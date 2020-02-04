Хабаровские чиновники ловят хайп на детях

Участие властей региона в судьбе двух комсомольских мальчишек, брошенных родным отцом в Шереметьеве, стало второсортной инсценировкой.

Напомним, что старший из двух братьев уже возобновил занятия в школе, а младший, как и раньше, ходит в детский сад.

До этого дети почти неделю пробыли в Москве. После того, как их обнаружили в столичном аэропорту без сопровождения взрослых, мальчики были помещены в учреждение здравоохранения.

Первым, кто навестил несчастных детей, был губернатор Московской области Андрей Воробьев. С его участием оба маленьких комсомольчанина были обеспечены всем необходимым, им организовали экскурсии. Параллельно федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поручила своему аппарату провести проверку качества работы социальных служб и педагогов в Городе юности: в первые дни сообщалось, что отец воспитывал сыновей в одиночку, однако со стороны все выглядело прилично. Особенно ценен комментарий школьного учителя, заявившего, что «все квитанции отец оплачивал вовремя».

Лишь спустя два дня сенатор от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова, сетуя, что пришлось отменить посещение открытия Всероссийских Рождественских чтений в Кремле, также появилась в подмосковной больнице. Несколько фото в обнимку с мальчиками в ее инстаграме – с непременным упоминанием губернатора Сергея Фургала, который «держит ситуацию на контроле».

- Причина, почему такие ситуации сегодня происходят – это низкие доходы населения, высокий уровень бедности, - фактически расписался в беспомощности глава региона на своей странице в соцсети.

В минувшие выходные братьев доставили в Хабаровск, а оттуда – на родину, в Комсомольск-на-Амуре.

По информации источника в правительстве края, устроить показательную встречу в хабаровском аэропорту просто не позволили специалисты – иначе и здесь с легкостью было бы разыграно шоу о «добрых дяденьках и тетеньках» с игрушками и конфетами.

Сейчас временно права опекуна оформлены на бабушку детей 2011 и 2014 годов рождения, и внешне все выглядит пристойно: у них есть место проживания, они посещают образовательные учреждения, за ними наблюдают психологи.

Однако вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

- Итоги комплексной проверки будут подведены аппаратом уполномоченного позже, но уже сейчас выявлены многочисленные нарушения закона, что могло в том числе способствовать возникновению кризисной ситуации, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Т.е. без московской проверки некому было следить, как органы опеки, соцзащиты и образования выполняют свои функции? Уточним, что41-летнему отцу, оставившему детей в опасности, в данный момент инкриминируется не только это, но и истязания.



