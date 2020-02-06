Волчара, «Лига-Спас» и клуб

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Новость на сайте нашей газеты о том, что в одном из жилых микрорайонов Хабаровска обнаружены волчьи следы, вызвала довольно бурное обсуждение в соцсетях. Напомним. В лесопарке недалеко от памятника морякам-амурцам (т.н. «бронекатер») прохожие заметили странные следы. Прибывший на место охотинспектор идентифицировал их как волчьи. Более того, один из собаководов утверждал, что лично видел «серого», прогуливающегося в одном из спальных районов краевого центра.

olekk27 «Естественное явление! Правительство вынуждает жителей ДВ переехать в другие регионы, а на смену людям приходят волки!)»

kiperchuknatali «Бедный волчара!»

nagirniak.sergei «Если не трогать, и он не тронет».

krikun135 «2 дня назад собачку на глазах унес, и недалеко от трассы щенки были, всех разодрал».

Пропавший найден!

В статье «Бизнес на пропавших людях?» мы рассказывали о судьбе комсомольчанина Сергея Избышева, который поехал на заработки в Еврейскую автономную область и пропал. Его сестра обратилась за помощью в поисковый отряд «Амур-Поиск». Волонтеры выставили женщине «ценник» в 13 тысяч рублей. Сестра пропавшего уплатила эту сумму, однако ее брата так и не нашли. После того как представители «Амур-Поиска» потребовали за свои услуги еще денег, женщина обратилась за помощью в другую организацию – «Лигу-Спас».

Спустя какое-то время Сергея Избышева нашли. Он жив и здоров, работает на стройке в Ванино. Не совсем ясны обстоятельства, как мужчина оказался на востоке края и где все это время пропадал. Известно, что Избышев несколько дней провел в больнице. Тем не менее мы рады, что наша газета приняла участие в розыске мужчины и что все закончилось счастливым финалом.

oksanka.smolina «Разве так можно... столько раз ребята искали людей и ни разу не было такой информации... верится с трудом».

matyshin_spravedliviy «Назрел вопрос. «Лига-Спасу» дорого обошёлся данный поиск?»

Ligaspas «0 рублей, если вы спрашиваете о расходах «Лига-Спас».

matyshin_spravedliviy «Интересно. А на что тогда требовалось 13000+4000? Вы как профессионалы можете прокомментировать? От «Амур-Поиска» комментариев тут нет. Заранее прошу прощения, если вопрос не корректен».

Ligaspas «Мы можем отвечать только за свою деятельность. В рамках Вашего вопроса: куда, сколько и на что тратит деньги «Амур-Поиск», мы отвечать не можем».

Тихие Прудки

Жители села Прудки (район имени Лазо) пожаловались в нашу газету о том, что власти отказываются отремонтировать местный клуб.

«Не положено», - сказала глава поселения жителям села Прудки района имени Лазо, когда они в очередной раз обратились с просьбой отремонтировать клуб, закрытый на ремонт еще в 2013-м. Мол, вас тут 120 человек живет, только лишние расходы. Жители села с болью наблюдают, как ветшает и разваливается строение, которое с каждым годом все труднее и труднее привести в божеский вид. Был бы клуб, была б и самодеятельность, было бы где с детьми заниматься – в Прудках 35 ребят, от 0 до 16, было бы место для общения.

novaia_vanna.khv.ru «Главу поселка тоже можно понять... Откуда он деньги вытащит? Там всего 120 человек... Мое мнение: собрались сами, да и сделали... Им же самим надо... А говорить, что кто-то другой должен за них думать и организовывать - это анахронизм».

sergey_orlov_khv «Самая мощная экономия - экономия на власти, наверное... и деньги появятся, и мешать никто не будет».

andreikuzmin64 «И так по всей России».

evgen27reg «А где же «народный» губернатор?»

Андрей Канев