Пожар на улице Черемховской в Хабаровске унес жизнь человека

Вечером 5 февраля 2020 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступили информация, что пожарно-спасательные подразделения выехали на возгорание в жилом деревянном доме по улице Черемховской в Хабаровске.

На момент прибытия расчетов на место вызова деревянный одноэтажный дом на двух хозяев был полностью охвачен пламенем. В связи с высокой плотностью застройки и небольшим расстоянием между домами существовала угроза перехода огня на другие строения. Тушение было осложнено безводностью района, отсутствием пожарный гидрантов и водоемов, а также затрудненным проездом к месту происшествия. В связи с этим руководитель тушения пожаров принял решение и запросил дополнительные силы.

В 19.48 пожар был локализован, в 20.32 удалось ликвидировать очаги открытого горения. Около 23 часов он был полностью ликвидирован. Дом сгорел полностью. Площадь пожара составила 200 кв.м.

До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно могли покинуть два человека. В ходе тушения пожара было обнаружено тело человека без признаков жизни. Его личность и обстоятельства гибели будут установлены в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России установят причину возгорания. Одним из условий, способствующих развитию пожара до крупных размеров, стало позднее обнаружение и сообщение о нём в пожарную охрану.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 24 человека и 7 единиц техники.