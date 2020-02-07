Опрос с пристрастием: В Таиланде массаж и прекрасный пейзаж. А у нас?

На вопросы отвечает Валентина Владимировна Асеева, представитель Российского союза туриндустрии, директор туристической компании «Валентур»





- Валентина Владимировна, вы как-то так громко заявились: представитель Российского союза, это как?

- Российский союз туриндустрии (РСТ) - общественная организация, которая находится в Москве. У нас здесь есть региональное представительство. Но я напрямую отношусь к Москве. А до этого двадцать лет была исполнительным директором регионального отделения РСТ.

- А вашей турфирме «Валентур» сколько лет от роду?

- «Валентур» работает с 15 ноября 1999 года. А до этого я работала в турфирме «Дальний Восток», которая была первой крупной частной компанией, начав работать еще в 1990 году. Она первой занялась чартерными рейсами из Хабаровска в Китай, Корею, Малайзию, Таиланд. Эти направления мы открыли раньше, чем Москва.

- У вас тогда было свое направление?

- Да, это был Китай. Может, нескромно, но Бодайхэ я открыла, остров Хайнань (город Санья) - тоже мои. Мы осваивали первые круизные теплоходные маршруты из Владивостока в Шанхай. Все связанные с Китаем авиа-, наземные, круизные туры развивала я.

- «Дальнего Востока» уже давно нет, а «Валентур» здравствует, преодолев все кризисы. В чем секрет?

- В оплате всех расходов, ужимании своих интересов, скромной работе на рынке, выполнении всех обязательств.

- Большинство турфирм возглавляют женщины - это закономерность?

- Туристический бизнес в целом по стране, как правило, женский. Потому что работа в этой сфере не высокооплачиваемая. Мужчин интересуют большие деньги, глобальные проекты. А в турбизнесе мы часто исходим из малого. Турбизнес постоянно подвержен колебаниям – проблемы то в политике, то в климате, то в той же медицине. И затраты в таких случаях ложатся либо на турагентство, либо на туроператора.

- Как вас касается ситуация с китайским коронавирусом?

- Касается напрямую. Это возврат туров, потому что закрыты сухопутные и железнодорожные переходы, отменены авиарейсы из Хабаровска - к примеру, в город Санья до 16 февраля.

- А если там есть хабаровчане?

- Последним рейсом 29 января вывезли 143 человека, то есть все хабаровчане, кто был согласен, вернулись. Не секрет, что на отдых поехали туристы и самостоятельно. Хотя там сегодня не получишь удовольствия от отдыха. Все парки, аттракционы, крупные магазины, большие рестораны закрыты.

- И что делать самостоятельным туристам?

- У авиаперевозчиков есть информация о каждом пассажире. Допустим, были билеты на 1 февраля - созвонились и договорились либо пересадить людей на ближайшую дату, либо изменить маршрут следования.

Любая возникающая экстраординарная ситуация бьет по карману человека независимо от того, где он задействован - в туристическом, авиационном или торговом бизнесе.

Конечно, мы напуганы этой ситуацией. Но за многие годы все-таки закалились - пережили и птичий, и свиной грипп, и вирус кори в Европе.

Вирус страшен. Но нам всем хорошо бы прислушиваться к вирусологам, которые говорят о периоде инкубации, о мерах предосторожности. Но этим следует заниматься не только в пору эпидемии, а всегда.

- Например, не целоваться с китайцами.

- Не только. Как в Японии: заходим на любой экскурсионный объект только после дезинфекции рук. У них везде висят аппараты для дезинфекции - в Японии, в Корее, уже много лет. Появились и в Китае в магазинах. В России пока такого нет, в Хабаровске тем более.

- Там в глаза бросаются только маски на лицах.

- Если человек болеет, он надевает маску. У него в сознании, что он должен защитить других. А как у нас? Возьмем самолеты. На столике грязные следы продуктов, на стеклах пятна… И мы этому не удивляемся. А надо бы возмущаться! Ведь за уборку самолета служба аэропорта берет деньги с авиаперевозчика.

Сейчас мы наблюдаем, как санэпидемконтроль делает телеметрию въезжающим пассажирам. А вы решите с авиаперевозчиками проблему санитарной защиты пассажиров в салоне. Бесплатных масок в наших самолетах никто никогда не видел. Это же касается и санобработки самолетов. Вопрос назрел - кто-то же должен его огласить и обратить внимание наших властных структур, которые могут на это повлиять. Хотя бы на средства индивидуальной защиты. Начать хотя бы с этого. Я уже не говорю о нашем грязном городском транспорте.

Моя знакомая на днях прилетела в Бангкок: как только сели в такси, так сразу же таксист выдал им бесплатные маски.

- Какие у вас потери в ситуации с коронавирусом?

- Ростуризм дал указание и сообщил в СМИ: всем потребителям, кто решил отказаться от тура, обращаться в турагентскую сеть, и вам обязаны вернуть деньги за путевки без фактически понесенных затрат.

- Но ведь агентство перевело деньги за билеты, за гостиницу, за экскурсии, за гида…

- Правильно. Например, человек пришел в агентство за деньгами, но вернуть их ему сегодня практически невозможно. Деньги от нас ушли - в авиакомпанию, за рубеж за гостиницу и т.д. Их надо оттуда получить назад.

- А как получить?

- Это никого не волнует. В частности Ростуризм. Сегодня все законодательство в сфере туризма не работает на потребителя. Ежегодно от честно работающих туркомпаний собирается огромная сумма денег, которая лежит на счетах и которая не работает на интересы потребителя в экстраординарных случаях. И надо понимать, что если возникают подобные ситуации, то всегда потери будут в первую очередь для потребителя. И во вторую - для организаторов туров, для авиакомпаний.

Пострадаем не только мы, но и зарубежные туристические компании. Россия ведь на первом месте по объему потока туристов из Китая. Авиаперевозчики пообещали им вернуть деньги. А гостиничный бизнес? Он не обещает вернуть.

Тогда для кого было распоряжение Ростуризма? Только для туркомпаний? И почему оно не действует на другие структуры? Этим самым наносится немалый урон имиджу не только российского туризма, но и страны в целом. Ведь не только наши потребители имеют права, но и потребители других стран, которые приобрели наши туры.

Еще момент. Из Хабаровска в воскресенье, 26 января, вылетел самолет в город Санья с одним китайским пассажиром, так как россиянам запрещено лететь в Китай. Получается один пролет самолета вхолостую. Кто обеспечит затраты? Поэтому государство, принимая экстренные решения об отмене рейсов, сообщая потребителям об их праве на возврат затрат, должно бы подумать, кто от этого пострадает. Вот где надо оказывать помощь.

- Но ведь в договорах есть строка о форс-мажоре?

- Есть. Но как хитро поступил Ростуризм: «Мы не рекомендуем лететь в Китай». Форс-мажор не объявлен.

- А если бы был объявлен?

- Тогда бы все затраты легли на потребителей.

- Понятно: чтобы люди не взбунтовались, объявляются рекомендации. В этом отношении возможны какие-то поправки в законы?

- Давно уже назрели поправки в законы. Причем желательно, чтобы законы работали не в одностороннем порядке. А у нас идет игра в одни ворота.

- Если банкротится, к примеру, банк, то вкладчикам выплачивают определенные законом суммы из некоего фонда. Такого порядка для туристов нет?

- У нас тоже есть некоммерческое партнерство «Турпомощь», куда каждое турагентство ежегодно вносит определенные деньги и где в его фонде аккумулируются огромные суммы.

- Но ведь оно ни вам, ни туристам не помогает. Почему?

- Потому что закон о нем написали те же люди, которые основали этот фонд. Закон позволяет собрать деньги, а поделиться ими с потребителями не позволяет. Ведь не секрет, что клиенты обанкротившихся крупных московских туроператоров «Натали Турс», «Капитал», «Ланта Тур» не получили стопроцентный возврат.

- А как в других странах?

- Например, в Китае: если компания работает на выездной туризм, то она обязана разово положить деньги на государственный счет. И она обязана работать только в объеме этой суммы - превышать ее не разрешается. Есть и другие варианты мирового опыта.

- А вы предлагали внедрить эти варианты или их элементы у нас?

- Конечно! Мы вносили предложения через общественные организации, через депутатов, но все впустую. Чтобы провести наши предложения, депутатам надо в эту проблему вникнуть.

Я так понимаю: сегодня туристическая отрасль - это изгой. То ее относят к министерству спорта, то к министерству культуры, то к министерству экономики… Почему власть внутри своей структуры пинает туризм? Выходит, мы не важны и не нужны?

Мы сегодня везде и всем только должны. Отчетность увеличивается в огромных пропорциях. Мы уже должны даже перед Центробанком отчитываться. Попробуй только задержать отчет перед Роскомнадзором! Законодательство меняется так часто, что не успеваем следить.

- А зачем вы нужны сегодня, если народ оформляет турпоездки самостоятельно?

- При оформлении самостоятельных турпоездок очень много обмана. Недавний случай: женщина через Интернет купила тур в Белокуриху. Потом позвонила туда, а ее денег там нет, и никто ей ничего не бронировал. Еще: люди приезжают в аэропорт с билетами, а им говорят, что их нет в программе. Такая ситуация: человек в кассе берет билет на остров Фукуок во Вьетнаме, а кассир выписывает билет на Фукуоку в Японии. А такой случай: мужчина самостоятельно оформлял визу в Испанию, но ему отказали. Благо, что не по статье, которая на пять лет лишает права посещения страны. В консульстве его не будут консультировать. Он пришел в фирму, я посмотрела и нашла ошибки в заполнении анкеты. И ему разрешили получить визу.

А знаете, сколько каверзных случаев с визами в Хабаровске? Уйма! Как только разрешили в Сингапур без визы на 96 часов, так и полетели. Прилетают в Сеул, а их дальше не выпускают.

А еще сегодня у авиаперевозчиков разные условия продажи билетов. Невозвратные билеты - самые дешевые. Еще есть билеты без багажа. Клиент смотрит на цену, но не видит, что его билет без багажа. Берет билеты на Филиппины с посадкой в Сеуле. У него Хабаровск - Сеул с багажом, а дальше билет без багажа. И что? Забирать багаж на обратном пути.

Конечно, есть люди опытные и осторожные, которые много раз все перепроверят, у них не бывает казусов. Это считается легко, но до тех пор, пока что-то не произошло. Вот та же ситуация с Китаем. Сами купили билеты, улетели в Хайнань, а назад как? За билеты платить втридорога?

В 2019 году в сентябре ввели визы на Сайпан. А многие заранее сами купили гостиницы на октябрь по невозвратной стоимости, и виз тогда не требовалось. И что? Деньги пропали. Если бы покупка шла через турагентство, то еще как-то можно на каких-то условиях с удержанием, но получить возврат. А так ничего не получите.

Очень важный момент - стыковка рейсов. Если вы выписываете билет в одной авиакомпании на одном бланке, то это будет дороже, но вы получите возврат, если авиакомпания опоздала. Если билеты разные, то ни один перевозчик не сделает возврат в случае нестыковки рейсов.

Поэтому лучше обращаться к профессионалам. Когда вы оформляете все через фирму, то она контролирует передвижение, поможет в чем-то. Если у вас хоть малейшие сомнения, идите в туристические компании. Они не только туры продают, но оформляют визы, страховые полисы, авиабилеты, дают консультации и т.д.

- А если за границей случается смерть незастрахованного самостоятельного туриста? Как решать вопрос с вывозом?

- Только за свой счет и за большие деньги. В таких случаях никто не обязан. Нет таких обязательств ни у одной структуры, чтобы оказывать помощь человеку, который сам себя не обезопасил.

- Такой вопрос: хочу поехать в Италию, а визу где оформлять?

- Итальянский визовый центр во Владивостоке. В Хабаровске оформляются визы только на 16 стран Шенгена. Мы не можем влиять на условия выдачи виз. Министерство иностранных дел может внести корректировку в отношении безвизового въезда, ограничения или увеличения срока пребывания.

- В Россию же теперь иностранцы могут приехать по электронной визе?

- Да. Владивосток был первым городом, куда иностранцы могли приехать по электронной визе. Позже добавили Хабаровск, потом Петропавловск-Камчатский, в 2020 году еще добавят Калининград.

- Какие направления работы у вашей фирмы?

- Выездной и въездной международный туризм, выездной и въездной внутренний туризм.

- У народа не пропал интерес к международному туризму?

- Есть значительный спрос на страны Юго-Восточной Азии. Практика показывает, что купить тур туда дешевле, чем, скажем, в Крым, в Сочи. К сожалению. На первом месте по популярности Таиланд и Вьетнам, потом Китай. Почему? Потому что есть прямые чартерные перевозки, а они всегда дешевле и удобнее. В чем-то вина и наших перевозчиков, поднявших цены на билеты внутри России. Что посеяли, то и пожинают.

- Меньше стало групповых туров?

- Очень востребованы организованные туристические поездки в Европу. К сожалению, они только из Москвы. Тем не менее они хороши тем, что тебе ни о чем не надо беспокоиться. С другой стороны, групповые туры всегда дешевле, чем индивидуальные.

- Как изменились интересы туристов?

- Когда-то это был шопинг, потом стал популярным отдых на море, сейчас спрос на лечебные туры и на познавательный туризм. У людей обострилось желание на дополнительные эмоции, на знания.

- Какие тенденции в международном въездном туризме?

- После кризиса в ноябре 2014 года выросло количество иностранных туристов. На первом месте Китай, на втором - Южная Корея, на третьем - Япония. В Хабаровск едут граждане из Турции, из Германии.

- Рассказывают о своеобразном поведении китайских туристов у нас.

- Китайские туристы быстро освоились. Они стали напрямую работать с гостиницами, с магазинами, с ресторанами. Мы проводили анализ по гостиницам. Если мы бронируем для китайцев, то для нас одна цена, а если напрямую бронируют китайцы, то для них дешевле. Это не секрет.

- То есть с въездного иностранного туризма турфирмы ничего не имеют?

- Маленький процент, если туристы обслуживаются через турфирму. Но опять же: все хлопали в ладоши - как здорово, что к нам едут иностранцы. Как можно больше везите иностранцев! Но почему же тогда казна не увеличивается? А потому, что это неорганизованные группы, которые сами проводят экскурсии, выступают гидами, сами заказывают транспорт у частников. Поэтому и денег казна не видит. Если бы все шло через турфирмы, то шло бы отчисление налогов, а так их нет.

В Таиланде если иностранец будет вести такую деятельность, его посадят в тюрьму. Прецеденты такие были. В России китайский гид ведет экскурсию, а к нему нет претензий.

- И что он рассказывает - неизвестно.

- Неизвестно, про какую историю они рассказывают и т.д. Был даже такой прецедент: Минтруд хотел узаконить работу китайских гидов в России. Но общественность выступила против. И по крайней мере только в этом году внесли изменения в законодательство о запрете такой работы на территории России без разрешения. А в Китае строгий закон: ни один русский не может позволить себе работать самостоятельно экскурсоводом - быстро посадят в тюрьму.

- Какие наши объекты показа считаются интересными?

- Интересны все обзорные экскурсии. Но самым престижным считается Амурский мост.

- Мост? А что там захватывающего?

- Это наша изюминка, ведь он на пятитысячной рублевой купюре. Все фотографируются на мосту рядом с купюрой. А вы знаете, что Хайнань есть на купюре в два юаня? Вы ее не найдете, потому что эта купюра имеет бешеный спрос.

- Кто бы подумал, что обычный мост станет таким популярным объектом показа?!

- Это же хорошо! А некоторые еще идут в музей Амурского моста, где рассказывают о нем как восьмом чуде света, которым он тогда был действительно. А разве не чудо, что он столько лет выстоял?

- Объектов показа у нас мало?

- Для показа достаточно. У нас нет объектов развлечений. Мы же за границей ходим не только в музей, а хотим сходить на источники, в спа-салон, в аквапарк, на красивые шоу и т.д. Этого у нас нет. Краеведческий, художественный, военный музеи - классные! Сикачи-Алян, Русская деревня с мастер-классами очень нравятся.

Корейцев и японцев привлекают гастрономические туры, особенно с морепродуктами. Такие туры в последнее время набирают обороты. Татьяна Аршинова каждое второе воскресенье проводит для хабаровчан такие туры. Завтрак, где туристы могут сами участвовать в приготовлении еды, потом экскурсия по городу. Потом обед с вашим приготовлением. Далее посещение музеев. И ужин в «Сациви». То есть целый день на транспорте, с гидом, с вкусняшками, с показами - класс!

Понимаете, сегодня люди едут к нам за эмоциями. Японцы говорят: мы удивлены, мы даже не ожидали так близко и так много увидеть нового! Хабаровск для них - это Европа. Не удивляйтесь.

- И что же у нас удивительного?

- Летом их поражают наши улицы - простор и зелень. Гастрономия - у нас же кухня разных стран. Природа…

- Показывали бы наши Шантары - вот где изумительная природа!

- Добраться на Шантары из Хабаровска - 120 тысяч рублей на человека. Дороговато. Больше миллиона население края, а на Шантарах хоть сотня хабаровчан побывала?

- Какие прогнозы с международным туризмом на будущее?

- Роста не может быть. Почему? К примеру, корейцы ехали к нам большими группами, особенно после упрощения визового режима. Но с сентября 2019 года корейская авиакомпания «Асиана» прекратила полеты в Хабаровск. Это большой урон для турбизнеса нашего края. Корейцы предпочитают пользоваться только своим авиаперевозчиком.

- Почему?

- Потому что после долгого корейского кризиса корейский народ нацелен на программу пользования товарами и услугами только корейского происхождения - своими холодильниками, телевизорами, машинами, продуктами питания, лекарствами, услугами.

- То есть выросло поколение с определенной патриотической философией даже на бытовом уровне. А как во Владивостоке?

- Туда есть корейские авиарейсы и поток корейских туристов есть и будет расти. Опять же с Японией: наши рейсы туда есть, а японских авиарейсов к нам нет. Но каждый год идет прирост из Владивостока международных рейсов: на рынок приходит порядка двух десятков перевозчиков. И тем самым идет удешевление стоимости перевозок. А Хабаровск каждый год теряет некое количество международных направлений.

- И что за напасть на нас?

- На это пусть ответит министр транспорта. А я скажу просто: Хабаровск - очень дорогой в плане обслуживания самолетов.

- Ага: это топливо…

- Да-да, очень дорогой керосин - я слышала, что он в два раза выше рыночной стоимости. Пресса и наша, и столичная уже сколько раз поднимала такой вопрос, но ничего не изменилось. Поэтому говорить об увеличении въездного международного туризма у нас не приходится.

- Это печально.

- Нельзя говорить, что у нас все плохо. В 2019 году авиакомпания «Северный ветер» пришла на наш рынок для внутренних перевозок (на Магадан, на Камчатку, на Сахалин) и увеличения международных. Она создала конкуренцию авиакомпаниям «Аврора» и «Якутским авиалиниям», в результате, если посмотреть цену билетов в начале 2018, 2019 и 2020 годов, то она на внутренних перевозках снизилась. К примеру, на Сахалин сейчас на многие даты можно купить билет за 6 тысяч рублей (безо всяких субсидий и льгот). Также «Северный ветер» заявил о намерении с конца марта этого года лететь из Хабаровска в Токио и Харбин.

- Мы переходим к внутреннему выездному туризму за пределы края. К примеру, прельщает Камчатка с вулканами.

- На вулканы и в долину гейзеров на вертолете - 3 тысячи рублей с человека.

- Давайте считать: на семью из двух человек - дорога, плюс гостиница, плюс вулканы, плюс другие экскурсии… 120 тысяч рублей хватит?

- Не хватит. Только гостиница на источниках с завтраком стоит минимум 4500 рублей в день. И так далее…

- О-ё-ё-ё! Так дешевле уехать на Желтое море!

- Потому и едет народ за границу. Увозит свои денежки туда. И на Сахалин, и в Якутск такая же история. Единственное - сегодня увеличился объем пассажиропотока по субсидированным тарифам для молодежи и пенсионеров. Допустим, на Сахалин можно улететь всего за 2 тысячи рублей, на Камчатку - за 5800.

- Неплохо, но у «Аэрофлота» почему-то быстро заканчиваются деньги на субсидированные перевозки…

- Тем не менее интерес к туризму по стране растет - либо за счет тех, кто берет билеты заранее; либо за счет субсидированных перевозок. Туристы в восторге от Казани. С трудом купишь билеты в Санкт-Петербург. Интересен стал Иркутск - сейчас бронируют туры на август.

- Понятно: там Байкал.

- На Золотое кольцо России спрос не падает. Народ едет в монастыри, на самые разные источники, по историческим местам - география спроса так велика, что диву даешься.

- Если так, значит, народ решил лучше узнать свою страну. Хорошо. А когда будет большой спрос на туры в Хабаровск?

- Приток туристов есть каждый год. Едут военные в наши санатории. Едут ученые на разные мероприятия. Едут музыканты на фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». Вообще у западных россиян велик интерес к нашему региону. Но мы так далеко от них!

- Чего у нас не хватает?

- Мало событийных мероприятий.

- Почему?

- Это вопрос к властям, а не ко мне.

- Понятно. Было отличное мероприятие - «Губернаторская уха». Закрыли. А зачем? Пусть бы каждый новый губернатор добавлял ей свои «специи». Если есть спрос на гастрономические туры, давайте сделаем праздники молодой черемши, дальневосточных грибов, хабаровских огурцов, амурского меда и т.д. Якутия показывает Ленские столбы. Так ведь у нас на Амуре, на Анюе столбы не хуже… Въездной туризм в Хабаровский край прибыль дает?

- А как же! Транспорт, гостиницы, общепит, сувенирная продукция, экскурсии… Вы поймите одно: турфирмы готовы продавать турпродукт. А когда его нет, то и продавать нечего.

- А гостиниц у нас для туристов хватает?

- Гостиниц высокого класса мало, но есть. А в общем, на сложившийся турпоток хватает. Будет больше - возникнет дефицит. Недавний факт: проводили чемпионат по хоккею с мячом - был дефицит, использовали и хостелы, и квартиры…

- Есть популярная фраза: нет ничего выгоднее, чем продавать красоту. А красоты-то у нас - дикой, нетронутой - для всех иностранцев хватит!..

- Почему все твердят, что мы должны больше и больше везти сюда иностранцев? А я бы сказала иначе: прежде чем везти сюда их, надо бы лучше сохранять здесь своих жителей. Помимо зарплат и жилья очень желательно организовывать отдых. Где Дома отдыха на выходные или праздничные дни? Нет их! У нас даже для хабаровчан, для местных жителей ничего не предлагается. Где былые круизные теплоходы? Есть шикарный Амур, а теплоходы уплыли. И кто должен всем этим заниматься?

- Вы помните, не так давно был принят краевой закон о туризме. Вы ощутили его пользу?

- Я в том законе не нашла возможных изменений ни для хабаровчан, ни для себя. Смысл закона: везите туристов к нам. И все! Возьмите Холдоми: говорили-говорили, развивали-развивали - и все зависло.

- Почему мы такие?

- Потому что везде ни «да», ни «нет». Везде во власти: день прошел - и хорошо. Нет взаимодействия бизнеса и власти. Коли вся власть в Москве, деньги увозятся туда. И мы видим, как небывалыми темпами развивается столица, как она бесится с жиру. А регионы не развиваются, как следовало бы. Там реставрируют памятники архитектуры, обновляют музеи. А у нас несчастная панорама Волочаевского боя в таком убогом состоянии, что показывать стыдно…

Я не знаю, будет ли такое время, когда наши законы будут работать не на кого-то конкретно, а для всех?

Раиса Целобанова