Пенсионеры в Комсомольском районе не могут получить по 10 тысяч после паводка

#АллоРедакцияМД

17 февраля в суде Комсомольского района назначено предварительное слушание по иску дачников из садового некоммерческого товарищества «Подъемник».

208 из 555 участков, расположенных на территории СНТ, оказались затопленными осенью 2019 года. Соответственно – гибель практически всего нехитрого урожая, что для возделывающих огороды пенсионеров из Комсомольска-на-Амуре оказалось существенным уроном.

Естественно, что дачники рассчитывали на получение компенсации. Тем более, что распоряжением губернатора на эти цели из резервного фонда Хабаровского края было выделено 62 млн рублей – об этом объявили в январе.

Порядок выплаты компенсаций владельцам дачных участков разработан так, что схемы затопления должны быть утверждены муниципальными администрациями. На этом и споткнулись в СНТ «Подъемник». Людям сообщили, что их огороды официально не включены в зону подтопления.

Обращения в прокуратуру, правительство Хабаровского края – все без толку. Не теряя надежды, пенсионеры обратились в редакцию «МД XXI век».

- Территорию нашего садоводства не обследовала никакая компетентная комиссия (состоящая из гидрологов), приезжал только представитель администрации Комсомольского района Аникин (он главный архитектор района), при этом он находился на территории садоводства всего 35 минут. И как за 35 минут возможно обследовать территорию в 88 га – непонятно, - сетует комсомольчанка Светлана Высочина. – При этом из минсельхоза краевого нам ответили, что администрация района не подчиняется правительству, и сделать они ничего не могут. А в администрации глава района заявил, что Амур нас не топил.

Сейчас, исчерпав практически все возможные способы добиться справедливости и получить компенсацию за утраченный урожай, дачники СНТ «Подъемник» в Комсомольском районе обратились в суд, а заодно продублировали свое коллективное письмо парой сотен личных заявлений (как того потребовали в администрации района).

Также они рассчитывают и на поддержку журналистов. В аналогичной ситуации – когда в 2013 году у них украли на металлолом остановочный павильон, из-за чего в СНТ перестали приезжать автобусы – добиться того, чтобы поставили новый и вернули людям автобусное сообщение помогли корреспонденты местного телевидения.

С похожей коллизией после осеннего паводка, напомним, столкнулись и владельцы частных подворий в Хабаровском районе и районе имени Лазо. Только широкая огласка заставила чиновников открыть глаза и увидеть очевидные вещи.