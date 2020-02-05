Квартирный вопрос: И грустно, и потешно

Двухпроцентная ипотека стала причиной роста цен на жилье

Беда пришла, откуда не ждали. После запуска госпрограммы «Дальневосточная ипотека» (которую выдают под 2 процента) стал расти спрос на жилье. Рынок тут же отреагировал по-своему: застройщики в ответ подняли цены на квадратные метры.

Об этой ситуации рассказал зампред правительства Российской Федерации, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Если цены на жилье продолжат расти этими же темпами, то эффект от действия госпрограммы будет нивелирован, сообщил Трутнев.

Также данную тему в своем выступлении на заседании Совета Федерации затронул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он сказал, что борьба с ростом цен на квартиры будет в приоритете у ведомства.

«На площадке Минвостокразвития создана межведомственная рабочая группа, которая в ежедневном режиме будет контролировать ситуацию, помогать региональным властям, направлять кредитные организации», - заявил Козлов.

Среди мер министр также назвал работу со строительными компаниями и повышение объемов строительства жилья. Он отметил, что власти уже начали вести переговоры с крупными застройщиками и прорабатывать варианты.

Игорь Свинников