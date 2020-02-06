Хабаровчанам предлагают проголосовать за закреплении особого статуса ДВ в Конституции РФ

В сети Интернет продолжается электронный опрос о внесении поправок в Конституцию РФ

Десятки тысяч голосов, сотни предложений, активные дискуссии. Таков промежуточный результат электронного голосования о внесении поправок в главный документ страны, инициированного хабаровским общественником и предпринимателем Али Мамедовым.

Голосование стартовало 2 февраля на сайте https://amurmedia.ru/, а также в сторис популярного паблика https://www.instagram.com/hbk_novosti/ в «Инстаграм». Основной вопрос: следует ли закрепить особый статус Дальнего Востока в третьей главе Конституции РФ «Федеративное устройство»?

- Особый экономический, социальный и культурный статус должен определить комплекс мер поддержки жителей Дальневосточного федерального округа и организаций, зарегистрированных на его территории, - считает Али Мамедов. - В этом комплексе мер, в свою очередь, будут предусмотрены преференции для коренных дальневосточников (тех, кто прожил на территории более 10 лет), прежний возраст выхода на пенсию в регионе: для женщин – 55, для мужчин – 60 лет. Кроме того, для эффективного развития Дальнего Востока необходимы льготные тарифы – транспортные, энергетические, жилищно-коммунальные. Еще одна мера, которая, без сомнения, отразится на благополучии местных жителей, - расчет региональных доплат к пенсиям исходя из стоимости продовольственной корзины в конкретном субъекте Федерации. Все это – ключевые составляющие особого статуса Дальнего Востока.

Но и другие идеи дальневосточников, и в частности жителей Хабаровского края, могут оказаться весьма ценными. Именно поэтому голосующие могут поделиться своим видением того, какие поправки следует внести в Конституцию России. Самое популярное предложение, как и результаты электронного голосования, будут направлены в Конституционную комиссию.

До конца опроса осталось несколько дней. Голосование продлится до 7 февраля.

Дмитрий Мартыненко