Правительство Хабаровского края не пускает на свои заседания неугодных журналистов

Краевое правительство не пускает на свои заседания неугодных журналистов

В стенах хабаровского «Белого дома» проходила рабочая встреча с участниками проблемного долевого строительства. Я пошел на это мероприятие, чтобы его осветить и рассказать всему миру о застройщиках, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

Уже в здании, возле турникета, почувствовал себя на 15 лет моложе. Нет, я не перепрыгнул молодецки барьер и не помчался без одышки по лестнице на десятый этаж. Просто около 15 лет назад мне последний раз сказали на входе в помещение: «Вы не проходите, вас нет в списках». Больше я в ночные клубы не ходил.

Оправившись от дежавю, я еще раз пояснил цель моего визита. Я журналист, иду на открытое мероприятие, при мне имеется паспорт и редакционное удостоверение. «Вас нет в списках, поэтому вы не пройдете», - сказала мне женщина по ту сторону барьера. И это было первый раз, когда я, оказывается, должен был заранее аккредитоваться на рядовое мероприятие, которые в здании правительства края каждый день проходят пачками. Ранее я просто показывал документы и меня пропускали.

Я попытался взять одноразовый пропуск. Тетенька, сидевшая в пропускном бюро, отказала мне на основании, что… меня опять нет в каких-то списках! Вместе со мной изумлялся от происходящего еще один гражданин. Как выяснилось позже – представитель одной из групп обманутых дольщиков. Изумлялся тот совершенно искренне. Ведь его не пускали на его же встречу с губернатором. А почему? Правильно – потому его нет в списках!

Гражданин начал громко требовать губернатора к турникету. Я же продолжил в ходе беседы с представителями краевой власти отстаивать свое право на освещение любых, не запрещенных законом событий. Спустился мужчина, сказал, что он сотрудник департамента региональной безопасности губернатора края. Представился Алексеем Свинистеновым (по крайней мере, так я расслышал).

Он заявил: дескать, если хочешь попасть в «Белый дом», созванивайся заранее с руководителем какого-то комитета. Такие дела. Мало теперь прийти, притащить целых два удостоверяющих тебя документа. И да – где гарантия, что этот руководитель комитета не придумает очередную отписку, лишь бы не давать журналисту выполнять его работу?

К громко требующему губернатора обманутому дольщику подошел умный охранник и попытался уладить дело дипломатией. Но гражданин не стал полемизировать. Он одним прыжком перемахнул через барьер, сильно удивив защищенных бюрократической броней чиновников. Тогда в дело вмешался сильный охранник: он схватил дольщика и вытолкал его обратно за турникет.

«Ваши действия подрывают авторитет региональной власти», - заявил я на прощание господину Свинистенову. «Хорошо», - равнодушно ответил тот. Типа, подрываю и ладно…

«Специально они нанимают сотрудников с такой фамилией? – выйдя из здания, подумал я. – Тогда у них в департаменте должны работать еще Шлагбаумов, Вахтеров и Калиткин».

А если серьезно, то департамент региональной безопасности губернатора края был создан в августе 2019 года указом Сергея Фургала. В документе прописано, что сотрудники этой структуры должны обеспечивать реализацию полномочий губернатора и правительства края в сфере профилактики правонарушений по таким направлениям, как охрана общественного порядка, противодействие терроризму, незаконной эмиграции, незаконному обороту наркотиков, коррупции и т.д. И почему-то организацией взаимодействия органов власти и СМИ.

То есть сотрудники департамента борются с коррупцией, терроризмом и журналистами? Причем с теми журналистами, кто явно не собираются петь дифирамбы Сергею Фургалу (а я лично, не скрывая, критически отношусь к нашему губернатору). Это самая настоящая цензура. Ну хоть что-то настоящее у сторонников фальшивого либерализма и фальшивой демократии…

Андрей Канев