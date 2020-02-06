Взгляд из Хабаровска на смертельную китайскую эпидемию

Говорят, что напуганные хабаровчане скупили все маски в аптеках, расходятся они как горячие пирожки в лютые морозы на вокзале. Некоторые горожане, обеспокоенные отсутствием масок в аптеках, стали покупать их в интимных магазинах. В принципе, от коронавируса маска, предназначенная для любовных игр, не менее эффективна, чем обыкновенная медицинская, при этом более эротичная и настраивает на игривое настроение.

Стоит отметить, что все-таки медицинская маска работает пару часов и не тогда, когда человек здоров, а тогда, когда заболел.

В Хабаровске, помимо масочной истерии, тихо зреет еще одна оказия – овощная. После того как закрыли границу с Китаем, остановился и поток дешевых овощей и фруктов.

«Попытался купить овощи в одной крупной сети. Сплошное гнильё! Узбек-мерчендайзер сокрушенно покачал головой на мой немой вопрос и грустно вымолвил: "Коронавирус! Вот если 17 февраля границу откроют, то вот тогда...» Так аукается самообеспеченность в 20% овощами продовольственной безопасности страны!» - написал горожанин в одной из социальных сетей.

- Без огурцов и кабачков вас не оставим, - успокаивают в овощных ларьках и подозрительно подмигивают, особенно тем, кто защищается от смертельной болезни масками из интимных магазинов. – Уже идут поезда из Узбекистана и Таджикистана.

Это, конечно, здорово, но сколько будет стоить, к примеру, килограмм помидоров? У соседей в Приморье эти «яблоки любви» уже идут по 700 рублей за килограмм. Местные производители стараются.

- Будем есть макароны как в советское время, - успокаивают и себя, и знакомых, и родных хабаровчане, покупая овощную продукцию, которая, даже несмотря на немыслимое количество химических реактивов, сникшая и увядшая. – Ничего, в войну люди крыс если.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что запреты на поездки в Китай могут принести больше вреда, чем пользы, так как препятствуют обмену информацией и опытом, затрудняют поставки медикаментов и наносят ущерб экономике.

Пока ни одного заболевшего в Хабаровском крае не выявлено. Инкубационный, т.е. бессимптомный, период у заболевших этой новой атипичной пневмонией составляет 14 дней, в течение которых человек, сам еще не зная о болезни, уже представляет угрозу для окружающих.

Почему именно атипичная пневмония? Не потому, что симптомы какие-то особенные, они как раз типичные, а потому, что сам вирус особенный.

Из-за этой особенности оживились параноики, фанаты теории заговоров. Особенно активны ненавистники «пиндосов», видящие в Америке причину всех зол, в том числе и господин Жириновский. Эти, скорее, товарищи, нежели господа, стали орать на всех углах, что де американцы разработали это новое, обязательно биологическое и обязательно секретное оружие.

Дыма без огня не бывает. Для дымка подлили маслица в огонь индийские ученные, которые заявили, что коронавирус создан искусственно, а его геном схож с ВИЧ.

Чуть ранее Минздрав опубликовал для врачей временные методические рекомендации по профилактике и лечению нового коронавируса. В них, в частности, министерство советует использовать рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир, тот самый, который используется при лечении ВИЧ. А вот интерфероном лечат рассеянный склероз.

На сегодня рекомендаций по эффективному лечению с позиции доказательной медицины нет. Возможно и повторное заражение.

В России коронавирус внесли в перечень опасных заболеваний. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо сторонников теории заговора китайская зараза возбудила и всевозможных мистиков. Лавина всевозможных постов в соцсетях и статеек в СМИ: «Эпидемию коронавируса предсказала болгарская прорицательница Ванга. В ее пророчестве говорилось, что вирус унесет миллионы жизней. Правда, Ванга заявляла, что эпидемия начнется с Африки, а вакцину человечество разработает только через год», «Подобный вирус два года назад предсказывал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс».

А что обычные россияне? Где наша не пропадала, пока еще жив фирменный рецепт от всех напастей. Если его не формулировать словами из ненормативной лексики, то можно обойтись просто устаревшим словом «авось». Сограждане полны оптимизма и иронии: «Коронавирус - это ненадолго, потому что он сделан в Китае». И тут же: «Коронавирус пришёл в Россию быстрее, чем посылка с «Али-экспресс».

В России зафиксированы два случая заражения коронавирусом - в Тюмени и Чите. При этом один заболевший узнал, что у него смертельная болезнь, из СМИ. Положили его в пятницу, а на выходных отдыхать – святое дело.

На данный момент вирус унес жизни более 500 человек, большинство - в Хубэе. Число заболевших составляет около 20 тысяч случаев. Однако специалисты Университета Гонконга полагают, что истинные цифры намного превышают данные официальных источников. По их данным, в Ухане могли заболеть более 75 тысяч человек.

В случае если вирус прорвется в Хабаровск, справятся ли наши поликлиники? Часто, в том числе из-за долгих очередей, работающие люди даже и не пытаются записаться к терапевту. Врачей у нас тотально не хватает. Ну не знахарок-гадалок же в белые халаты облачать!

В краевом центре стали чаще мыть общественный транспорт, что радует, и подозрительно относиться к чихающим китайцам. Одна из шуток: нужно сесть в час пик в переполненный автобус, оглушительно чихнуть, а затем громко сказать: «Чтоб я еще раз съездил в Китай!!! Ни за что!!!».

Стоит напомнить, что коронавирус передается исключительно воздушно-капельным путем, так что если только китайцы не плюнули вам в термокружку, а вы оттуда сразу не попили, бояться нечего. Антибиотики хотя и используются - на первом этапе бесполезны. Противовирусные препараты вообще не работают.

Социальные сети полнятся альтернативными не только гипотезами происхождения вируса, но и секретами лечения: «Согласно последним исследованиям российских ученых, если в ночь на Ивана Купала съесть семь упаковок арбидола со вкусом хрена и 3 раза прочитать задом наперед годовой отчет Роснано, китайский коронавирус превращается в обычную гонорею. Жди суженого».

Пока некоторые граждане следят за соотношением умерших и вылечившихся от коронавируса, в Ухане, городе, где и зародилась эта болезнь, за 10 дней построили специальную больницу. Госпиталь на тысячу человек будет принимать пациентов только с этим заболеванием.

Почему-то по ассоциации вспоминаются проблемы выполнения долгоплана в Городе юности. За 10 дней в Комсомольске-на-Амуре даже чихнуть в случае заражения не успеют.

Ну и на сладкое. Власти Китая на фоне борьбы с коронавирусом сообщили о вспышке птичьего гриппа. Он зафиксирован в провинции Хунань, которая на юге граничит с провинцией Хубэй – эпицентром эпидемии пневмонии нового типа. Там на ферме погибли 4500 кур. Информации о случаях заражения человека пока не поступало.

Закончить обзор хочется чем-то позитивным, мудрым. Вот таким, допустим, мнением:

- Куда полезнее соблюдать рекомендации ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора, а не сеять панику и скупать в аптеках все что ни попадя. Может, прежде чем панически бояться коронавируса, стоит вспомнить, что ко всем новостям нужно относиться критически? Или хотя бы начать заглядывать в новости дальше заголовков? Тем более что и других эпидемий в нашей стране и в мире еще много.

Юрий Рязинкин