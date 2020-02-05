Продолжение темы: «Аврора» и залпы

После публикации материала «Им бы в небо» в редакцию поступило немало откликов и даже… документов

«Мне обидно за свой район, - пишут из Аяна. - Я здесь живу уже 40 лет. Знаю, как тяжело людям. Но, по-видимому, слишком серьезные вопросы. Не решаемые. Власть хочет иметь как можно больше денег при минимальных усилиях. Им наши крики не слышны...»

«Сегодня встречался с министром транспорта по теме полетов на "Авроре". Подробно объяснил все наши опасения. Схему полетов не будут менять, пока население не одобрит. Также озвучил, что есть проблемы в приобретении льготных билетов в день вылета в аэропорту. Пообещал разобраться», - отчитывался глава Аяно-Майского района перед жителями в конце прошлой недели.

«До нас дошла информация о том, что главы встречались с министром, высказали свое мнение против новых маршрутов, а министр докладывает Фургалу, что с главами проведена работа и маршруты эти будут введены в действие…»

Дорожная карта как «известили» «Хабаровские авиалинии», разрабатывалась в недрах «Авроры» давно. Еще прошлым летом начались разговоры о передаче имущества «Хабаровских авиалиний» под управление дальневосточного перевозчика. Правда, к концу года заместитель министра транспорта Максим Прохоров обещал «Комсомольской правде», что региональный перевозчик будет сохранен и что речь идет только о взаимодействии двух авиакомпаний.

«КГУП "Хабаровские авиалинии" и АО "Авиакомпания "Аврора" в рамках сотрудничества в организации авиационных перевозок в Хабаровском крае и на территории Дальневосточного федерального округа, - говорил он в интервью «КП», - прорабатывают заключение следующих коммерческих соглашений: интерлайн-соглашение о признании перевозочной документации, позволяющее реализовывать перевозки на рейсы партнера, осуществлять трансферную регистрацию пассажиров и багажа до пункта назначения; специальное прорейтовое соглашение, позволяющее устанавливать специальные сквозные тарифы на совместную перевозку; соглашение о передаче пассажиров в сбойных ситуациях».

Вопрос, по какой причине «Хабаровские авиалинии» досрочно прервали договор интерлайна, в интервью не поднимался, как и другие мелочи из планов «Авроры» - как-то: заключить договор летно-технической эксплуатации с учетом покупки «ХабАвиа» канадских самолетов (у «Авроры», между прочим) и перерегистрацию КГУП «Хабаровские авиалинии» в акционерное общество. Не мытьем так катаньем, но остаться единственными на рынке игроком мечтает сахалинская компания – так, что ли?

«Валерий Немытов, министр транспорта правительства Хабаровского края, больше всего, похоже, любит канадские старые самолеты DHC-6 20-летней давности. Он их "впаривает" на протяжении последних пяти лет авиакомпаниям Дальнего Востока от Чукотки до Хабаровского края. В правительстве Хабаровского края сегодня, с подачи Валерия Немытова, всерьез рассматривается идея закупки нескольких старых канадских самолетов DHC-6 20-летней давности за астрономическую сумму в 1 млрд руб.!!! К приему которых, большинство аэропортов в северных районах Хабаровского края фактически не готовы. И это при нищем бюджете края. Вот бы где разгуляться депутатам краевой думы? И суммы какие?»

«Кто-нибудь может задать Немытову и Прохорову один вопрос: за чей счет банкет с тремя самолётами DHC-8 Q300, которые они пытаются впарить «ХабАвиа»? – пишут комментарии наши читатели. - Лизинг - это хорошо, но ежемесячные выплаты по лизинговой ставке составят 15 - 20 млн. рублей».

Сергей Фургал на телеканале "Губерния" заявил, что краевой бюджет не будет участвовать в покупке данных самолётов, соответственно, край не выделит субсидию на покрытие лизинга. Второй немаловажный вопрос: поддержание лётной годности этих аппаратов, а также ежемесячные миллионные расходы в долларах США, плюс международная логистика (поставка запчастей из Канады и Америки, проведение тяжёлых форм технического обслуживания в Малайзии).

К сожалению, заработать на социальных направлениях местной и региональной авиации эта машина не сможет. Да и в Охотске, и в Нелькане без соответствующих доработок в заводских условиях он не сядет. А если сядет, то никогда уже не взлетит. Следовательно, покупка этих самолётов приведёт к банкротству нашей авиакомпании. 515 работников - это, кстати, 500 семей. В каждой из которых в среднем три человека, а то и больше».

Люди, как видим, с готовностью обсуждают проблему. Верят, что могут ситуацию изменить? В правительстве края пытались.

«При рассмотрении вопроса привлечения АО "Авиакомпания "Аврора" на выполнение воздушных перевозок на территории края целесообразно учитывать, что передача всей маршрутной сети местных воздушных линий стороннему авиапредприятию, не подведомственному правительству края, создаст предпосылки к монополии единственного поставщика транспортных услуг, манипулированию ценой билетов, требованию увеличения субсидий на возмещение убытков предприятия, снижению социальной ответственности перевозчика.

По информации, размещенной в открытых источниках, в 2019 году в отношении АО "Авиакомпания "Аврора" проведено семь проверок, три из которых – Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по фактам авиационных происшествий: на аэродроме Владивосток (Кневичи) в феврале 2019 г., на аэродроме Купол (Чукотский автономный округ) в марте 2019 г., на аэродроме Оха (Сахалин) в августе 2019 г.

В ходе проверок отмечено, что авиакомпания "Аврора" не обеспечивает в полном объеме своевременное проведение необходимых мероприятий для выдерживания показателей безопасности полетов, что приводит к повторяемости аналогичных происшествий…

Кроме того, следует отметить, что в период 2015–2018 гг. отмечено снижение финансового результата деятельности предприятия с 455,6 млн рублей до 66,5 млн рублей. Убыток от основной деятельности по итогам 2018 года составил 231,86 млн рублей, что может являться следствием нестабильного финансового положения», - сообщал министру Немытову департамент региональной безопасности правительства края и рекомендовал внимательней отнестись к фактам. Еще осенью прошлого года. Почему же в конце зимы 2020-го разговор все еще актуален?

Ирина Северцева