Гороскоп 5-12 февраля: Без особой спешки

Карта недели – «Выбор сердца»

Неделя привнесет неразбериху в привычный жизненный уклад. Мысли могут путаться, эмоции выйдут на первый план. Настало время думать сердцем. В ваших силах исправить испорченные отношения. Однако с осторожностью относитесь к незнакомцам и случайным попутчикам, не стоит принимать на веру то, что рассказывают вам новые знакомые.

Овен – «Равновесие»

Карты рекомендуют сделать паузу и насладиться спокойствием и тишиной. Уже ближе к середине недели вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Принятие важного решения лучше отложить до следующей недели.

Телец – «Свежий взгляд»

Вероятнее всего, придется испытать проблемы с обратной связью. Вас будто бы не слышат или не хотят слышать. Дело в том, что необходим свежий взгляд на ситуацию и перезагрузка сознания. Нужно не просто по-другому посмотреть на свою проблему, чтобы решить ее, – необходимо начать думать по-другому.

Близнецы – «Тайм-аут»

Стоит на какое-то время сложить полномочия лидера-энтузиаста. Не торопите события, положитесь на судьбу или на высшие силы, а инициативу сейчас лучше отдать другим людям.

Рак – «План А»

Постарайтесь осуществить все, что запланировали на эту неделю, по возможности, не отступая и не корректируя ничего в процессе.

Лев – «В поисках клада»

Требуется перезагрузка, и речь здесь совсем не о физической усталости… Вы настолько измотаны бурей идей, что никак не можете расставить приоритеты и решить, что все-таки в данный момент важнее. Поэтому постарайтесь отложить начинания и докопайтесь до своей истинной цели.

Дева – «Привал»

Необходимо взять паузу в активных начинаниях. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь и прикиньте, каким путем его будет проще обогнать, особо не напрягаясь.

Весы – «Береги себя»

Если вы собрались в путешествие, карты рекомендуют на какое-то время распрощаться с этой идеей. И дело даже не в том, что у вас не получится достичь заданной цели. Совсем нет. Удача на вашей стороне, но существует большая вероятность того, что ваша рассеянность станет почвой для непоправимых ошибок.

Скорпион – «Гармония»

Неделя обещает привнести гармонию в вашу жизнь. Случайные мысли и капризы сойдут на нет. Неделя отлично подходит для того, чтобы заниматься собой: уделить внимание здоровью, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.

Стрелец – «Переждать»

Постарайтесь отказаться от ведения диалогов, особенно деловых. Если есть какая-то животрепещущая тема, отложите ее решение до лучших времен. Начатый разговор и заключенный союз приведут в тупик и выставят вас в невыгодном свете.

Козерог – «Верный путь»

План, который вы вынашивали долгое время, вот-вот сработает. Даже если вам на минуту покажется, что это провал, никак не реагируйте. Вы идете по намеченному пути и совсем скоро вы ощутите, что все это было не напрасно.

Водолей – «За стеной»

Вы стараетесь забыть о конфликтах и возникших разногласиях, устанавливая дисциплину. Однако выстраивая границы, важно не увлечься и не выстроить глухую стену между собой и нужными людьми. Например, отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.

Рыбы – «Фальшивка»

Любые отношения, завязанные на этой неделе, будут основаны на расчете и предвзятости. Поэтому, прежде чем открывать душу новому знакомому, поинтересуйтесь, почему он решил стать вашим другом и как долго он будет водить вас за нос.





