях в Тбилиси, Баку, Москве, Анапе - кому это не понравится? Хотелось судить краевые и городские состязания, иметь свободный график работы.

Однако на ковре у первого секретаря горкома КПСС Александра Буряка разговор был короткий. Александр Романович прямо сказал, что ему надоели спортивные мужики-пьяницы, так что, товарищ Рыбакова, немедленно убирай косички, делай солидную причёску и приступай к работе.

- Главным удивлением всех приезжающих в Комсомольск комиссий, руководителей Госкомспорта было одно: как это бурной спортивной жизнью самого промышленного города Дальнего Востока, да ещё и с общаковскими корнями, заправляет молодая женщина? - продолжает рассказывать Светлана Григорьевна. - Кругом ведь одни мужики! Вспоминаю рыбалки, сауны, в которые надо было идти с представителями сильного пола. Комиссий было много, саун и застолий ещё больше.

Также лазила с мужиками-строителями по крышам Ледового дворца, шахматного клуба, зала тяжёлой атлетики, ходила по трибунам стадиона и делала вид, что ас в заливочных швах, рубероидных слоях, стоках, канализационных узлах и в колере для покраски стен.

Кстати, Александр Буряк всегда настаивал на присутствии Рыбаковой на всех планёрках при строительстве спортивных объектов, стараясь поднять статус председателя горспорткомитета перед руководителями строительных организаций и промышленных предприятий. Ни в одном спортзале не начинали покраску стен, окон, балкона и даже входных дверей, пока это не одобряла Светлана Григорьевна. Именно Рыбакова убедила руководство города, что спорткомитет должен иметь своего инженера.

За инвентарём - на персональном самолёте

На протяжении десяти лет подряд она прилетала в Москву с одной и той же миссией: получить самый лучший и качественный спортивный инвентарь. Это отдельная история.

- В Госкомспорте России сильно удивлялись, как хрупкая молодая женщина сможет увезти эти тонны груза, - улыбается Светлана Григорьевна. - Я с гордостью сообщала, что меня ждёт персональный самолёт, выделенный заводом имени Гагарина по просьбе комсомольского горисполкома. По приезде домой распределение инвентаря и прочего оборудования на улице Ленина, где тогда располагался спорткомитет, длилось месяцами. И это была приятная миссия. Помнится, мы несколько лет награждали десятку сильнейших спортсменов года кроссовками фирмы «Адидас», что по тем временам было царским подарком.

Время было разное - застой, перестройка, развал СССР… Менялись секретари горкомов, мэры. И только «железная леди» оставалась у руля. Помнится, в 1990 году местные депутаты вдруг, что называется, покатили на Рыбакову «бочку» и оказали недоверие. Сейчас большинство считают, что это был блеф. Но тогда многим, хлебнувшим глоток свободы, хотелось идти на абордаж, порой толком не осознавая, зачем? Впрочем, жизнь, думается, всё расставила по местам.

- У меня ностальгия именно по тем годам, которые потом окрестили застойными, - говорит Рыбакова. - Да, была идеология. Но мы не думали о больших деньгах, зато шли на работу как на праздник.

Главной же любимицей Светланы Григорьевны стала Юлия Чепалова, которая называет Рыбакову второй мамой. Их знакомство произошло, когда будущей трёхкратной олимпийской чемпионке было всего три года. Именно тогда Рыбакова впервые увидела отца Чепаловой Анатолия Михайловича, а сама Юля в это время сидела в большом рюкзаке за его спиной и спала. Ходить на лыжах и без них она научилась практически одновременно.

В 2006 году Рыбакова была среди зрителей Олимпиады в Турине и болела за свою Юлечку, вооружившись большим транспарантом с надписью «Комсомольск-на-Амуре». Именно «второй маме» удалось поймать чебурашку от трехкратной олимпийской чемпионки.

Покой - это не про неё

В 2002 году, отпраздновав 55-летие, Светлана Григорьевна покинула пост председателя спорткомитета и уехала поближе к сыну - в Хабаровск. Впрочем, пенсионеркой себя не ощущала.

Одно время работала консультантом аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО по вопросам физической культуры и спорта. Когда же при губернаторе края был создан общественный совет всё по той же физкультурно-спортивной теме, рванула туда. А при первой же возможности Рыбакова садилась за руль автомобиля и мчалась в горячо любимый Комсомольск-на-Амуре.

И сейчас, живя вдали от дома, Светлана Григорьевна продолжает бурную деятельность. Организовала дальневосточное землячество на Кубани. Её портрет красуется на доске почета Гайкодзорского сельского округа Анапского района. А уютный дом Рыбаковой с большим садом постоянно открыт для гостей. Часто сюда наведывается и Юля Чепалова со своей большой семьей.

Кстати, на пенсии неугомонная Светлана Григорьевна превратилась в писателя. Уже выпустила две книги: «Стадион моей судьбы» и «Сотри пыль с воспоминаний». Возможно, что напишет и третью.

Владислав Махов